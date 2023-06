L'Etat vous paye une partie de vos vacances, voici comment vous pouvez en profiter

L'Etat français peut contribuer à régler une bonne partie des dépenses que vous allez réaliser pendant vos vacances d'été.

A la mer, à la montagne, à la campagne... Comme des millions de Français vous allez probablement emprunter la route des vacances cet été. Cependant, en pleine période d'inflation, la note peut vite s'avérer salée, surtout si vous partez en famille. Entre le coût du transport, les frais d'hébergement ou les dépenses sur place, votre portefeuille risque de faire grise mine. Même si vous décidez de rester chez vous cet été, les sorties et les loisirs pèseront lourd sur vos finances. Or, vous disposez de moyens facilement accessibles qui vous permettront d'alléger la note des sommes déboursées durant vos vacances. Seulement pour prétendre à ces aides, encore faut-il savoir qu'elles existent. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de nombreux Français qui y sont pourtant éligibles. Notez qu'avec ces aides, l'Etat prend en charge une bonne partie de vos dépenses et s'occupe même de vos réservations !

L'aide pour les vacances en famille (AVF) vous permet de réserver directement sur le site internet Vacaf un séjour à la plage, à la montagne ou à la campagne, avec vos enfants, dans l'un des 3 600 villages de vacances ou campings labellisés AVF. Le montant de l'aide dont vous bénéficiez est versé directement au centre qui vous accueille. Il ne vous restera plus qu'à régler le reste à charge. L'AVF vous donne également droit à un chèque pour financer le transport lors de votre départ en vacances (bus, train ou avion).

L'aide aux vacances enfants (AVE) contribue à financer les vacances de vos enfants dans des colonies ou des camps de vacances dans toute la France. Cette aide peut également servir pour placer vos enfants en accueil de loisir dans un établissement proche de chez vous. Encore une fois, la somme qui vous est allouée est déduite de la facture que vous devez régler auprès de l'organisme en charge du séjour.

L'aide aux vacances sociales (AVS) sert à vous accompagner dans votre projet de vacances. Cette aide peut couvrir jusqu'à 90% des frais de séjour. Toutefois, vous ne pouvez choisir votre réservation qu'avec l'assistance d'un travailleur social qui s'occupera de la réservation.

Les bons d'aide aux temps libres prennent la forme de bons d'achat ou de chèque-cadeau. Ils servent notamment à financer des loisirs comme des places de théâtre, de cinéma ou des activités sportives. Vous pouvez aussi utiliser ces chèques pour payer une partie des séjours de vacances de vos enfants.

Pour bénéficier de l'ensemble ou d'une de ces aides, il faut être allocataire de la CAF. Si vous êtes éligible, vous pouvez retrouver le formulaire de demande sur votre espace personnel du site de la CAF dans la rubrique courrier. Notez que le montant perçu varie selon votre situation professionnelle, vos revenus et la composition de votre foyer. Enfin, ces aides ne sont accessibles que durant les périodes de vacances scolaires.