En cumulant ces aides vous pouvez installer des panneaux solaires gratuitement

Réduisez à la fois vos factures d'électricité et votre empreinte carbone grâce à cet investissement. L'Etat est même prêt à payer des millions de Français pour ça.

Alors que les nuages continuent de s'amonceler sur l'économie française, le gouvernement lance le "plan solaire 2023". L'objectif est d'allier écologie, économie et autonomie à l'aide d'un outil : le panneau solaire. Si la technologie est loin d'être novatrice, le contexte actuel la rend particulièrement alléchante. "Face à la flambée des prix de l'énergie, l'électricité produite à partir d'énergie solaire devient plus compétitive", explique l'Agence Internationale de l'Energie (IEA). En effet, son coût est moindre puisqu'elle est peu soumise aux secousses inflationnistes du marché, n'étant pas liée aux ressources fossiles ou nucléaire. Enfin, à l'heure du réchauffement climatique, l'énergie solaire a le double avantage d'émettre peu de CO2 et de favoriser l'autonomie énergétique du consommateur, qui produit lui-même sa propre électricité.

Ainsi, les panneaux solaires permettent de réduire dans le même temps votre facture d'électricité et votre empreinte carbone. Vous pouvez également revendre votre surplus d'énergie à un fournisseur d'électricité comme Engie ou EDF. De quoi gonfler vos bas de laine en temps de crise. Néanmoins, trop peu de Français ont sauté le pas, craignant des coups d'installation trop élevés. Or, le gouvernement a récemment mis en place une série d'aides destinées aux propriétaires de maison, soit plus de 22 millions de Français, pour réduire au maximum l'investissement nécessaire.

Concrètement, si vous êtes propriétaire d'une maison, vous pouvez bénéficier de plusieurs aides publiques pour installer des panneaux solaires sur votre toit. Tout d'abord, le dispositif ma Prime Rénov ou Ma Prime Rénov' Sérénité (dédié aux plus modestes) vous permet de toucher jusqu'à 15 000 euros. A cette aide, peut s'ajouter le Certificat d'Economie d'Energie (CEE) qui prend la forme d'une prime, plus ou moins conséquente selon la puissance des panneaux solaires que vous installez. Une autre prime, dont le montant varie de 1 500 à 11 000 euros, peut également vous être attribuée par EDF après la pose de vos panneaux solaires. Enfin, sachez que le prix de cette technologie est également réduit car la TVA sur les panneaux solaires est abaissée à 10%, voire 5,5% pour les équipements les plus performants. En clair, cet investissement rentable et écologique ne vous coutera presque rien, si vous profitez de ces primes à temps…