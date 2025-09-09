La DGSE embauche, voici la compétence indispensable pour devenir agent secret

Une compétence que vous possédez probablement sans le savoir pourrait faire de vous un candidat idéal pour les services secrets français.

La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) recrute chaque année plusieurs centaines de personnes dans des domaines très variés. Rien qu'en ce moment, plus d'une centaine de postes sont à pourvoir.

Les postes proposés couvrent un large éventail de métiers : ingénieurs en informatique, cryptologues, analystes géopolitiques, linguistes spécialisés dans les langues rares, mais aussi des profils plus classiques comme des assistants administratifs ou des techniciens. La DGSE compte 248 métiers différents.

Parmi ces employés qui œuvrent dans l'ombre, une branche se fait plus secrète encore : les "clandestins". Ces agents travaillent sous couverture, souvent à l'étranger, avec une identité fictive. On ne connaît ni leur nombre exact, ni leur identité, mais les services de renseignement ont levé un coin du voile sur les compétences recherchées pour ce type de missions.

Certains de ces agents vivent une double vie permanente, jonglant entre leur métier officiel et leurs activités secrètes, sans que personne ne connaisse leur véritable statut, pas même leur famille.

Dans un documentaire diffusé sur la télévision nationale belge, un expert du renseignement explique que tout est une histoire de curseur : "On est bien conscient qu'on cherche le mouton à 5 pattes. On veut des gens extrêmement disciplinés mais capables d'initiatives, on veut des autonomes pas des indépendants, des audacieux mais pas des chiens fous, des rigoureux, pas des rigides, des créatifs, pas des fantasques. Donc tout est affaire de positionnement de curseur".

Mais il existe une compétence fondamentale particulièrement importante : la capacité d'observation. Cette qualité, que tout citoyen peut développer, est essentielle pour un agent secret. Il faut être capable d'observer minutieusement les gens, l'environnement, de capter les ambiances et de repérer les détails qui semblent anodins mais peuvent s'avérer cruciaux. Cette compétence est essentielle pour répondre aux besoins de la DGSE et pour passer les tests de mise en situation (prise d'information auprès d'inconnus, diversion improvisée dans un bar, etc.).

Être agent secret demande également d'être réactif, de savoir gérer son stress face à des situations imprévues et dangereuses, et bien sûr d'être totalement impliqué dans son travail. La discrétion et l'éthique sont également primordiales pour manipuler des informations sensibles sans jamais compromettre la sécurité nationale.

Pour intégrer la DGSE, plusieurs voies sont possibles. Les fonctionnaires peuvent passer un concours spécifique au ministère de la Défense (catégories A, B ou C selon le niveau d'études). Les militaires peuvent demander une affectation via le plan de mutation des armées. Enfin, des contractuels sont recrutés pour leurs compétences particulières, après examen de leur dossier et entretiens. Le processus de recrutement dure entre six et huit mois et comprend quatre étapes : la candidature, les entretiens métier et RH, une enquête de sécurité approfondie et enfin l'intégration. Pour entrer dans la DGSE, les inscriptions au concours d'attaché sont d'ailleurs ouvertes jusqu'au 26 septembre 2025.