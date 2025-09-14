De nombreuses villes vont bientôt devenir inhabitables à cause du climat : et la vôtre ?

Températures extrêmes, rafales de vent trop puissantes, nuits tropicales... Votre ville est-elle concernée par les épisodes extrêmes que la France va connaître ?

Aujourd'hui, deux communes sur trois sont sous la menace d'un risque climatique : inondations, cyclones, érosion, feux de forêt... Demain, cela pourrait être bien pire. Selon Météo-France, la France connaîtra deux fois plus de vagues de chaleur d'ici 2050, des sécheresses intenses et des nuits tropicales au-dessus de 20°C fréquentes sur une large partie du territoire.

Vivre en France dans les 25 prochaines années risque de devenir de plus en plus difficile. Le réchauffement climatique pourrait même rendre certaines zones du pays inhabitables. Avec un réchauffement de 2,7°C prévu d'ici 2050 selon la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, les températures pourraient dépasser 50°C dans certaines régions. Les sécheresses pourraient s'étaler sur quatre mois par an contre deux actuellement.

Pour comprendre à quoi va ressembler votre quotidien dans les années qui viennent, le JDN vous partage son outil interactif. Grâce aux données du projet Drias (Donner accès aux scénarios climatiques Régionalisés français pour l'Impact et l'Adaptation de nos Sociétés et environnement), le JDN vous montre comment les températures de vos villes vont changer dans les prochaines années.

Votre ville va-t-elle devenir invivable ? Découvrez les projections climatiques pour votre commune. Détail Incendie Nuit à plus de 20°C Jour à plus de 35°C Comparer Marseille Lille Bordeaux Sélectionnez une ville pour voir les projections.

Certaines villes sont d'ores et déjà menacées. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le village de Miquelon-Langlade est le premier village français entièrement relocalisé à cause du réchauffement climatique. Bâti à seulement deux mètres au-dessus du niveau de la mer, ce territoire de 600 habitants subit une montée des eaux qui devrait atteindre près d'un mètre d'ici la fin du siècle. Depuis 2018, toute nouvelle construction y est interdite, et les premiers habitants, surnommés "les pionniers", commencent leur déménagement vers un site situé 20 mètres plus haut.

Dans son scénario le plus pessimiste, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévoit que des villes comme Calais soient directement exposées à la montée des eaux dès 2030. Le rapport du GIEC estime une élévation du niveau marin pouvant atteindre 1,10 mètre d'ici 2100 dans un scénario à fortes émissions de gaz à effet de serre (l'évolution probable).

Plus largement, la montée des eaux impactera plusieurs régions françaises, si elles ne sont pas plus protégées. La Camargue pourrait avoir presque entièrement disparu sous les eaux de la Méditerranée en 2050. L'estuaire de la Gironde, Saint-Nazaire, Nantes et les rives de l'estuaire de la Loire risquent d'être touchés. Noirmoutier pourrait être engloutie. Le Marais Poitevin, actuellement protégé par des digues, verra La Rochelle potentiellement menacée. Niort pourrait presque devenir une ville côtière. Dans le Nord, le polder de la côte d'Opale, qui s'étend de Calais à Dunkerque, apparaît particulièrement vulnérable, questionnant l'avenir de 163 000 habitants.

Ce sont également les cultures qui seront impactées. Avec ces changements climatiques, des cultures emblématiques comme la vigne, les céréales ou les arbres fruitiers pourraient ne plus être adaptées aux terroirs actuels où elles se développent aujourd'hui. Pour consulter plus de données sur le climat, vous pouvez découvrir notre annuaire historique du climat des villes de France.