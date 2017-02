Classement : la webperf des 40 ténors de l'e-commerce en France en janvier

Parmi les 40 e-commerçants les plus visités en France, lesquels ont été les meilleurs en termes de rapidité d'affichage en janvier ? Décryptage avec notre partenaire Fasterize.

Parmi les grands e-commerçants en France, quels sont les modèles à suivre en matière de performance web ? Lesquels brillent par leur rapidité d'affichage, ou le poids léger de leur page, et plus généralement par leurs bonnes pratiques en matière de ce qu'on appelle la "webperf" ?

Durant le mois critique de janvier, celui du début des soldes, notre baromètre a mesuré quotidiennement, la vitesse à laquelle s'affichaient, sur les deux principaux navigateurs (Chrome et Firefox), plusieurs types de page web (home, produit et catégorie) des 40 e-commerçants les plus visités en France.

Aux côtés du temps de chargement complet, le poids des pages et le nombre des requêtes émises ont aussi été pris en compte (la méthodologie complète est consultable en ligne). Les mesures sont réalisées par notre partenaire Fasterize, spécialisé dans la performance web et éditeur d'une solution SaaS dédiée.

Un classement basé sur le Speed Index

Pour rappel, le Speed Index mesure la vitesse à laquelle le contenu s'affiche. Mais si le temps de chargement indique le temps qu'il faut pour qu'une page se charge entièrement, le Speed Index s'intéresse à la dynamique, et à la bonne progression de ce chargement, au-dessus de la ligne de flottaison. Deux pages peuvent finir de tout afficher en même temps, mais l'une d'elles aura rempli plus vite la majorité de l'espace visible : c'est cette page que le Speed Index récompensera. Plus le Speed Index est petit, plus la page s'affiche à bon rythme. C'est cet indicateur, essentiel, que nous retenons pour établir le classement. Une définition plus complète, clairement illustrée, et avec la formule exacte utilisée pour calculer ce Speed Index figure sur le blog de Fasterize.

La webperf des 40 e-commerçants les plus visités en France en janvier 2017 Classement - Site Speed Index (moyenne) Temps de chargement moyen des pages (millisecondes) Poids moyen des pages analysées (octets) Nombre moyen de requêtes 1- grosbill.com (+1) 1777 2184 878306 35 2- leroymerlin.fr (-1) 1937 3310 770861 71 3- oxybul.com (+1) 1979 4351 1281639 142 4- ldlc.com (-1) 2041 4132 1504540 189 5- toysrus.fr (+11) 2069 4850 1453167 169 6- oscaro.com (-1) 2101 4330 1111431 82 7- laredoute.fr (+5) 2380 2519 768808 47 8- nocibe.fr (-1) 2426 4989 1347047 119 9- kiabi.com (=) 2529 5564 1650250 216 10- ebay.fr (+1) 2606 3890 2224876 270 11- maisonsdumonde.com (-3) 2623 3676 2219554 236 12- lidl.fr (+1) 2656 7570 5798414 145 13- amazon.fr (-3) 2702 6319 4493301 140 14- blancheporte.fr (+1) 2808 5765 2307017 180 15- ikea.com (-1) 2875 5730 2610797 198 16- 3suisses.fr (+1) 2968 6080 2014220 141 17- sarenza.com (+3) 2984 3537 1156776 102 18- lagranderecre.fr (+1) 2991 4538 1826341 115 19- bricodepot.fr (-13) 3035 4514 889728 139 20- castorama.fr (+1) 3070 4685 1875538 152 21- alinea.fr (+1) 3144 5029 2475415 215 22- auchan.fr (+2) 3243 4116 1212438 109 23- booking.com (=) 3299 5334 1550012 91 24- e-leclerc.com (+4) 3410 7201 4225626 250 25- decathlon.fr (-7) 3460 4416 1831997 114 26- groupon.fr (-1) 3643 3708 1506796 74 27- zalando.fr (+4) 3778 7732 3430085 181 28- voyages-sncf.com (+1) 3846 7458 2139813 108 29- sephora.fr (-2) 3849 5560 1644763 163 30- but.fr (-4) 3945 7614 3699048 274 31- boulanger.fr (-1) 4492 6919 1753643 140 32- fnac.com (+6) 4543 5482 1686807 144 33- darty.com (=) 4598 7412 2955124 348 34- priceminister.com (=) 4778 7246 3154223 335 35- yves-rocher.fr (-3) 4798 7673 3439046 234 36- carrefour.fr (=) 4859 9420 1617919 269 37- galerieslafayette.com (+2) 4958 7417 2283153 99 38- cdiscount.com (-3) 5050 10404 3444096 292 39- conforama.fr (-2) 5112 7958 1991268 330 40- rueducommerce.fr (=) 6184 15229 4799341 543

Au coude-à-coude le mois dernier, l'écart s'est un peu étendu entre Grosbill.com et Leroymerlin.fr, à la faveur du premier en janvier. Avec Oxybul.com, ce sont les seuls sites qui ont réussi à faire passer leur Speed Index moyen sous l'exigeante barre des 2000 – tous ont d'ailleurs détaillé au JDN leur approche de la webperf, que ce soit la direction technique de Grosbill.com, celle du site de Leroy Merlin ou d'Oxybul.

Le mois dernier, ce sont les performances de Grosbill.com qui auront le plus brillé : en plus du meilleur Speed Index moyen, c'est aussi ce site qui aura affiché le plus rapidement ses pages (en moins de 2,2 secondes), et qui aura limité au mieux les requêtes générées par ses pages (35 appels en moyenne). Mais c'est le site de La Redoute qui aura servi les pages les plus légères (moins de 770 ko). A noter aussi, qu'en matière de rapidité d'affichage et de nombre d'appels, c'est aussi laredoute.fr qui réalise les 2e meilleures performances parmi les 40 sites suivies.

Zoom sur la webperf de bricodepot.fr

Le mouvement le plus saillant observé en janvier est la chute de bricodepot.fr, qui perd 13 places au classement. Le site a pourtant été bon et régulier sur l'ensemble de la période, mais un problème a surgi le matin du 27 janvier. "À ce moment-là, le serveur mettait 30 secondes à répondre. C'est beaucoup trop, surtout pour les utilisateurs qui ont dû penser que le site ne répondrait jamais. Une telle indisponibilité ne pardonne pas, et plombe la moyenne pour le mois, rendant inaccessible le top 10 du classement", observe Jean-Pierre Vincent, expert technique indépendant spécialisé dans la webperf menant parfois des actions communes avec Fasterize. Et ce n'est pas à cause de la sonde utilisée pour les tests, car les autres mesures réalisées sur d'autres sites au même moment sont fiables. "Et surtout, cette durée de 30 secondes fait fortement penser aux valeurs par défaut des timeouts d'Apache ou de certaines bases de données", complète le spécialiste.

