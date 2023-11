Goodvest lève 6,7 millions d'euros pour décarboner l'épargne

Cette fintech sélectionne les fonds d'investissements les "plus vertueux" pour permettre aux particuliers de constituer une épargne responsable.

6,7 millions d'euros pour continuer d'orienter l'épargne des Français vers des activités respectueuses de l'environnement. Avec ce tour de table réalisé ce 6 novembre auprès de Ring Capital, Polytechnique Ventures, ALM Innovation et AG2R, la fintech Goodvest compte poursuivre la diversification de son offre d'épargne responsable. A noter qu'un prêt de 3,3 millions d'euros s'ajoute à cette levée, portant ainsi le total du financement à 10 millions d'euros.

"Une grosse partie de l'épargne est encore investie dans des activités néfastes pour l'environnement" dénonce Joseph Choueifaty, fondateur de Goodvest. "Il faut donner aux particuliers la possibilité de réaliser des investissements responsables". Pour cela, cette start-up française créée en 2020 propose trois produits d'épargne : une assurance-vie pour adulte, une assurance-vie pour mineur et un plan d'épargne retraite. Mais ces produits ne peuvent pas être investis n'importe où. En effet, Goodvest sélectionne les fonds d'investissement "les plus vertueux" en suivant plusieurs étapes.

D'abord, Goodvest présélectionne les fonds d'investissement en lien avec les sept thèmes suivants : transition écologique, emploi et solidarité, forêts, solutions climatiques, accès à l'eau, santé et pays émergents. Les fonds qui financent les secteurs tels que la production et l'extraction d'énergies fossiles, l'armement ou encore le tabac sont exclus. Ensuite, un partenaire de Goodvest analyse l'empreinte carbone des fonds, et donc de l'ensemble des entreprises qu'ils financent. Seuls "5% des fonds" parviennent à passer cette sélection.

En trois ans, Goodvest est parvenu à conquérir 5 000 clients dont la majorité "a entre 25 et 40 ans et possède une sensibilité environnementale élevée" note Joseph Choueifaty. Ceux-ci peuvent voir en temps réel le bilan carbone de leur épargne. Pour en attirer d'autres, la fintech "va diversifier ses produits" et "nouer de nouveaux partenariats".