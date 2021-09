Formation Pôle emploi : renforcement pour les chômeurs longue durée

2017 a vu la formation Pôle emploi se moderniser, avec notamment le lancement d'un catalogue d'offres sur internet. En 2022, la formation des chômeurs de longue durée va être renforcée, avec notamment un parcours de remobilisation.

[Mise à jour du mardi 28 septembre 2021 à 17h36] Pole Emploi va proposer des "parcours de remobilisation" aux chômeurs de très longue durée, c'est-à-dire qui n'ont pas travaillé depuis au moins deux ans. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'un plan contre le chômage de longue durée présenté par le gouvernement ce mois de septembre. Ce parcours, présenté comme plus intensif que les contrats de professionnalisation, doit être testé dans une douzaine d'agences Pole Emploi jusqu'à la fin de l'année, avant d'être progressivement généralisé jusqu'à la fin de 2022. La préparation opérationnelle en entreprise (POE) va également être renforcée.

Il est aujourd'hui primordial d'acquérir de nouvelles compétences pour être employable sur le marché du travail. C'est notamment le cas pour les personnes en situation de chômage. Heureusement, ces dernières peuvent bénéficier de formations prodiguées par Pôle emploi qui peut également (sous certaines conditions) financer des formations enseignées par des organismes privés de formation. Pour bénéficier d'une formation Pôle emploi, il est indispensable d'avoir validé son inscription à Pôle emploi et d'écrire une lettre de demande de formation professionnelle.

Si un demandeur d'emploi souhaite suivre une formation Pôle emploi, il doit en faire la demande à son conseiller lors d'un entretien. Ce dernier aura le choix d'accepter ou de refuser cette demande de formation, selon qu'il la juge ou non en phase avec le PPAE (projet personnalisé d'accès à l'emploi) du requérant et avec la possibilité, pour celui-ci, de retrouver plus facilement un travail.

Le financement d'une formation Pôle emploi n'est pas automatique pour les demandeurs d'emploi. S'ils peuvent bénéficier d'un stage gratuit, ils doivent aussi parfois prendre à leur charge des frais de formation. Dans ce cas-là, le demandeur d'emploi peut utiliser les heures de formation qu'il a acquises au titre de son compte personnel de formation (CPF) qui désormais fait partie du compte personnel d'activité (CPA) ou bien faire une demande, avec l'aide de son conseiller Pôle emploi, d'aide individuelle à la formation (AIF), qui pourra lui être accordée en fonction de la formation choisie et de sa situation personnelle. Chaque conseil régional disposant, en plus, de ses propres aides pour la formation professionnelle, il est indispensable de s'informer auprès de son conseiller Pôle emploi de toutes les aides disponibles.

L'existence d'une rémunération lors d'une formation Pôle emploi dépend de l'indemnisation par le demandeur d'emploi au titre de l'Allocation d'aide au Retour à l'Emploi (ARE). Si le stagiaire ne reçoit pas cette indemnité, il percevra une rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) pour toute formation conventionnée s'inscrivant dans son PPAE ou une rémunération publique de stage en entreprise pour toute formation agréée par l'État ou par un Conseil Régional. Dans le cas où le stagiaire perçoit déjà l'ARE, il ne sera éligible qu'à l'Allocation d'aide au Retour à l'Emploi Formation (AREF), dans la limite de ses droits à indemnisation.

Depuis le 20 mars 2017, le site pole-emploi.fr donne la possibilité à tous ses inscrits de consulter un large catalogue d'offres de formation à travers un nouveau moteur de recherches comportant plusieurs critères de recherche (niveau, diplôme, financement, éligibilité au CPF, lieu, etc.). Si une offre de stage l'intéresse, le demandeur d'emploi peut prendre directement rendez-vous avec l'organisme de formation pour obtenir un complément d'information.

Devenu le 1er janvier 2017 un EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial), l'Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) propose des formations reconnues par le ministère du Travail. Chaque année, l'Afpa forme 160 000 stagiaires, dont 100 000 demandeurs d'emploi. Disponibles dans les différents centres de l'organisme (présents sur toute la France, de Paris à Nice), les formations Afpa débouchent sur un retour à l'emploi dans les 6 mois pour 65 % des stagiaires. Là encore, il est conseillé de consulter son conseiller Pôle emploi avant d'entreprendre des démarches directes avec l'Afpa.

Newsletter management Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'informatique offrant toujours un très grand nombre de perspectives d'emploi alors qu'il connaît une pénurie de main-d'œuvre, Pôle emploi a mis l'accent ces dernières années sur le secteur. L'établissement public propose ainsi de multiples formations adaptées permettant à des demandeurs d'emploi d'apprendre en quelques mois un métier de l'informatique afin de pouvoir candidater rapidement à des offres (du développeur au community manager)

Et aussi