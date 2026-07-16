PayFit annonce sa rentabilité et son changement de modèle vers une plateforme RH globale

Le célèbre logiciel de gestion de la paie ambitionne de devenir une plateforme centralisant l'ensemble des sujets RH d'une entreprise. De nouveaux modules seront déployés progressivement au cours de l'année 2026.

Deux annonces pour le prix d'une. Ce 16 juillet, la licorne française connue pour son logiciel de gestion de la paie dévoile deux nouvelles : elle atteint pour la première fois de son histoire la rentabilité et va enrichir sa solution avec de nouveaux modules pour devenir une plateforme capable de centraliser l'essentiel des besoins RH d'une entreprise.

Un peu plus d'une décennie après sa création en 2015, PayFit atteint donc la rentabilité. "C'était l'un de nos objectifs. Mais je vois plus la rentabilité comme un point de passage plutôt qu'une fin en soi. C'est comme une nouvelle ligne de départ qui va nous permettre d'être ambitieux dans les mois à venir avec de nouvelles évolutions", indique Firmin Zocchetto, CEO et cofondateur.

Parmi ces évolutions, PayFit annonce l'intégration de nouveaux modules RH à sa solution. L'entreprise avait déjà enrichi son logiciel de paie ces dernières années avec des fonctionnalités de gestion des absences, des entretiens annuels et des notes de frais. Elle franchit désormais une nouvelle étape en ajoutant, dans les mois à venir, la gestion de la mutuelle et de la prévoyance, le suivi des ordinateurs et téléphones portables ainsi que la possibilité de rattacher à PayFit des travailleurs non-salariés, comme les freelances.

"C'est la première fois que nous faisons évoluer notre proposition de valeur à ce point. Ces nouveaux services seront déployés progressivement au cours de l'année 2026. PayFit va devenir une plateforme globale où l'ensemble des sujets liés à un collaborateur d'entreprise pourront être gérés", assure le dirigeant.

Objectif 150 millions d'euros d'ARR d'ici fin 2028

Outre ces nouveaux modules RH, PayFit va également faire évoluer sa solution de gestion de la paie en y intégrant une dimension service. "Jusqu'à présent, nos clients utilisaient notre logiciel pour gérer eux-mêmes leur paie. Désormais, ils pourront nous déléguer une partie de cette gestion en faisant appel à l'un de nos 200 experts de la paie en interne".

L'entreprise, qui revendique 22 000 clients, entend s'appuyer sur ce nouveau modèle pour atteindre 150 millions d'euros d'ARR d'ici fin 2028. Un objectif ambitieux qui ne devrait toutefois pas se traduire par une vague de recrutements massive : "Nous sommes près de 700 collaborateurs. Les effectifs devraient rester stables, car nous sommes déjà capables de faire beaucoup avec les équipes actuelles", conclut Firmin Zocchetto.