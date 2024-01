Cette multiplication pourtant simple est celle que les élèves français réussissent le moins

En décembre dernier, l'OCDE a dévoilé les résultats d'une enquête internationale sur le niveau des élèves. Il révélait une baisse du niveau en mathématiques "inédite" dans les pays développés.

La France est un pays de mathématiques. L'Hexagone peut se vanter d'être la deuxième nation a compter le plus de représentants lauréats de la médaille Fields, après les Etats-Unis. 13 Français ont ainsi remporté ce prix prestigieux, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques.

Pourtant, dans le même temps, le niveau général de ses élèves baisse. C'est le constat d'une étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA). Cette édition 2022, publiée en décembre 2023, a été effectuée auprès de 690 000 élèves, âgés de 15 ans, dans 81 pays, dont 7 000 élèves français dans 282 écoles. En mathématiques, ils ont obtenu la note de 474 sur 1 000. Un résultat en baisse de 21 points par rapport à la dernière évaluation de 2018. Le pays se classe ainsi à la 23e place dans cette matière, deux points au-dessus de la moyenne.

En 2015, un document publié par le Conseil national d'évaluation du système scolaire établit déjà que les compétences mathématiques de l'ensemble des élèves de l'école primaire sont "préoccupantes", et que "seulement 27% des élèves de CM2 sont capables de déterminer le nombre à virgule correspondant à ¼ ; et à peine plus de la moitié de ces élèves (51,6 %) sont capable d'effectuer correctement la multiplication " 39 x 57 "". Une note d'information de l'Education nationale explique aussi en 2013 que près d'un jeune sur dix âgé de 17 ans participant à la Journée Défense et Citoyenneté rencontre des difficultés dans la vie quotidienne avec l'utilisation des mathématiques. Pour la moitié d'entre eux, elles sont même "très importantes", selon les auteurs de ce rapport.

"Près d'un enfant sur deux ayant des difficultés en mathématiques aurait ainsi des lacunes sur la connaissance de ses tables", avançe aussi dans un communiqué de presse le site d'accompagnement scolaire Maxicours, en 2008. Partant de ce constat, ses équipes ont analysé les résultats de près de 7 500 élèves du CP à la troisième provenant de 500 000 opérations posées via un de leur outil d'apprentissage des tables de multiplications..

D'après leurs résultats, l'opération où les élèves faisaient le plus de fautes était 8x8. Près de 40% de leurs réponses étaient mauvaises. Suivent ensuite avec plus de 35% d'erreurs 7x8 et 8x7, puis les multiplications 6x8 et 7x7 avec plus de 30% de réponses fausses. "Les difficultés se condensent sur la partie des tables où les chiffres sont plus plutôt élevés, à l'exception de la table de 10 qui est naturellement mieux connue", expliquait la société. Si vous vous posez la question, le résultat de 8x8 est 64.

Autre constatation intéressante : les élèves font moins d'erreurs de calcul quand le chiffre le plus fort est posé en premier dans deux opérations pourtant égales comme 8x4 et 4x8. La société de soutien scolaire explique cela par le fait que l'apprentissage des multiplications se fait par table entière et donc que les enfants retiennent mieux les débuts de série que les fins. Or, dans cet exemple 8x4 arrive en quatrième position dans la table de 8, et 4x8 se trouve en huitième position.