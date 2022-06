"Déclaration d'impôt 2022 : mode d'emploi pour la corriger"

IMPOTS 2022. Si la période déclarative de l'impôt sur le revenu s'est achevée, les contribuables peuvent encore apporter des modifications à leur déclaration de revenus.

[Mis à jour le lundi 13 juin 2022 à 10h04] La période déclarative des impôts 2022 est terminée. La dernière date limite de la déclaration de revenus était fixée le 8 juin pour les contribuables de la zone 3 (départements numérotés de 55 à 976). La deuxième date limite est intervenue mardi 31 mai à minuit pour ceux qui utilisent toujours le formulaire papier - quel que soit le numéro de département - et pour les contribuables résidant dans les départements 20 à 54 recourant à la déclaration de revenus en ligne. La première échéance était fixée le 24 mai pour les départements 01 à 19. Sachez qu'il est encore temps de corriger le tir : le service de télédéclaration de revenus est encore disponible sur le site des impôts. Pour ce faire donc, rien de plus simple. Connectez-vous à votre espace particulier sur le site des impôts, impots.gouv.fr, grâce à votre identifiant fiscal et à votre mot de passe.

Vous pouvez accéder au service de la déclaration de revenus en ligne depuis le tableau de bord. Pensez à vérifier les informations préremplies (état-civil, adresse, situation familiale, revenus...). Apportez ensuite la correction et spécifier les éléments manquants. Pensez à joindre une note pour détailler les circonstances de votre correction. Au-delà de la date limite, les contribuables s'exposent à des sanctions : 10% de majoration d'impôt sur le revenu, en cas de dépôt tardif, en l'absence de mise en demeure, puis 20% en cas de dépôt tardif dans les 30 jours qui suivent la mise en demeure, 40% si vous n'avez pas déposé votre déclaration dans ce délai et jusqu'à 80% en cas d'activité occulte. "Des intérêts de retard peuvent également vous être appliqués. Ils s'élèvent à 0,20 % de l'impôt dû par mois de retard (soit 2,4 % sur 1 an)", peut-on lire sur le site Service public. Vous avez la possibilité d'adresser un courrier ou un message via votre messagerie sécurisée afin de solliciter une remise gracieuse, afin d'échapper aux sanctions.

Si vous avez rempli le formulaire papier, et avez déjà envoyé le document, vous devez envoyer un formulaire rectificatif en cas de pépin. Retrouvez les erreurs les plus courantes dans notre dossier dédié :

Si l'impôt sur le revenu est directement prélevé à la source depuis quelques années déjà, ce document permet au fisc d'établir le montant total d'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition. Au regard de ce dont vous vous êtes acquitté via le prélèvement à la source l'an dernier, le fisc calcule si vous devez vous acquitter, ou non, d'un solde d'impôt sur le revenu en septembre 2022. Les avis d'imposition sont transmis à partir de la fin juillet.

La date limite de la déclaration de revenus dépend du mode de déclaration choisi, voire du numéro de département. Tous les contribuables sont tenus de déclarer en ligne sur le site des impôts, à l'exception de ceux dont le domicile n'est pas relié à Internet. Voici les dates limites à retenir en 2022 :

Zone 1 et non-résidents : mardi 24 mai, à minuit

mardi 24 mai, à minuit Zone 2 et formulaire papier : mardi 31 mai, à minuit

mardi 31 mai, à minuit Zone 3 : mercredi 8 juin, à minuit

La date limite du formulaire papier était initialement fixée au 19 mai. Le fisc a consenti à décaler cette échéance au 31 mai, compte tenu de l'envoi tardif du document. Les avis d'impôt seront envoyés entre le 25 juillet et le 5 août aux contribuables qui déclarent leurs revenus en ligne, et entre le 29 juillet et le 31 août à ceux qui ont rempli une déclaration sur papier.

Qui peut encore remplir la déclaration d'impôt 2022 papier ?

Depuis 2019, la déclaration d'impôts en ligne est obligatoire pour toutes les personnes dont la résidence principale est équipée d'un accès à Internet. Toutefois, l'administration fiscale se montre tolérante vis-à-vis des contribuables qui estiment ne pas être en mesure de souscrire leur déclaration en ligne. Sont notamment concernés ceux dont le domicile n'est pas relié à Internet (ou qui vivent dans une zone blanche), ceux qui n'ont pas les facultés intellectuelles pour utiliser les outils numériques et ceux qui déclarent pour la première fois sans courrier préalable de l'administration fiscale.

La déclaration sur Internet est préremplie par l'administration fiscale avec l'état civil, la situation familiale et les salaires et allocations que lui indiquent les employeurs et organismes sociaux. Qui peut déclarer en ligne ? Tout le monde, y compris les 20-25 ans jusque-là rattachés au foyer fiscal de leurs parents et qui déclarent leurs revenus pour la première fois. Rendez-vous sur le service de télédéclaration depuis votre ordinateur ou lancez l'application Impots.gouv sur votre smartphone ou tablette :