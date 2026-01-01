Une nouvelle plaque d'immatriculation rose sera obligatoire pour certains véhicules à partir du 1er janvier

A partir du 1er janvier 2026, des véhicules circuleront avec une plaque d'immatriculation rose pour lutter contre la fraude liée aux immatriculations provisoires.

Le 21 novembre 2025, un arrêté a été adopté par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Transports sur les règles relatives aux plaques d'immatriculation. Publié au Journal officiel et applicable dès le 1er janvier 2026, cet arrêté prévoit qu'une plaque rose doit remplacer la plaque blanche utilisée pour l'immatriculation provisoire. Plus de 400 000 véhicules sont concernés chaque année.

Cette nouvelle couleur, rose vif rétro‑réfléchissante, a été choisie pour être visible et facilement identifiable par les forces de l’ordre et les autres usagers. En outre, aucun autre pays européen n’utilise le rose pour ses plaques. Cela permet donc d'éviter toute confusion.

Jusqu'à maintenant, les plaques provisoires ressemblaient beaucoup aux plaques définitives, à l’exception des lettres "WW". Cela favorisait les abus. Des automobilistes continuaient en effet de rouler après la période autorisée ou utilisaient des plaques qui auraient dû être détruites.

Problème : le nombre limité de combinaisons "WW" imposait une réattribution rapide des numéros. Des propriétaires de véhicules peu scrupuleux qui ne changeaient pas leurs plaques provisoires parvenaient donc à faire payer leurs contraventions par d'autres propriétaires à qui leurs numéros avaient été attribués. En outre, de nombreuses plaques provisoires finissaient par alimenter des réseaux de fausses plaques, plutôt que d'être détruites.

L'utilisation d'une plaque d'immatriculation attribuée à un autre propriétaire de véhicule est une fraude surnommée "la doublette". En 2023, 23 000 plaintes ont été enregistrées pour usurpation de plaques, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un tel délit sert souvent à camoufler l'utilisation d'un véhicule volé et, parfois, à alimenter de véritables réseaux de recel de véhicules ou de criminalité organisée.

La nouvelle plaque rose comportera également la date de fin de validité, inscrite à droite en noir, à la place du numéro de département. Cela permettra à tout agent de constater d’un simple regard si un véhicule circule en toute légalité ou non. La période d’utilisation reste limitée à quatre ou six mois selon les cas, jusqu’à l’obtention de la carte grise définitive. Aussi, le prix de fabrication de ces plaques reste inchangé : environ dix euros.

Ce changement s’accompagne d’une volonté d’apporter davantage de sécurité et de confiance dans le processus d’immatriculation. Ce nouveau dispositif, auquel a contribué l'association 40 millions d'automobilistes, devrait ainsi limiter les tentatives de contournement du système et rassurer les acheteurs de véhicules neufs ou importés.

En 2023, 460 000 immatriculations provisoires ont été délivrées à des voitures, motos et scooters. Les plaques roses s’appliquent aussi aux véhicules importés en attente d’un certificat français et aux modèles utilisés pour des essais sur route.