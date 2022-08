Assurance chômage : bientôt une réforme, ce qui est sur la table

ASSURANCE CHOMAGE. Le gouvernement débute la concertation avec les partenaires sociaux sur l'épineux dossier de l'indemnisation des chômeurs.

[Mise à jour du mercredi 24 août 2022 à 10h14] La rentrée promet d'être particulièrement chargée. Outre la réforme des retraites, l'exécutif projette de relancer la réforme de l'assurance-chômage à l'automne. Dans un premier temps, un projet de texte de loi doit être adressé en cette fin de semaine aux partenaires sociaux, indique Les Echos. En parallèle, le ministre du Travail, Olivier Dussopt doit débuter la concertation avec les syndicats et le patronat. Le texte prévoit notamment la prolongation des règles actuelles d'indemnisation, issue de la dernière réforme du chômage (lire plus bas), ainsi qu'une refonte de la validation des acquis de l'expérience (VAE). "Il y a une urgence : que la réforme de l'assurance chômage, décidée en 2019 et mise en œuvre en 2021 du fait du Covid, voit ses règles prolongées, avait-il martelé dans les colonnes du Parisien. Elles arrivent à échéance le 1er novembre 2022. Nous voulons les prolonger, pour permettre à cette réforme de continuer à produire ses effets positifs et réfléchir à l'étape d'après."

Ce texte constitue la première étape du projet désiré par Emmanuel Macron. Le président de la République souhaite en effet ajuster les règles d'indemnisation des chômeurs, en fonction de la conjoncture économiques, sur le modèle canadien. "C'est faire en sorte que, lorsque l'économie va bien (...), les règles d'indemnisation soient plus incitatives à la reprise du travail", a souligné Olivier Dussopt, au micro de France info, ce mercredi.

Deux pistes sont sur la table : soit faire évoluer la durée d'indemnisation du demandeur d'emploi, soit réduire le montant de l'indemnisation de manière progressive. "Ces paramètres seront discutés dans le cadre de la concertation, a répété Olivier Dussopt.

L'assurance chômage est une allocation versée aux salariés du privé, qui ont perdu leur emploi. Les droits d'indemnisation sont calculés en fonction de l'ancien salaire du chômeur. L'assurance chômage joue deux rôles : elle aide financièrement un chômeur à gérer sa perte d'emploi, en maintenant son pouvoir d'achat et ses conditions de vie. Elle offre également une solution au retour à l'emploi par le biais d'un accompagnement personnalisé. Les allocations sont versées durant des périodes de formation, de création d'entreprise ou de reconversion.

Réforme de l'assurance chômage : qu'est-ce qui a déjà changé pour les chômeurs ?

La réforme de l'assurance chômage est en cours depuis 2019, mais de nouveaux changements ont été mis en place en 2021 et 2022. Voici les quatre points principaux de la réforme de l'assurance chômage :

nouveau calcul de l'allocation ;

baisse des allocations chômage (dégressivité) pour les hauts revenus ;

bonus-malus sur la contribution chômage ;

changement dans la durée minimum de travail pour toucher l'assurance chômage.

Cette réforme prévoit l'indemnisation des travailleurs indépendants et de salariés démissionnaires avec un projet de reconversion, sous certaines conditions. La durée minimum de travail pour bénéficier de l'allocation chômage passe de 4 mois à 6 mois de travail sur les 24 mois précédant la fin du dernier contrat.

Assurance chômage et indemnisation, comment ça marche ?

L'assurance chômage ou ARE (allocation d'aide au retour à l'emploi) est calculée sur les revenus des 12 derniers mois, en prenant en compte les jours travaillés. La réforme de l'assurance chômage prévoit de nouvelles règles de calcul, établissant un revenu mensuel moyen comprenant les jours de travail et les périodes d'inactivité. Pour les hauts salaires, une dégressivité peut s'appliquer sur le montant de l'allocation, avec une réduction de 30 % au bout de 8 mois d'indemnisation.

Assurance chômage privée, pour qui ?

Une assurance chômage privée est une assurance qui permet de combler la baisse de revenus suite à une perte d'emploi. Elle s'adresse aux dirigeants d'entreprises comme une assurance principale, ces derniers ne bénéficiant pas des aides de Pôle Emploi. Elle peut également concerner les salariés, qui souhaitent une aide en complément de l'assurance chômage classique.

Affiliation au régime d'assurance chômage

L'assurance chômage est obligatoire pour tous les salariés du privé et est financée par ces derniers sous forme de prélèvements sur salaire. Tout employeur privé doit obligatoirement s'affilier au régime d'assurance chômage. Solidaire, l'allocation permet de soutenir au mieux les anciens salariés avec de bas revenus, qui sont favorisés par rapport à ceux qui bénéficiaient d'un salaire élevé.