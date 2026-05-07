OpsMill lève 12 millions d'euros pour adapter les systèmes IT aux exigences de l'IA

La start-up française développe une plateforme destinée à centraliser et organiser les données d'infrastructure, un prérequis indispensable pour automatiser les systèmes IT et déployer des agents IA fiables.

La start-up française OpsMill a annoncé ce jeudi une levée de fonds de 12 millions d’euros en série A, menée par le fonds d'investissement européen IRIS, avec la participation de BGV et des investisseurs historiques Serena et Partech. Cela doit lui permettre d’accélérer son développement, alors que le marché dans lequel il évolue, l’AIOps (l’Intelligence Artificielle pour les opérations informatiques), pèse aujourd’hui 2,67 milliards de dollars (2,27 milliards d’euros), selon Fortune Business Insights. OpsMill entend notamment accroître sa présence en Europe et en Amérique du Nord, renforcer ses équipes d'ingénierie et de produit et développer ses solutions.

Automatiser les infrastructures réseau des grandes entreprises

OpsMill commercialise depuis 18 mois l’outil Infrahub, destiné aux grandes entreprises souhaitant automatiser leur infrastructure réseau. L’essor de l’IA en entreprise, les exigences croissantes en matière de gouvernance et de conformité, ainsi que la modernisation des réseaux ont fait exploser la demande, multipliée par trois depuis 2023, selon l’entreprise.

La start-up répond à une problématique majeure. La plupart du temps, les grandes entreprises conservent leurs données dans le cloud grâce à des solutions informatiques généralistes. Mais l’explosion récente du volume de données a rendu ces options obsolètes. Eparpillées et désorganisées, les informations ne sont pas exploitables par l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, l’automatisation peut engendrer des erreurs aux conséquences potentiellement catastrophiques : le coût moyen d’une interruption d’infrastructure atteint 300 000 dollars par heure pour les grandes entreprises, sans compter les conséquences durables sur leur activité et leur réputation.

"L'automatisation est avant tout un problème de données : si vous n'avez qu'une vision partielle de votre réseau, vous avancez à l'aveugle", explique Damien Garros, cofondateur et CEO d'OpsMill."Nous avons construit Infrahub pour que les équipes d'infrastructure et les agents IA qui travaillent à leurs côtés disposent en permanence d'un référentiel complet et fiable de ce qui existe, de ce qui devrait exister, ainsi que d'un moyen de l'évaluer en toute sécurité, à grande échelle."

Le"Knowledge Graph", clé de voûte de l'IA autonome

L'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de contexte pour être performante. Pour répondre à cette nécessité, Infrahub centralise les données techniques et business au sein d'un"Knowledge Graph", structuré par des ontologies précises."Nous exposons ces données via des interfaces de requête avancées et des serveurs MCP (Model Context Protocol), ce qui permet aux agents IA d'accéder directement à ces connaissances", explique Damien Garros. Ainsi, les agents sont en mesure de prendre des décisions adaptées de manière autonome, si nécessaire, y compris dans des environnements complexes. Comme l’explique le dirigeant, le défi n’est pas d’écrire le code, mais de lui faire confiance en production.

Une quinzaine de grandes entreprises a déjà recours aux solutions proposées par Opsmill. Parmi celles-ci, on trouve notamment TikTok qui recourt à la version gratuite et open source d’Infrahub, baptisée"Community", pour gérer son réseau mondial de distribution de contenu. Cela aurait permis au réseau social de réduire le temps de déploiement d'un nouveau site de plusieurs semaines à quelques jours.

La solution d’OpsMill est également proposée en version payante, sous licence. Baptisée"Entreprise", elle offre un niveau de service accru en matière de sécurité, de gouvernance et de conformité. Elle a été adoptée par des acteurs des secteurs de la distribution, de l'assurance, de l'industrie et de la fintech, aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord. Eurofiber, fournisseur européen de services cloud, aurait ainsi, selon OpsMill, réduit ses délais de déploiement de services de cinq jours à seulement quinze minutes depuis l'adoption d'Infrahub. Comme l’explique Damien Garros,"de plus en plus de clients réalisent que c'est indispensable et que cela va leur permettre d'utiliser l'IA de manière efficace et sûre".