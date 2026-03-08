Bali, Tokyo, Miami, Séoul... comment économiser 1500 euros pour vos vacances grâce au compte formation

Bali ou Miami avec le CPF ? Un décret de février 2026 plafonne l'aide à 1500€. Découvrez comment financer votre séjour linguistique et votre logement à moindre coût.

Que diriez-vous de partir à l'étranger tout en laissant l'Etat payer la facture ? Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent et les destinations sont multiples. "J'avais fait 5 mois en séjour linguistique à Liverpool" affirme l'utilisateur nemaki39 sur la plateforme Reddit. Même constat pour le compte cans1507 sur X, ex-Twitter. "J'ai déjà fait Malte, Miami et là je vais à Hawaï". Et la technique est de plus en plus connue.

Ces touristes futés connaissent des plateformes qui proposent des séjours linguistiques à des prix qui défient toute concurrence. A partir de 704 euros pour 7 jours à Cape Town, en Afrique du Sud ; 684 euros pour une semaine à Vancouver ou encore 874 euros pour passer quelques jours à Bali, en Indonésie. Pour ce prix, comptez l'hébergement sur place et des cours de langue. Toutefois, le déplacement n'est pas pris en compte. Mais alors comment font les gens pour transmettre la note à l'Etat ?

La réponse tient en 3 lettres : le CPF, c’est-à-dire le Compte Personnel de Formation. Le CPF permet à toute personne active d'acquérir des droits à des formations afin de développer des compétences qui seront utiles tout au long de la vie professionnelle. Le 25 février dernier, un décret a fixé de nouvelles limites d'utilisation du CPF. La prise en charge est désormais plafonnée à 1500 euros. Ainsi, si vous avez 2000 euros sur votre CPF et que votre formation coûte 1700 euros, vous ne pourrez utiliser que 1500 euros de votre solde. Si la formation coûte 700 euros l'Etat ne paiera que cette somme. Un reste à charge de 102,40 euros minimum est obligatoire depuis 2024.

Mais alors quelles sont les règles pour voyager ? Le JDN a contacté Nacel, un organisme spécialisé dans les séjours linguistiques depuis plus de 60 ans. "Pour que le financement du séjour soit éligible au CPF, il faut que l'organisme qui l'organise soit reconnu et que la formation soit certifiante. Il y a des cours de langage qui sont assurés par les professeurs du pays. Il peut y avoir 20 ou 30 cours de 45 minutes sur la semaine. Attention il est absolument obligatoire d'émarger à tous les cours", prévient l'organisme. En dehors de ces heures de cours, votre emploi du temps est libre.

Ces séjours sont également l'occasion de passer des certifications de langue reconnues comme le TOEIC, le TOEFL ou encore l'IELTS. "La certification est un niveau à acquérir, il n'y a pas d'échecs. Vous ne serez pas obligé de rembourser le séjour si vous échouez à l'examen final, ce n'est pas l'école", rassure Nacel. Attention toutefois, être absent à l'examen oblige à rembourser la somme payée par le CPF. Des conditions différentes peuvent s'appliquer sur la tarification selon votre âge. A noter qu'un retraité qui n'a plus accès à son CPF ne pourra pas bénéficier du dispositif.

Ainsi, vous avez la possibilité de partir en voyage presque partout dans le monde en laissant votre CPF payer 1500 euros de la note finale. Ces séjours favorisent l'immersion dans le pays et permettent de booster son dossier professionnel. Autre avantage : il existe plusieurs séjours par an pour chaque destination, ce qui permet de ne pas attendre pour un lieu précis. Alors peu importe que vous préfériez New York, Séoul ou Sydney, l'Etat paiera jusqu'à 1500 euros de votre prochain séjour linguistique.