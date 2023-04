Colbr lève 1 million d'euros pour lancer un agrégateur d'investissements gratuit

Colbr, plateforme d'investissement digitale, met gratuitement à disposition une partie de sa solution. Objectif : 50 000 utilisateurs d'ici la fin d'année.

Un million d'euros pour démocratiser la banque privée et lancer un agrégateur d'investissements 100% gratuit. Voilà l'objectif de la levée de fonds réalisée d'un million d'euros par Colbr ce 17 avril auprès de Olivier Gérard, (CIO de Bloks, ex. CEO de Cushman & Wakefield), Vincent Ravat (CEO de Mercialys), Raphael Prat (Co-founder & CTO de TokyWoky), Ron Zory.

La fintech, créée en 2021 avec une offre de conseil en investissement et une plateforme pour suivre et développer son patrimoine efficacement, va profiter de cette levée de fonds pour mettre à disposition cette plateforme gratuitement. Connectée à plus de 10 000 établissements financiers, elle permet de suivre et optimiser en temps réel les performances de l'ensemble de ses investissements (Livret A, immobilier, assurance vie...).

La start-up continuera de proposer en parallèle ses conseils personnalisés et ses recommandations d'investissement, dans le cadre d'une formule payante cette fois. Par ailleurs, la levée de fonds permettra également de recruter une dizaine de postes pour développer de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités. "C'est près de 50 000 utilisateurs que nous comptons séduire d'ici la fin d'année avec cette solution", précise Romain Joudelat, co-fondateur de Colbr dans un communiqué.