Ces futurs retraités améliorent leur pension en faisant un calcul tout simple

Pour ne pas perdre d'argent sur sa pension retraite, il existe une astuce toute simple à ne pas négliger qui concerne la date de départ.

Suite à la réforme des retraites, l'angoisse des Français sur leur niveau de vie future est plus forte que jamais, selon le dernier sondage d'Ipsos réalisé pour le Cercle des Epargnants . Après 4 années de baisse successives, la part des Français inquiets pour leur propre retraite progresse de 3 points en 2023. Ils sont désormais 61% à craindre pour leur pension, et 27% d'entre eux se disent "tout à fait inquiets". Cette inquiétude est plus prononcée chez les ouvriers et employés (71%), les femmes (66%) davantage concernées par les carrières hachées, ou encore ceux qui n'ont pas de patrimoine financier (70%).

Pour veiller à obtenir sa pension complète et ne pas travailler plus longtemps que nécessaire, il est conseillé de vérifier le nombre de trimestres acquis. En consultant son relevé de carrière accessible sur le site de l'assurance retraite, il est possible de corriger d'éventuelles anomalies dès 55 ans, en ligne ou par courrier. Les années avec moins de 4 trimestres doivent attirer l'attention. Certaines périodes oubliées par la caisse de retraite, car elle n'en a pas connaissance, peuvent donner droit à des trimestres supplémentaires. C'est le cas, sous certaines conditions, de périodes de formation professionnelle continue, de travail à l'étranger, d'interruption de carrière pour élever un enfant…

Le rachat de trimestres est également une option, permettant de verser volontairement des cotisations pour prendre en compte des périodes non cotisées. Les années d'études supérieures, les stages en entreprise après le 15 mars 2015 effectués au cours de ses études, les années incomplètes peuvent notamment faire l'objet d'un rachat. Une opération plus ou moins rentable selon les cas, mais qui peut être la solution pour atteindre une retraite à taux plein. A noter que le montant du rachat est déductible des revenus bruts imposables l'année où il est effectué.

Par ailleurs, une astuce simple et souvent négligée pour maximiser sa pension de retraite consiste à choisir judicieusement le jour de départ. En effet, le calcul de la retraite se base sur les 25 meilleures années de salaire. Puisque la fin de carrière est souvent la période où l'on gagne le mieux sa vie, il est stratégique que la dernière année soit travaillée entièrement. Pour ce faire, il est recommandé de fixer sa date de départ en retraite au 1er janvier de l'année qui suit.

Ainsi, les personnes qui ont la possibilité de prendre leur retraite au cours de l'année 2024, doivent attendre le 1er janvier 2025 pour partir si elles souhaitent que l'année 2024 soit retenue dans le calcul de leur pension. Si 2024 est une de leurs meilleures années en termes de rémunération, quelques mois de travail supplémentaires peuvent faire une différence significative dans la pension qu'elles percevront chaque mois.