Google accélère sur la publicité conversationnelle et automatisée

Formats conversationnels sur le search, annonceurs encore plus assistés par les agents, créas conçues de A à Z par les IA, sont parmi les annonces fortes du cru 2026 de Google Marketing Live dévoilées mercredi 20 mai.

Google rend encore plus conversationnelles les publicités sur le search, pousse plus loin l’automatisation des campagnes et renforce l’accompagnement des annonceurs avec une expérience unifiée d’agents IA experts dans les produits publicitaires de la plateforme. Voici l’essentiel des annonces faites par la plateforme ce mercredi 20 mai durant son Google Marketing Live.

Des publicités sur le search plus conversationnelles

Google annonce deux évolutions dans ses formats publicitaires sur le moteur de recherche qui seront déployées dans les prochains mois.

Tout d’abord sur Shopping, les publicités seront par défaut optimisées par l’IA pour devenir davantage conversationnelles. "Désormais, si un utilisateur recherche une machine à expresso, Gemini affichera les produits les plus pertinents et rédigera instantanément une description personnalisée expliquant pourquoi le produit pourrait être le choix idéal."

Ensuite, pour la génération de leads, Gemini va intégrer directement dans la pub "un conseiller de marque intelligent". Ainsi, "les étudiants effectuant des recherches sur les universités peuvent cliquer sur le chat pour obtenir des réponses instantanées basées sur le site web de l’annonceur, transformant ainsi une interaction pratique en un contact précieux" (cf. ci-dessous).

Dans AI Mode, pas encore disponible en France, deux nouveaux formats feront également leur apparition : les "publicités conversationnelles de découverte" et les "réponses mises en avant". Dans le premier cas, la pub répond à la requête précise de l’utilisateur à l’aide de Gemini comme le fait un agent conversationnel. Dans le second cas, lorsque le mode IA propose une liste de recommandations en réponse à une question, il mettra en avant la pub, le bloc publicitaire étant intégré de manière native à la réponse fournie par le mode IA (cf. ci-dessus). A noter que le programme pilote d’offres directes, lancé dans AI Mode en janvier, gagne de nouvelles fonctionnalités, s’ouvre à de nouveaux secteurs comme le tourisme et sera bientôt ouvert aux boutons d’achat via le protocole UCP pour les marques l’ayant adopté.

Ask advisor : une expérience unifiée avec les agents dédiés aux annonceurs

Après Google Ads, Google Analytics et Google Marketing Platform, c’est au tour de Google Merchant Center de se voir doté d’un agent IA intégré pour aider l’annonceur à configurer et analyser sa campagne et "obtenir les meilleurs résultats". Plus encore, tous ces agents seront "plus tard cette année" connectés au sein d’une expérience unifiée nommée : Ask Advisor. Ce dernier agira en véritable coordinateur d’agents experts sur l’ensemble des produits Google avec la promesse d’accompagner l’annonceur et résoudre les difficultés rencontrées tout au long de sa campagne. "Par exemple, vous pouvez dire ‘trouver de nouveaux clients pour mes produits capillaires’, et Ask Advisor récupérera automatiquement les informations produits depuis Merchant Center pour configurer votre nouvelle campagne dans Google Ads", indique Google dans un post dédié à ce lancement.

Et ce n’est pas tout : "Au lieu de jongler entre différentes plateformes pour suivre vos performances, Ask Advisor vous fournit des informations précieuses grâce aux données de Google Ads et de Google Analytics. Il comprend vos objectifs initiaux, explique précisément ce qui a fonctionné et vous recommande les prochaines étapes."

L’asset studio boosté par Gemini Omni

L'Asset Studio, hub d'outils créatifs centralisés pour Google Ads et Merchant Center, lancé l’année dernière, va accueillir encore davantage d’automatisation pour faciliter la création d’assets pour optimiser les performances sur Google et YouTube. "Aujourd'hui, nous simplifions encore davantage la création des contenus : Asset Studio analyse le brief marketing, la charte graphique, le site web et les objectifs pour générer instantanément une gamme de contenus de haute qualité, couvrant de multiples thèmes et types", explique Google. L’annonceur pourra ensuite peaufiner les créations en langage naturel. Le hub sera notamment boosté avec Gemini Omni. Ces nouvelles fonctionnalités seront "déployées progressivement en anglais cet été".

Les autres annonces du Google Marketing Live 2026