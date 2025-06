Fintech 100 : Qonto arrive en tête devant Alan et Ledger

C'est la deuxième année consécutive que Qonto remporte le classement. A noter la présence de trois assurtechs dans le top 10.

Qonto à nouveau sacré. Comme l'année dernière, la néobanque pour les pros arrive en 2025 en tête du palmarès Fintech 100. Organisé par Truffle Capital, Finance Innovation, BPCE et Sopra Steria, ce classement dévoilé ce 3 juin dresse la liste des 100 fintechs françaises les plus performantes de l'année. Cette édition 2025, la quatrième, récompense les jeunes pousses du secteur les plus performantes de 2024.

Cinq critères ont été utilisés pour établir ce classement : le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires, le nombre d'employés, les fonds levés et le capital efficiency (qui mesure le rapport entre les fonds levés et les revenus qu'ils permettent de générer).

Derrière Qonto, Alan se classe deuxième. L'assurtech gagne quatre places par rapport à l'édition précédente. Ledger complète le podium mais chute d'un rang par rapport à l'année dernière. Troisième de l'édition 2024, Younited Credit, qui est entré à la bourse de Paris en janvier, arrive sixième. Le reste du top 10 est essentiellement composé de célèbres licornes de la French tech comme Swile (4), Shift Technology (5), Payfit (7) ou encore Pigment (8). Avec Descartes Underwriting qui se classe neuvième, ce top 10 compte trois assurtechs.

Trustpair signe la plus belle progression et gagne 60 places. © Fintech 100

La plus belle progression est signée Trustpair. Cette plateforme qui lutte contre la fraude au virement gagne 60 places et se classe au 31e rang. A noter également les belles percées d'Akur8 et de Swan. Le spécialiste du pricing en assurance et la plateforme de banking as a service se classent respectivement 12e (+49) et 13e (+44). A l'inverse, NamR connait une chute spectaculaire et tombe à la 82e place (-56).

Au total, les fintechs du palmarès Fintech 100 ont généré un chiffre d'affaires cumulé de 2,51 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de plus de 22 % par rapport à 2023. Réunies, elles emploient un peu plus de 13 000 personnes et ont levé 987 millions d'euros en 2024.