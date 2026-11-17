Outils, tâches, vérifications... La question de l'IA s'invite désormais en entretien. Mais attention, le recruteur ne peut pas tout se permettre : son seul but doit être d'évaluer vos compétences pour le poste.

Vous êtes face au recruteur, l'ambiance est studieuse, et soudain, la question tombe : comment utilisez-vous l’intelligence artificielle au travail ? Ne soyez pas surpris. D’après l’enquête Hellowork 2025, 78% des recruteurs s'en servent eux-mêmes au quotidien. Ils sont même 39% à l’utiliser pour rédiger leurs comptes rendus d’entretien et 30% pour préparer leurs questions. Alors forcément, ils attendent de vous une certaine maîtrise.

Mais ont-ils le droit de vous évaluer là-dessus ? Oui, à une condition stricte : que la réponse serve directement à vérifier votre capacité à occuper l'emploi proposé, au même titre que vos diplômes ou votre expérience. Par exemple: "A quelle fréquence l’utilisez-vous et pour quel usage (vérification, veille, réalisation d’un projet de A à Z…) ?". L'idée n'est pas de vous piéger, mais de comprendre concrètement ce que vous savez tirer de la machine. Pour certains profils, comme les développeurs, le sujet est même devenu incontournable.

Pour marquer des points, oubliez l'interminable liste de logiciels balancée à toute vitesse. Préparez plutôt un cas pratique. Choisissez un outil pertinent pour le poste visé, décrivez une tâche précise que vous lui avez confiée, et surtout, expliquez comment vous avez contrôlé le résultat final. C'est cette vérification humaine qui rassurera votre interlocuteur.

D'ailleurs, l'IA peut s'avérer être un excellent coach avant même le jour J. France Travail recommande de nourrir un outil avec les détails de l'offre d'emploi et votre parcours pour simuler l'entretien. Une excellente méthode pour anticiper les questions, à condition de ne pas recracher un discours trop formaté. La préparation doit vous aider à retrouver vos exemples concrets, pas à effacer votre personnalité.

Si la discussion sur vos logiciels est autorisée, le recruteur n'a pas pour autant carte blanche. La collecte de vos données reste encadrée par le RGPD, et la curiosité de l'employeur doit s'arrêter aux portes de votre vie privée. Pour rappel, sauf cas très particulier, il lui est strictement interdit de vous interroger sur votre santé, vos opinions politiques, philosophiques ou religieuses, vos origines, votre vie sexuelle ou votre appartenance syndicale.

Votre numéro de sécurité sociale, votre entourage familial, vos emprunts, votre domiciliation bancaire, votre statut de locataire ou de propriétaire, ou encore votre désir d'avoir des enfants n'ont pas non plus leur place dans la discussion. Face à ce genre d'intrusion, vous avez parfaitement le droit de refuser de répondre. En revanche, si l'on vous parle d'intelligence artificielle, vous savez désormais quoi dégainer : un outil, une tâche, et un contrôle.