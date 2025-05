A Vittel, lesBigBoss dévoile son nouveau format : Executive Summit e-commerce

La première édition de l'E-Commerce Executive Summit by lesBigBoss s'est tenue à Vittel du 14 au 16 mai. Le JDN revient sur les temps forts de cette première édition.

Dans un cadre d'exception au style art déco, c'est au Club Med de Vittel que s'est tenue la première édition de l'E-Commerce Executive Summit organisé par lesBigBoss du 14 au 16 mai, en partenariat avec le JDN. Symbole de la montée en gamme amorcée par la société spécialisée dans l'organisation d'événements networking B2B, ce nouvel opus a permis à près de 90 participants de se rencontrer à travers des rendez-vous individuels et personnalisés, mais aussi lors d'échanges informels facilités par un format resserré.

Un évènement B2B intimiste conçu pour les acteurs du e-commerce

Cette jauge réduite a notamment permis de fluidifier les interactions entre décideurs du digital et prestataires. "Cet aspect intimiste permet d'aller plus facilement vers les autres participants", confie Dan Margules, directeur marketing de la marque Schott NYC. Pari réussi donc pour lesBigBoss et son DG, Grégory Amar. "Nous avons voulu innover en misant sur la verticalisation et l'aspect premium du format tout en conservant une ambiance conviviale", explique ce dernier.

Parmi les objectifs de l'événement : ne pas se limiter au simple réseautage, mais proposer également du contenu à valeur ajoutée, à travers un programme riche en conférences, workshops et use cases. Parmi les speakers de cette édition, Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique, qui a présenté une keynote sur l'impact de l'IA dans le secteur e-commerce. Des workshops étaient également organisés afin d'apporter aux décideurs des leviers de réflexion concrets, comme celui consacré au Green Commerce, animé par Charlotte Souleau, CDO France de Backmarket.

L'IA (toujours) au cœur des discussions

Cette édition du E-Commerce Executive Summit a rassemblé des participants venus de toute la France, à l'instar de Cédric Tiberghien, directeur services portfolio, performance et e-commerce chez Sidel, société industrielle spécialisée dans les emballages légers et basée en Normandie. Il note l'avantage de pouvoir rencontrer en un seul lieu les principaux acteurs de l'écosystème tech, souvent concentrés à Paris. "Nous sommes en quête d'innovations digitales pouvant servir nos besoins d'industriel, même si notre secteur n'est pas toujours la cible des créateurs de ces solutions", explique-t-il. Il a fait le déplacement pour explorer des solutions d'IA visant à améliorer l'expérience client, la gestion des contenus et l'efficacité interne. Même son de cloche, ou presque, du côté de Dan Margules, directeur marketing de Schott NYC, qui réfléchit à comment l'IA peut aider la marque à générer des assets mais aussi des campagnes publicitaires.

Upsellr fait partie des prestataires à s'être distingués lors de cette édition. Avec sa solution alimentée par l'IA permettant de générer des contenus produits e-commerce enrichis et originaux, son dirigeant Edouard Margain a séduit les e-commerçants sur place grâce à une promesse claire de gain de temps et d'efficacité. "Sur les 14 rendez-vous réalisés sur place avec des décideurs, nous sommes en discussion avancée avec quatre d'entre eux", confie le cofondateur d'Upsellr au JDN. Un succès qui démontre une fois de plus l'intérêt croissant des entreprises pour des solutions IA concrètes, génératrices de productivité.

L'autre enjeu pour les dirigeants présents consistait aussi à comprendre comment cette technologie allait transformer durablement leur activité. Gilles Babinet, lors de sa conférence, a tenté d'apporter des éléments de réponse. Selon le coprésident du Conseil national du numérique, il est fréquent de "surestimer ce qui va passer sur le temps court et de sous-estimer ce qui va se passer sur le temps long". Concernant l'arrivée d'agents transactionnels fiables et standardisés pouvant communiquer avec des plateformes e-commerce, initialement non pensées pour cet usage, il prédit un horizon de 3 à 4 ans. "Les agents IA devraient redonner du pouvoir aux consommateurs et conduire à un rééquilibrage entre petites et grandes marques", détaille-t-il.

lesBigBoss poursuit sa transformation

Cet événement, plus restreint, a donc favorisé les rencontres qualifiées. Dan Margules, qui découvrait pour la première fois le format, a été séduit. "Je suis quotidiennement démarché via LinkedIn et cet événement m'offre la garantie de rencontrer uniquement des prestataires dignes de confiance", explique-t-il. A l'inverse, Edouard Margain connaît bien le format puisqu'il a participé à 14 éditions depuis 2013, en tant que décideur à l'époque.

Si l'efficacité du format lesBigBoss - où les prestataires paient pour rencontrer des décideurs triés sur le volet disposant d'un budget - n'est plus à démontrer, cela n'empêche pas Grégory Amar et ses équipes d'envisager de nouvelles optimisations. " En plus de réduire le nombre de participants, nous sommes également plus exigeants sur les profils de ceux que nous convions ", indique le DG des BigBoss, précisant que le taux de no-show a été divisé par six pour cet opus. La société demande désormais aux décideurs de signer une charte éthique afin qu'ils s'engagent à assurer un suivi auprès des prestataires rencontrés pendant l'événement.

La verticalisation des formats initiée par lesBigBoss devrait donc se poursuivre et Grégory Amar ne s'interdit pas de développer de nouveaux rendez-vous thématiques, par exemple autour de l'IA. La société spécialiste de la mise en relation business continuera par ailleurs d'organiser ses grands formats historiques, dont la Winter Edition - son événement flagship prévu en fin d'année - ainsi que ses deux rendez-vous annuels Digital Leaders Summit, dont la prochaine édition est programmée le 8 octobre à Deauville.