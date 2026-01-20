Faible criminalité, très ouvert aux retraités étrangers : c'est le pays le plus sûr pour les retraités français

Où s'installer pour ses vieux jours ? Alors que près d'un million de seniors français ont déjà choisi l'expatriation, le Global Retirement Report 2025 vient bousculer les idées reçues sur les meilleures destinations pour la retraite.

Ils sont déjà 900 000, selon une agence du gouvernement. Des Français retraités résidant à l'étranger, répartis principalement dans les pays limitrophes de l’Hexagone. Espagne, Portugal, Suisse, Italie, comme le Maroc, font partie de ces Etats où les Français envisageraient d’y couler le reste de leurs jours.

Mais il existe un autre pays moins populaire mais fortement mis en avant dans un rapport récent. En effet, selon Global Citizen Solutions (GCS), auteur du rapport, ce petit pays a des arguments : la société de conseil GCS estime que c'est le pays le plus sûr au monde et le plus accueillant pour les retraités expatriés.

GCS a compilé ses travaux dans son Global Retirement Report 2025. Objectif : parmi 44 pays, identifier les destinations offrant les meilleures conditions aux retraités expatriés. Six critères majeurs ont été retenus : les procédures administratives, la citoyenneté et la mobilité, l'économie, la fiscalité, la qualité de vie, ainsi que la sécurité et l'intégration. Au classement général, c'est le Portugal qui arrive en tête, suivi de l'île Maurice et de l'Espagne.

Mais c'est le cinquième pays du classement qui retient ici l'attention. Pas plus grand que la Nouvelle-Aquitaine, il s'agit de l'Autriche, qui décroche la première place mondiale dans la catégorie "sécurité et intégration", avec un score de 96,39 sur 100.

Les services diplomatiques français et belges le confirment : la criminalité est relativement limitée dans ce petit pays alpin et le sentiment de sécurité assez élevé. Selon le ministère français des Affaires étrangères, le taux de criminalité à Vienne est inférieur à celui des autres métropoles européennes. Certes, on constate une recrudescence des vols à la tire dans le centre-ville et les transports en commun, mais la capitale concentre l'essentiel de la criminalité du pays.

L’intégration constitue l’autre point fort de l’Autriche, selon GCS. Le cabinet de conseil souligne que les retraités étrangers y sont généralement bien accueillis et que le manque de maîtrise de la langue locale, en l’occurrence l’allemand, ne représente pas un obstacle déterminant.

L'Autriche excelle également par sa qualité de vie, où elle se classe quatrième mondiale avec 92,83 points. Le pays se distingue par des infrastructures de santé parmi les meilleures d'Europe et un environnement naturel préservé. Les points faibles du pays alpin se situent surtout dans les catégories économiques et procédurales : l'Autriche n'occupe que la 43e place pour l'économie et la 40e pour les procédures administratives, notamment en raison d'un coût de la vie assez élevé et d'un délai de traitement des demandes de résidence de quatre mois.

Au-delà de la sécurité, l'Autriche séduit par sa richesse culturelle et naturelle. Le pays offre un cadre de vie privilégié, entre montagnes alpines et patrimoine architectural.

Prendre sa retraite à l'étranger demande toutefois une certaine organisation. Selon le ministère français des Affaires étrangères, il est indispensable de signaler son départ à sa caisse de retraite française et de fournir annuellement un certificat de vie, validé par les autorités locales, pour continuer à percevoir sa pension.

Autre point de vigilance : la fiscalité. Bien que les retraités expatriés ne paient plus la CSG et la CRDS, une cotisation d'assurance maladie de 3,2 % peut être prélevée, si l’on relève d’un régime français d’assurance maladie à titre obligatoire.