Crise à Matignon : Macron anticipe en rencontrant Gérard Larcher

Le chef de l'État s'apprête à devoir remplacer son Premier ministre pour la cinquième fois depuis 2022, dans un contexte de blocages parlementaires persistants.





Emmanuel Macron enchaîne les échanges politiques alors que le sort de François Bayrou à Matignon paraît scellé, faute de majorité claire à l'Assemblée.

Une rencontre en amont d'un vote décisif

Ce vendredi, Gérard Larcher est attendu à l'Élysée pour un entretien avec Emmanuel Macron. Ce rendez-vous a été fixé trois jours avant le vote de confiance au cours duquel François Bayrou pourrait être contraint de quitter Matignon. Le président du Sénat a été invité personnellement par téléphone le 4 septembre, selon Le Figaro.

Premier ministre depuis juillet, François Bayrou fait face à une défiance croissante. Plusieurs groupes parlementaires, dont les socialistes, ont annoncé qu'ils voteraient contre sa feuille de route budgétaire. Malgré cela, il a affirmé jeudi sur France 2 vouloir "se battre jusqu'à la dernière minute pour convaincre les forces politiques du bien-fondé de sa feuille de route budgétaire".

L'hypothèse de sa démission est désormais prise en compte par l'Élysée. Ce serait le cinquième changement à la tête du gouvernement en moins de deux ans. Aucun nom ne s'impose aujourd'hui dans la majorité présidentielle, et le choix d'un profil de gauche modérée est évoqué, sans faire consensus.

Désaccords à droite sur la suite

L'idée d'un rapprochement avec les socialistes suscite des tensions, en particulier avec Les Républicains. Gérard Larcher a rappelé cette semaine dans Le Parisien : "Non, on ne peut pas avoir d'accord de gouvernement avec le PS". Une position également défendue par Gérald Darmanin, qui n'a pas exclu que la droite puisse censurer un gouvernement issu de la gauche.

A l'inverse, Laurent Wauquiez, chef des députés LR, a surpris son camp en déclarant qu'il ne s'opposerait pas frontalement à un Premier ministre socialiste dès sa nomination.

Dans ce climat d'incertitude, la réunion entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher vise à sonder les lignes possibles d'un nouvel équilibre politique. Le chef de l'État cherche une voie de sortie à une crise qui fragilise encore un peu plus sa majorité.