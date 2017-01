Salesforce : comment le géant du CRM a bâti son empire

Sacré leader mondial des applications de gestion de la relation client par IDC, l'éditeur de San Francisco a bâti son offre à grand renfort d'acquisitions.

Le numéro un mondial du CRM

Depuis 2012, Salesforce se hisse en tête du marché mondial des logiciels de gestion de la relation client (CRM) selon IDC. Cet éditeur américain commercialise une plateforme de CRM disponible à 100% en ligne, en mode SaaS. Elle se décline en quatre grandes briques : Sales Cloud (pour la gestion des ventes), Service Cloud (pour le support client), Marketing Cloud (pour le pilotage des campagnes marketing) et Commerce Cloud (pour l'e-commerce).

L'offre de Salesforce est disponible à 100% en ligne, en mode SaaS. C'est un modèle que l'éditeur a choisi dès ses début, en 1999. © Capture JDN

L'histoire de Salesforce est profondément marquée par la figure charismatique de son CEO, Marc Benioff. Diplômé d'une licence en gestion des affaires de l'Université de Californie du Sud, il est originaire de San Francisco, où il est né en 1964. C'est d'ailleurs là qu'il a installé le siège de son groupe. Marc Benioff a fait ses premières armes chez Oracle. Il y restera 13 ans.

Le cap des 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires en vue

Marc Benioff fonde Salesforce en 1999. Il est épaulé par trois associés : Dave Moellenhoff, Frank Dominguez et Parker Harris. En 2003 est organisé le premier événement mondial de l'éditeur, Dreamforce, avec 1300 visiteurs revendiqués. En 2004, la société entre en bourse. Depuis, le groupe n'a cessé d'enregistrer une croissance à deux chiffres.

En 2011, le cap du milliard de dollars de chiffre d'affaires est passé. Pour son année fiscale 2017 (qui sera clôturée fin janvier), le groupe table désormais sur un CA compris entre 8,365 et 8,375 milliards de dollars. Quant au cap des 10 milliards de dollars de CA, l'éditeur prévoit de le passer dès l'année prochaine (voir le graphique ci-dessous). Lors de la publication des derniers résultats trimestriels, Marc Benioff a indiqué vouloir doubler l'activité du groupe d'ici trois à quatre ans. En ligne de mire : le cap des 100 milliards de capitalisation. Une vision à la quelle souscrivent les analystes de Wall Street - compte tenu notamment de la taille que devrait atteindre le marché du CRM en 2020 (51,5 milliards de dollars selon le Gartner).

Salesforce enregistre des pertes chroniques

Reste un élément souvent pointé du doigt : Salesforce ne cesse d'enregistrer des pertes. Un luxe que l'éditeur peut se permettre du fait de son positionnement (le SaaS assure un chiffre d'affaires récurrent qui tend à rassurer les marchés financiers). A l'issue de son année fiscale 2016 (clos au 31 janvier dernier), Salesforce a limité ses pertes. Elles s'élèvent à 47 millions de dollars (résultat net Gaap), contre 263 millions de dollars en 2015. Le

Evolution du chiffre d'affaires de Salesforce depuis 2007 (en milliards de dollars). © JDN

Un développement boosté par une stratégie de croissance externe Pour soutenir son développement, Salesforce combine croissance organique et croissance externe. Depuis sa création, l'entreprise a réalisé une cinquantaine d'acquisitions (cf. le tableau ci-dessous). Une stratégie qui lui permet de limiter ses dépenses en R&D. Elles représentent environ 14% de son chiffre d'affaires. Ce qui est relativement peu pour un éditeur d'applications SaaS en phase de forte croissance (le ratio étant plutôt au dessus de 20% dans cette configuration). "L'e-commerce sera notre prochain business à un milliard de dollars" (Alexandre Dayon, Salesforce) En 2016, Salesforce a accéléré sa stratégie de croissance externe. Le groupe a acquis pas moins de 10 sociétés sur la période. Parmi ces rachats, le plus emblématique aura été sans nul doute celui de Demandware. Bouclé pour un montant de 2,8 milliards de dollars, il a permis au groupe de Marc Benioff de mettre la main sur une brique qui lui faisait défaut : une solution d'e-commerce. "L'e-commerce sera le prochain milliard de dollars de Salesforce [comprendre la prochaine activité de Salesforce à atteindre le milliard de dollars de chiffre d'affaires NDLR]", nous a confié Alexandre Dayon, président produits du groupe. "Je ne peux pas communiquer d'échéance. Mais nous avons une volonté très affichée d'en faire un cloud majeur et même un produit rapportant plusieurs milliards de dollars."

Historique des acquisitions de Salesforce Société Date Technologie Source : JDN Sendia 2006 Accès à AppExchange en mobilité Kieden 2006 Gestion de campagnes de publicité en ligne Kenlet 2007 Plateforme communautaire de partage d'idées Koral 2007 Gestion de contenu d'entreprise Instranet 2008 Base de connaissances pour le support client (français) GroupSwim 2009 Réseau social d'entreprise Informavores 2009 Modélisation de processus métier Jigsaw Data Corp. 2010 Gestion de données multi-sources Sitemasher 2010 Création et hébergement de site en mode SaaS Navajo Security 2011 Chiffrement des données d'entreprise Activa Live Chat 2010 Chat en mode SaaS Heroku 2010 Service de plateforme (PaaS) Etacts 2010 Gestionnaire de contacts Dimdim 2011 Communication temps réel Manymoon 2011 Outil de travail collaboratif en ligne Radian6 2011 Outil de Web Analytics (Radian6) Assistly 2011 Applications de support client et help desk en ligne Model Metrics 2011 Activité de conseil (mobilité et cloud social) Rypple 2011 Gestion de la performance des employés Stypi 2012 Editeur de texte en mode collaboratif Buddy Media 2012 (689 millions $) Gestion de campagne marketing sur les réseaux sociaux ChoicePass 2012 Gestion des avantages employés Thinkfuse 2012 Gestion du reporting interne BlueTail 2012 Outil de datamining GoInstant 2012 (70 millions $) Gestion de back end d'applications mobiles Prior Knowledge 2012 Infrastructure de base de données prédictive EntropySoft 2013 Intégration de contenu (français) Clipboard.com 2013 (12 millions $) Site de curation ExactTarget 2013 (2.5 milliards $) Gestion de campagnes marketing multicanal EdgeSpring 2013 Outil de Business Intelligence orienté data visualisation RelateIQ 2014 (390 millions $) Solution d'analyse de données relationnelles Tempo AI 2015 Assistant personnel digital Toopher 2015 Technologie d'authentification sur mobile Kerensen Consulting 2015 (24,2 millions $) Cabinet de conseil français partenaire de Salesforce MinHash 2015 Outil d'analyse de tendance sur le web orienté marketing SteelBrick 2015 (360 millions $) Outil de quote to cash (gestion de tarification et devis) PredictionIO 2015 Moteur d'auto-apprentissage open source MetaMind 2016 (32,8 millions $) Technologie de deep learning Implisit 2016 Application d'analyse décisionnelle orientée vente Demandware 2016 (2,8 milliards $) Système d'e-commerce en mode SaaS Quip 2016 (582 millions $) Traitement de texte SaaS orienté collaboration Coolan 2016 Optimisation des infrastructures de centre de données BeyondCore 2016 (110 millions $) Technologie de "data discovery" HeyWire 2016 Techno de gestion de la relation client via texting (mini-messages, SMS...) Gravitytank 2016 Cabinet de conseil en innovation (70 collaborateurs) Krux 2016 (700 millions $) Data Management Platform Twin Prime 2016 Optimisation de la performance des apps mobiles Unity&Variety 2017 Société créée par deux anciens de Facebook, développant un outil de productivité. Elle a été acquise via une filiale (Quip).

L'unification technique et graphique avec Salesforce1 et Lightning

Côté produit, Salesforce s'est concentré ces dernières années sur l'unification de son offre autour d'une plateforme unique. C'est le rôle dévolu à Salesforce1. Annoncée en 2013, cette infrastructure est conçue pour intégrer l'ensemble des briques acquises ou développées en interne. Elle unifie les solutions de SaaS et PaaS du groupe (Heroku et Force.com). Mais Salesforce1 est aussi une plateforme qui doit permettre de faire entrer les solutions Salesforce dans l'ère de la mobilité. En 2016, le travail d'unification se poursuit avec la sortie de Lightning : une interface graphique dessinée pour moderniser la suite de CRM. Lightning inaugure le concept de configurateur d'applications. Objectif : permettre aux utilisateurs de créer eux-mêmes leurs apps et parcours client personnalisés (par glisser-déposer de composants).

Un app store de 3000 applications : l'AppExchange

Au-delà ses produits, Salesforce compte sur son écosystème de partenaires pour poursuivre sa dynamique de croissance. Un écosystème qui s'incarne dans un réseau de prestataires spécialisés, mais aussi des dizaines d'éditeurs commercialisant des extensions et applications basées sur sa plateforme. Disponible via l'app store de Salesforce (AppExchange), cette offre compte environ 3000 applications.

En 2016, Salesforce a déployé une nouvelle interface graphique (Lightning) sur l'ensemble de son offre. © Capture JDN

Cap sur l'intelligence artificielle avec Salesforce Einstein

Et pour la suite ? A l'instar de Microsoft, IBM ou Google, Salesforce oriente actuellement son travaille de R&D vers l'intelligence artificielle (A.I.). Dans cette optique, le groupe indique avoir réalisé neuf acquisitions ces trois dernières années, pour un montant total de 700 millions de dollars. Les technologies acquises (parmi lesquelles RelateIQ, PredictionIO ou MetaMind) lui ont permis de jeter les bases d'une plateforme cloud d'A.I. Baptisée Salesforce Einstein, elle est utilisée par l'éditeur pour proposer à ses clients des possibilités de recommandation de produits, d'analyse prédictive en matière de vente et de campagnes marketing. Avec pour vocation de mettre l'intelligence artificielle entre les mains des utilisateurs métier, Salesforce Einstein peut aussi bénéficier à des applications tierces, non-Salesforce.

Et Salesforce en France ?

1 milliard de dollars. C'est le montant que Salesforce compte investir en France d'ici 5 ans. "Nous voulons créer l'une des plus importantes entreprises de technologie en France", a indiqué Marc Benioff au moment de l'annonce de ce plan (c'était en juin 2015). Les investissements ont déjà commencé. Ils se sont notamment, déjà, traduits par l'acquisition de la société de conseil française Kerensen Consulting (pour 24,2 millions de dollars), l'ouverture d'un second centre de R&D en France (à Paris). Sans oublier l'implantation d'un data center en Ile-de-France - qui va permettre aux clients français du groupe de bénéficier d'un hébergement local pour leurs données.

Sur l'exercice fiscal 2015 de Salesforce, la France représentait un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros, en hausse de 70% en un an. Le cabinet d'études IDC estime que l'écosystème local de clients, partenaires et développeurs du groupe représentera 3,3 milliards d'euros du PIB d'ici 2018, et devrait être à l'origine de 100 000 emplois sur le territoire d'ici 2020.

A lire aussi :

"Avec Demandware, l'e-commerce sera notre prochain business à un milliard de dollars" Le président produit de Salesforce a répondu aux questions du JDN lors de l'événement français de l'éditeur américain le 23 juin à Paris. Il est revenu en détails sur le rachat de Demandware.