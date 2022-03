"Déclaration d'impôt 2022 : quand allez-vous la remplir ?"

[DECLARATION IMPOT] Comme chaque année, les contribuables sont tenus de remplir une déclaration de revenus. La période déclarative doit démarrer au mois d'avril.

[Mis à jour le lundi 21 mars 2022 à 08h48] La période déclarative approche à grands pas. Dans un communiqué publié le 17 mars, le ministère de l'Economie a indiqué qu'elle "s'ouvrira le 7 avril prochain". Les dates limite de déclaration, elles, n'ont pas encore été confirmées. Si l'impôt sur le revenu est prélevé à la source depuis 2019, la déclaration d'impôt, elle, demeure obligatoire. Elle permet au fisc de déterminer le montant total d'impôt dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition, et ainsi, de savoir si vous êtes redevable d'un solde à l'été 2022, voire si votre taux d'impôt à la source doit être ajusté. Les personnes qui ne sont pas imposables ont tout de même un intérêt à souscrire une déclaration d'impôt afin de recevoir un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (Asdir) qui leur servira de justificatif fiscal. En 2022, Bercy a annoncé la reconduction des mesures spéciales relatives au télétravail pour l'année 2021. "Les allocations versées par l'employeur couvrant exclusivement des frais de télétravail à domicile, à l'exclusion des frais courants généralement nécessités par l'exercice de la profession, qui peuvent prendre la forme d'indemnités, de remboursements forfaitaires ou encore de remboursements de frais réels, sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les limites de 2,50 € par jour, 55 € par mois et 580 € par an", explique-t-on dans un communiqué. "Pour les salariés ayant opté pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié, les frais professionnels engagés au titre du télétravail à domicile pourront être déduits forfaitairement à hauteur des mêmes montants, le contribuable conservant la possibilité de les déduire pour leur montant exact si cela lui est plus favorable. Les modalités d'application de ces mesures ainsi que les précisions sur la nature et le montant de déduction des frais liés au télétravail seront prochainement précisées sur le site impots.gouv.fr".

En attendant le lancement de la période déclarative, vous pouvez consulter l'article ci-dessous qui vous donne des informations générales sur la déclaration de revenus, ou bien lire l'un des articles ci-dessous portant sur différents éléments des déclarations de revenus.

La période déclarative doit démarrer le 7 avril 2022. La date limite pour déposer sa déclaration d'impôts, elle, dépend du mode de dépôt choisi. Celles et ceux qui déclarent leurs revenus sur Internet bénéficient d'un délai supplémentaire. La déclaration en ligne est obligatoire pour tous les déclarants depuis 2019. Cependant, le fisc prévoit peuvent encore remplir une déclaration de revenus papier les contribuables suivants : ceux dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à Internet ; ceux qui vivent dans une zone où aucun service mobile n'est disponible (zone " blanche"), sont dispensés de l'obligation de télédéclarer leurs revenus jusqu'en 2024 ; ceux qui ne savent pas se servir d'Internet même s'ils disposent d'une connexion ; ceux qui remplissent une déclaration de revenus pour la première fois et qui n'ont pas reçu de courrier de l'administration fiscale contenant leurs identifiants afin d'effectuer leur déclaration d'impôts en ligne.

La date limite pour l'envoi par voie est postale est le 19 mai 2022, le cachet de la Poste faisant foi. Les dates limites pour déclarer ses revenus via Internet varient en fonction du numéro de département de résidence du contribuable :

du 01 au 19 et non-résidents (zone 1) : 24 mai 2022, 23h59

du 20 au 54 (zone 2) : 31 mai 2022, 23h59

du 55 au 974/976 (zone 3) : 8 juin 2022, 23h59.

A compter de 2019, la déclaration d'impôts en ligne est obligatoire pour toutes les personnes dont la résidence principale est équipée d'un accès à Internet. Toutefois, l'administration fiscale se montre tolérante vis-à-vis des contribuables qui estiment ne pas être en mesure de souscrire leur déclaration en ligne. Ces derniers peuvent faire leur déclaration d'impôt sur papier. Par ailleurs, les contribuables qui résident dans des zones où aucun service mobile n'est disponible sont dispensés de l'obligation de souscrire leur déclaration de revenus par voie électronique.

Les contribuables qui déclarent sur papier, et qui ne sont pas concernés par la déclaration automatique, doivent renvoyer leur déclaration au centre des finances publiques dont l'adresse est indiquée, même s'ils ont changé de domicile l'année des revenus déclarés. Ils doivent alors indiquer leur nouvelle adresse en première page de la déclaration de la 2042K (ou en page 4 de la 2042K AUTO) .

Comme la déclaration en ligne, la déclaration "papier" est préremplie. Voici les étapes à suivre pour la compléter :

Première étape : vérifiez si les informations indiquées sont justes. Dans le cas contraire, corrigez-les dans les cases blanches prévues à cet effet. Deuxième étape : si vous avez d'autres revenus (commerciaux, libéraux, agricoles, fonciers …), charges (pensions alimentaires, dons aux œuvres) ou réductions d'impôt à déclarer, renseignez-les. Certains revenus font l'objet d'une déclaration annexe à la déclaration de base n°2042, notamment : les investissements locatifs en Pinel : formulaire 2042 C

les revenus fonciers : formulaire n°2044

les réductions et crédits d'impôt : formulaire 2042-RICI

les revenus non salariaux : formulaire 2042-C-PRO

les plus-values mobilières : formulaire 2074

les revenus perçus à l'étranger : formulaire 2047. Troisième étape : signez votre déclaration et retournez-là. Où envoyer sa déclaration ? Au centre des finances publiques dont l'adresse est indiquée en page 1 de l'imprimé reçu, avant la date limite de dépôt.

Si vous ne recevez pas d'imprimé de déclaration, ce qui arrive lorsqu'on déclare des revenus pour la première fois ou lorsqu'on a déménagé sans faire suivre son courrier, vous pourrez télécharger les formulaires sur le site Internet des impôts, ou vous rendre dans le centre des finances publiques de votre domicile pour les retirer. A noter que, depuis 2013, vous n'avez pas besoin de joindre tous les justificatifs, notamment ceux qui concernent le versement de dons et de cotisations syndicales. Il faut toutefois les conserver. Comment faire sa déclaration d'impôts en ligne ? La déclaration sur Internet est préremplie par l'administration fiscale avec l'état civil, la situation familiale et les salaires et allocations que lui indiquent les employeurs et organismes sociaux. Qui peut déclarer en ligne ? Tout le monde, y compris les 20-25 ans jusque-là rattachés au foyer fiscal de leurs parents et qui déclarent leurs revenus pour la première fois. Première étape : rendez-vous sur le service de télédéclaration depuis votre ordinateur ou lancez l'application Impots.gouv sur votre smartphone ou tablette. Deuxième étape : connectez-vous à votre espace Particulier avec votre numéro fiscal et votre mot de passe. Pour ceux qui n'ont pas encore de mot de passe, connectez-vous au service grâce à votre numéro fiscal, votre numéro de télédéclarant et votre revenu fiscal de référence pour en choisir un. Depuis 2018, il est possible de se connecter à son espace sécurisé sur le site Internet des impôts grâce à FranceConnect, un dispositif qui permet d'accéder aux services en ligne de différentes administrations publiques en utilisant les mêmes identifiants : ceux du site Internet des impôts, ceux du site de la Sécurité sociale (Ameli.fr), ceux du site Internet de La Poste ou encore ceux de MobileConnect et moi, qui permet aux clients du réseau Orange de s'identifier grâce à leur téléphone portable. Pour utiliser FranceConnect afin de vous connecter à votre espace particulier sur le site Internet des impôts, cliquez sur l'icône correspondante sur le portail d'accès dédié aux particuliers et choisissez le service via lequel vous voulez vous identifier Troisième étape : vérifiez si la situation de famille, l'adresse et les montants préremplis sont exacts. Si ce n'est pas le cas, corrigez-les directement dans les cases. A noter que la déclaration préremplie fait désormais apparaître le montant de l'impôt déjà prélevé à la source l'année précédente Quatrième étape : renseignez les autres revenus, les charges et les réductions ou crédits d'impôt auxquels vous êtes éligible. Avantage, par rapport à la déclaration papier : lorsque vous indiquez les différents types de revenus perçus l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, le service présente à l'écran les formulaires déclaratifs qui correspondent. Une fois la télédéclaration terminée, un accusé de réception est émis et un e-mail de confirmation envoyé. Vous pouvez la corriger autant de fois que souhaité jusqu'à la date limite de déclaration. Peut-on faire une simulation de la déclaration d'impôt 2022 ? Vous avez la possibilité d'estimer l'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition, grâce au simulateur mis à disposition par l'administration fiscale. Vous devez être en mesure de compléter l'intégralité de vos revenus, votre situation familiale ainsi que votre prélèvement à la source, afin d'estimer si vous êtes redevable d'un solde d'impôt sur le revenu à l'été prochain.

Depuis 2020, la traditionnelle déclaration de revenus est facultative pour certains contribuables. Ci-dessous les conditions, cumulatives, que doivent remplir les usagers pour bénéficier de la déclaration d'impôts automatique :

Avoir été taxés, l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (2021 pour la déclaration remplie en 2022), sur des catégories de revenus pré-remplissables par l'administration uniquement (ceux qui perçoivent des revenus fonciers ou encore les travailleurs indépendants indépendants sont donc de fait exclus)

(2021 pour la déclaration remplie en 2022), (ceux qui perçoivent des revenus fonciers ou encore les travailleurs indépendants indépendants sont donc de fait exclus) Ne pas avoir déclaré de changements autres que les suivants en 2021 : une naissance, une adoption, le recueil d'un enfant majeur, la perception de pensions alimentaires.

A noter que les usagers concernés par la déclaration d'impôt automatique doivent recevoir une communication au plus tard un mois avant la date limite de déclaration en vigueur dans leur département, par mail ou par courrier pour ceux qui continuent de déclarer leurs revenus via le formulaire "papier".

Parmi les revenus à mentionner dans sa déclaration fiscale, il y a bien sûr ceux qui composent le salaire imposable, c’est-à-dire :

la rémunération fixe, versée par l'employeur, ainsi que sa majoration en cas d'heures supplémentaires

les éléments dits "accessoires du salaire", comme le 13e mois et la prime d'ancienneté.

Les allocations perçues en cas de chômage ou de préretraite doivent aussi être déclarées au fisc. Outre les "traitements et salaires", d'autres catégories de revenus sont soumises à l'impôt sur le revenu : les pensions et les rentes viagères, les revenus des valeurs et capitaux mobiliers, les plus-values et gains divers, les revenus fonciers, les revenus des professions non-salariés ainsi que les rémunérations de certains dirigeants de sociétés (EARL et EIRL entre autres). A noter que tous les revenus ne sont pas à déclarer. Ceux qui font l'objet d'une exonération ne doivent pas figurer dans la déclaration de revenu.

Le lien de téléchargement pour obtenir gratuitement la déclaration 2042 au titre des revenus perçus en 2020 (Cerfa n° 10330*25) est disponible. Il est téléchargeable gratuitement en PDF en cliquant ici. Une notice explicative est également à votre disposition pour vous aider à compléter votre feuille d'impôts.

Un jeune de 18 ans ou plus devra remplir une déclaration de revenus à son nom en 2022 si :

Il n'est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents

Il a travaillé en 2021.

Depuis 2015, les déclarations en ligne des primo-déclarants sont pré-complétées. Comment déclarer ? Sur Internet, pour les 20-25 ans ayant reçu un courrier de l'administration fiscale les informant qu'ils pouvaient recourir à cette option, ou en renvoyant signé et complété le formulaire n° 2042 au centre des finances publiques du domicile.