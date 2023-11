L'assurtech auto Flitter lève 2,5 millions d'euros

Cette start-up française propose un forfait au kilomètre destiné aux automobilistes qui roulent moins de 12 000 kilomètres par an.

Un forfait à la carte, ou plutôt au kilomètre, pour réaliser "30 à 50% d'économies" sur son assurance automobile. Ce service proposé par Flitter a séduit 30 000 personnes. L'objectif de cette assurtech créée en 2022 est d'en convaincre 30 000 de plus. Pour y parvenir, elle compte s'appuyer sur sa levée de fonds de 2,5 millions annoncée ce 6 novembre auprès des fonds d'investissement Helvetia, Le fonds by FrenchFounders et de quelques business angels. A noter qu'un prêt d'un million d'euros s'ajoute à cette levée.

"On s'est rendu compte que les assurances traditionnelles proposaient une offre inappropriée aux besoins et aux usages d'une bonne partie des automobilistes", confie Jérôme Steinberg, CEO et cofondateur de Flitter. Un constat qui a poussé la start-up à établir un "tarif au kilomètre destiné aux personnes qui roulent moins de 12 000 kilomètres par an".

Une offre qui permet aux assurés de réaliser "30 à 50% d'économies par rapport aux assurances automobiles classiques". Celles-ci "manquent clairement de transparence", dénonce Jérôme Steinberg. "Le plus souvent, elles proposent des forfaits déguisés qui, une fois dépassés, deviennent très coûteux pour les assurés". Chez Flitter, les automobilistes choisissent des forfaits qu'ils peuvent ajuster avec des recharges kilométriques selon leur besoin. Les kilomètres non parcourus sont reportés dans leur prochain forfait.

Autre particularité, Flitter propose un service "100% digital", ce qui permet "une meilleure réactivité et de réduire les coûts de structure et les coûts fixes". Une donnée clef pour cette assurtech qui souhaite atteindre la rentabilité dès 2024.