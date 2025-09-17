Un cheminot dévoile les objets les plus oubliés dans le train et certains sont répugnants

Un petit oubli en descendant du train peut arriver à n'importe qui mais certains objets trouvés sont pour le moins surprenants.

Comme à chaque entrée en gare d'un train, un chef de bord rappelle aux passagers de ne rien oublier dans les wagons. Mais malgré ces avertissements répétés, oublier un chargeur de téléphone ou une veste au fond du siège est déjà arrivé à bon nombre de voyageurs. Sur Internet, un conducteur SNCF chevronné baptisé "BB27000", a posté sur le réseau social X des photos des objets les plus oubliés. Si les images sont tirées d'un site anglais, il affirme que ces trouvailles se font dans tous les wagons du monde.

En moyenne, c'est près de 85 000 objets qui sont perdus dans les trains chaque année. Dans cette masse, le grand champion est le parapluie. "S'il pleut le matin, et qu'il fait soleil l'après-midi, jackpot. On en retrouve plein, c'est quasi automatique", note BB2700 en postant une photo de plusieurs centaines de parapluie abandonnés. Les contrôleurs retrouvent aussi de nombreux gants, bonnets ou écharpes, et de petits vêtements très souvent laissés sur le siège, surtout quand la météo a changé entre le début et la fin du trajet.

Dans la catégorie des objets précieux fréquemment oubliés : les clés. "De maison, de voitures, de tout" précise BB2700. Malgré leur utilité , elles ne sont pas toujours demandées. A l'inverse, les peluches d'enfant font l'objet de davantage de réclamations. Conscients de la tristesse que cela peut entrainer chez un enfant, les cheminots amènent toujours les peluches au service des objets perdus afin de laisser une chance à leurs propriétaires de les récupérer. Il en est de même pour les bijoux, fréquemment abandonnés par leurs possesseurs, aussi précieux soient-ils.

Mais toutes les trouvailles des contrôleurs ne sont pas si agréables. Certaines sont même répugnantes. C'est notamment le cas d'une boîte contenant une cinquantaine de dentiers aux gencives rose pâle. Ils sont parfois accompagnés des prothèses nécessaires pour les fixer. Dans le domaine médical, il arrive également de trouver des appareils auditifs ou encore des déambulateurs. L'objet le plus étonnant posté par BB2700 est… une prothèse de jambe, abandonnée par son propriétaire. Le cheminot présente également quelques objets à caractère sexuel comme des poupées gonflables ou des vagins en plastique. "Respect au mec qui vient réclamer ça", ironise BB27000.

En cas d'oubli dans un train, il est possible de déposer une déclaration de perte sur le site de la SNCF. Tous les objets trouvés sont conservés pendant 30 jours dans la gare d'arrivée du train. Il est ensuite possible d'aller le récupérer à condition de payer une taxe de 5 ou 10 euros, fixée selon la valeur de l'objet. Si vous êtes trop loin de la gare pour le récupérer directement, la SNCF accepte de renvoyer les objets par voie postale à condition d'avoir préalablement payé les frais d'expédition. "Sachez que la moitié des objets retrouvent leurs propriétaire", conclut BB2700. Lorsque l'objet n'est pas récupéré dans les 30 jours, il est remis à l'Administration des domaines où il sera décidé de le remettre à une association reconnue d'utilité publique, ou de le détruire.