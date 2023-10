Il suffit d'un clic pour ne plus payer de frais d'expédition mais personne ne s'en est rendu compte

Acheter sur Internet c'est pratique, mais parfois la note peut vite devenir salée. En effet, les frais de livraison coûtent bien souvent très chers.

Amazon, Cdiscount, Aliexpress mais aussi Manomano, Vinteed et autre fleuristes et supermarchés en ligne... Difficile de ne pas profiter de toutes les possibilités offertes par Internet de nos jours. Il faut dire que la formule a de quoi séduire : rester chez soi pour faire ses emplettes en quelques clics tout en profitant de prix compétitifs, pour ne pas dire plus bas qu'en magasins. Pour preuve, 95% des Français affirment effectuer au moins une fois par mois un achat sur un site Internet, selon une étude menée par l'Ifop il y a déjà cinq ans. Et la tendance s'est encore accentuée sous l'effet du confinement durant la pandémie de Covid-19. Néanmoins, un obstacle demeure lorsque les consommateurs font leurs achats et vient détraquer cette belle mécanique.

Car si le e-commerce peut profiter de coûts réduits (moins de main d'oeuvre, des entrepôts en campagne plutôt que des magasins en ville en particulier) pour proposer des produits à prix souvent cassés, il est en revanche confronté à une charge que ses homologues du commerce physique ne connaissent pas. En effet, sur la plupart des sites Internet, le client doit s'acquitter de frais de livraison (à moins d'avoir pris un abonnement à l'année sur certains sites comme Amazon et Cdiscount). D'une poignée à plusieurs dizaines d'euros, cette somme correspond la plupart du temps au frais d'acheminement d'un produit. Or, ces frais de livraison ont eu tendance à grimper à cause de l'inflation des prix de l'énergie, générée notamment par la guerre en Ukraine, qui a mécaniquement conduit à une hausse du coût des transports de marchandises.

Néanmoins, il existe un moyen d'éviter de payer les frais de livraison. Pas seulement de les réduire, mais bien de les annuler ! En effet, bon nombre de sites marchands proposent un service de livraison gratuite à partir du moment où le consommateur dépense une certaine somme sur le site. Qu'il soit fixé à 15, 30 ou 40 euros, ce pallier peut être atteint autrement qu'en achetant des articles que l'on avait pas prévu de commander.

En effet, la plupart des sites de e-commerce proposent également d'acheter des cartes cadeau. Ces dernières, additionnées à l'achat de départ, permettent de faire grimper la facture pour atteindre le seuil à partir duquel la livraison devient gratuite. Et cet argent n'est pas du tout perdu par l'acheteur, qui n'a aucune obligation d'en faire cadeau ! Il peut tout à fait utiliser la carte cadeau lors d'un second achat sur le site. Deux possibilités s'offriront à lui : soit le montant pour des frais d'expédition gratuits est atteint, soit il peut de nouveau prendre une carte cadeau. Bien évidemment, mieux vaut utiliser cette technique sur un site que l'on utilise régulièrement, ou en tout cas sur lequel on est sûr de revenir au moins une fois. Les cartes cadeaux peuvent aussi faire d'excellents... cadeaux de Noël, même achetés en janvier. Idéal quand on n'a pas forcément d'idées.