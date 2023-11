Tickets restaurant : faire ses courses va bientôt être compliqué

La mesure qui permettait d'acheter tout type de produit alimentaire avec les titres restaurant prend bientôt fin. Pâtes, plats préparés... que pourrez-vous encore acheter ?

Depuis le 18 août 2022, la loi relative au pouvoir d'achat permettait d'acheter tout type de produits alimentaires avec ses tickets restaurant, mais son application prend fin au 31 décembre 2023. Faire ses courses avec des tickets restaurant sera donc plus compliqué à compter du 1er janvier 2024. En effet, ils pourront continuer à être utilisés en grande distribution qu'à la condition d'acheter des denrées alimentaires immédiatement consommables.

Sandwiches, plats cuisinés au rayon frais ou traiteur, surgelés ou en conserve... voici des exemples de ce qui pourra toujours être payé en ticket restaurant au 1er janvier prochain. On peut également ajouter à cette liste les yaourts, les desserts et les fruits.

En revanche pour les pâtes, le riz, la farine et les œufs, c'est fini. Il en est de la même pour la viande et le poisson à partir du moment où ils ne peuvent pas être mangés à la sortie du magasin. A priori, il n'y a donc aucun souci avec la charcuterie et le poisson fumé.

Toutefois le site de la société émettrice de ticket restaurant Edenred rappelle que chaque commerçant a le droit de définir les produits payables par titre restaurant. Il peut par exemple vous refuser les yaourts même si ce produit figure sur la liste de la CNTR (Commission nationale des titres restaurant).

Concernant les boissons, les mêmes règles s'appliquent, elles doivent être immédiatement consommables. Cela permet donc de payer les sodas ou encore les soupes instantanées. A noter que le paiement des boissons alcoolisées par ticket restaurant n'a jamais été possible.

Ticket restaurant papier ou numérique ?

La fin des tickets papier est programmée à fin 2026 si on se reporte aux propos qu'Olivia Grégoire, Ministre déléguée chargée des PME et du commerce, a tenu sur FranceInfo en octobre 2023. Les entreprises qui utilisent encore ce format seront accompagnées pour faire la transition.

Cela fait déjà une dizaine d'années que la dématérialisation des tickets restaurant a commencé. Si elle présente des avantages pour les restaurateurs qui sont remboursés plus rapidement (sous 48 heures au lieu de 4 semaines environ), les bénéficiaires y sont souvent plus réfractaires. En effet, le titre restaurant numérique offre moins de souplesse dans son utilisation. Avec ce système, il devient notamment difficile d'échapper au plafond journalier imposé de 25 euros pour payer son repas ou de payer en ticket restaurant le dimanche.

Quel est le plafond journalier des chèques restaurants ?

Le plafond des tickets restaurant est fixé à 25 euros depuis le 1er octobre 2022. Il était auparavant de 19 euros, une augmentation de 6 euros par jour a été donc instaurée. Pour éviter d'avoir recours à deux moyens de paiement dans le cas d'une addition ou d'un ticket de caisse supérieur à ce plafond, Sodexo, Edenred et Swile proposent d'associer la carte ticket resto au compte bancaire du bénéficiaire. Avec ce système, lors d'un paiement effectué en carte ticket resto, 25 euros sont débités du titre-restaurant, le reste du compte bancaire.

Où utiliser ses tickets restaurant ?

Selon la législation, les titres-restaurant permettent d'acheter un repas ou une préparation alimentaire dans les établissements qui les acceptent. Depuis leur espace particulier disponible sur les sites Internet des prestataires émetteurs de leurs titres-restaurant, les salariés peuvent consulter la liste précise des points de vente où payer en titre restaurant. Normalement, les commerçants ne doivent pas rendre la monnaie sur les titres-restaurant. Il n'est en théorie pas possible d'utiliser des titres-restaurant le dimanche puisque leur usage est réservé aux jours travaillés. Les salariés travaillant le dimanche échappent à cette règle si une mention spéciale apparaît sur leur titre-restaurant.

Les salariés peuvent également utiliser leurs titres restaurant dans des établissements de restauration comme les restaurants traditionnels, les établissements de restauration rapide, les établissements de self-service ou les restaurants situés dans les hôtels. Les titres restaurant peuvent également être utilisés pour le click and collect ou les livraisons à domicile de plats vendus par ces établissements.

Les titres restaurant sont-ils obligatoires ?

L'employeur n'est pas obligé de fournir des titres restaurant à ses employés. Il peut prendre en charge la restauration des employés autrement :

Un restaurant d'entreprise

Une prime de déjeuner

Néanmoins, les employeurs doivent prévoir un emplacement dédié à la restauration de leurs employés où ils pourront trouver des équipements pour conserver et réchauffer leur nourriture.

Quel est le coût du ticket restaurant pour l'employeur ?

Les titres-restaurant sont financés par le salarié et l'employeur. La législation fixe une fourchette à la contribution de l'employeur qui doit s'établir entre 50% et 60% de la valeur du titre. Lorsqu'une entreprise distribue des titres restaurant aux salariés, leur montant doit être le même pour tous les salariés, qu'il s'agisse d'un cadre dirigeant ou d'un collaborateur payé au Smic.

L'employeur ne bénéficie d'une exonération de cotisations sociales sur sa contribution que dans la limite d'un plafond fixé à 6,50 euros au 1er janvier 2023. S'il va au-delà, la partie dépassant le plafond est soumise à cotisations.

Les entreprises peuvent commander leurs titres restaurant auprès des prestataires émetteurs de titres comme Edenred, Sodexo, Chèque Déjeuner ou encore Natixis Intertitres.

Pour le salarié, le titre-restaurant n'entre ni dans le calcul de l'impôt sur le revenu, ni dans celui des charges sociales.

Le paiement d'une commission par les restaurateurs

A chaque fois qu'un restaurateur accepte d'encaisser un titre restaurant, il paie une commission. En effet, les sociétés émettrices de tickets restaurant se considèrent comme "apporteur d'affaires" et leur imposent à ce titre un taux de commission. Il oscille entre 3 et 5% et s'applique sur le montant du ticket encaissé. C'est en tout cas ainsi que fonctionnent Sodexo, Edenred et Swile, à noter que sur ce marché, de nouveaux acteurs comme Worklife, Benefiz et Ekip proposent des offres sans commission permettant ainsi de favoriser le taux d'acceptation de ce mode de paiement.

Si en octobre 2023, Olivia Grégoire avait laissé entendre que la commission des restaurateurs pourrait bientôt être plafonnée, le sujet ne semble plus d'actualité. L'Autorité de la concurrence saisie par le gouvernement a depuis formulé un avis défavorable à l'encontre de cette mesure. Pour l'instance, ce n'est pas " a réponse la plus adaptée " aux "défaillances du marché ".