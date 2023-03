Déclaration de revenus 2023 : date, formulaire, simulation...

DECLARATION DE REVENUS. Le document nécessaire pour remplir votre déclaration de revenus sera bientôt disponible. Elle servira a définir le montant de vos impôts 2023 par rapport à vos revenus perçus en 2022. Dates limites, calcul, formulaire papier ou en ligne... ce que vous devez savoir pour ne pas faire d'erreur.

[Mise à jour du vendredi 17 mars 2023 à 07h10] Vous pourrez remplir votre déclaration de revenus dès le 13 avril prochain. A cette date, la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP) publiera le formulaire sur le site impots.gouv.fr. Si l'impôt sur le revenu est directement prélevé à la source depuis plusieurs années maintenant, la déclaration de revenus n'en reste pas moins obligatoire pour tous les contribuables. Ce document permet au fisc d'établir le montant total d'impôt dont vous êtes redevable au titre des revenus que vous avez perçus lors de l'année précédente. Afin de la remplir vous devrez vous rendre sur le site des impôts dans la rubrique "Particulier" puis cliquer sur "Déclarer mes revenus". Au regard de ce dont vous vous êtes déjà acquitté à travers le prélèvement à la source en 2022, le fisc calcule si vous devez payer, ou non, un solde d'impôt supplémentaire. Si c'est le cas, vous devrez vous acquitter de la somme en septembre 2023 après avoir reçu votre avis d'imposition au mois de juillet 2023.

La date limite de la déclaration de revenus dépend du mode de déclaration choisi, et de votre département de résidence. Tous les contribuables sont tenus de remplir leur déclaration en ligne sur le site des impôts, à l'exception de ceux dont le domicile n'est pas relié à Internet.

Voici le calendrier prévisionnel des dates limites pour réaliser votre déclaration d'impôt 2023 :

13 avril 2023 : ouverture du service de déclaration des revenus 2022 par internet.

ouverture du service de déclaration des revenus 2022 par internet. 25 mai 2023 : date limite de déclaration 2023 sur les revenus 2022 par internet pour les départements 01 (Ain) à 19 (Corrèze).

date limite de déclaration 2023 sur les revenus 2022 par internet pour les départements 01 (Ain) à 19 (Corrèze). 1er juin 2023 : date limite de déclaration 2023 sur les revenus 2022 par internet pour les départements 20 (Corse) à 54 (Meurthe et Moselle).

date limite de déclaration 2023 sur les revenus 2022 par internet pour les départements 20 (Corse) à 54 (Meurthe et Moselle). 08 juin 2023 : date limite de déclaration 2023 sur les revenus 2022 par internet pour les départements 55 (Meuse) à 976 (La Réunion).

date limite de déclaration 2023 sur les revenus 2022 par internet pour les départements 55 (Meuse) à 976 (La Réunion). 22 mai 2023 : date limite de déclaration 2023 sur les revenus 2022 en version papier.

date limite de déclaration 2023 sur les revenus 2022 en version papier. Fin juillet 2023 : réception de l'avis d'imposition qui indique si vous devez payer, ou non, un solde supplémentaire en septembre 2023.

Si vous souhaitez tout savoir des dates et échéances pour la période déclarative des impôts, consultez notre dossier dédié :

Quel formulaire pour compléter la déclaration d'impôt 2023 ?

Le formulaire 2042, principal, de la déclaration d'impôt est généralement mis en ligne, au format PDF sur le site des impôts. Vous y dénicherez les formulaires annexes :

Formulaire 2042-C : la déclaration de revenus complémentaire

la déclaration de revenus complémentaire Formulaire 2042-RICI : pour les crédits et réductions d'impôt

pour les crédits et réductions d'impôt Formulaire 2042-C PRO : pour les professions non-salariées

pour les professions non-salariées Formulaire 2044 : pour les revenus fonciers

Depuis 2019, la déclaration d'impôts en ligne est obligatoire pour toutes les personnes dont la résidence principale est équipée d'un accès à Internet. Toutefois, l'administration fiscale se montre tolérante vis-à-vis des contribuables qui estiment ne pas être en mesure de souscrire leur déclaration en ligne. Sont notamment concernés ceux dont le domicile n'est pas relié à Internet (ou qui vivent dans une zone blanche), ceux qui n'ont pas les facultés intellectuelles pour utiliser les outils numériques et ceux qui déclarent pour la première fois sans courrier préalable de l'administration fiscale.

La déclaration sur Internet est préremplie par l'administration fiscale avec l'état civil, la situation familiale, les salaires et les allocations que lui indiquent les employeurs et organismes sociaux. Tous les contribuables sont invités à déclarer leurs revenus en ligne. Pour cela, rendez-vous sur le service de télédéclaration au moment de l'ouverture de la période déclarative, en l'occurrence le 13 avril cette année. Vous pouvez y accéder depuis votre ordinateur ou l'application Impots.gouv sur votre smartphone ou tablette :

Connectez-vous à votre espace "Particulier" avec votre numéro fiscal et votre mot de passe. Pour ceux qui n'ont pas encore de mot de passe, connectez-vous au service grâce à votre numéro fiscal, votre numéro de télédéclarant et votre revenu fiscal de référence pour en choisir un. Depuis 2018, il est possible de vous connecter à votre espace personnel en passant par le site FranceConnect. Vérifiez les informations préremplies par l'administration fiscale : situation familiale, l'adresse et les montants inscrits. Si ces informations sont erronées, corrigez-les. Notez que la déclaration préremplie fait apparaître le montant de l'impôt déjà prélevé à la source sur vos salaires de l'année précédente. Enfin, renseignez les autres revenus que vous avez perçu en 2022 ; à savoir, les charges et les réductions ou crédits d'impôt auxquels vous êtes éligible.

Un jeune de 18 ans ou plus doit remplir une déclaration de revenus à son nom en 2023 si :

Il n'est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents

Il a travaillé durant l'année d'imposition.

Depuis 2015, les déclarations en ligne des primo-déclarants sont pré-complétées. Sur Internet, pour les 20-25 ans ayant reçu un courrier de l'administration fiscale les informant qu'ils pouvaient recourir à cette option, ou en renvoyant signé et complété le formulaire n°2042 au centre des finances publiques du domicile.

Quels revenus inscrire sur votre déclaration d'impôt en 2023 ?

Parmi les revenus à mentionner dans sa déclaration fiscale, il y a bien sûr ceux qui composent le salaire imposable, c'est-à-dire :

la rémunération fixe, versée par l'employeur, ainsi que sa majoration en cas d'heures supplémentaires

les éléments dits "accessoires du salaire", comme le 13e mois et la prime d'ancienneté.

Les allocations perçues en cas de chômage ou de préretraite doivent aussi être déclarées au fisc. Outre les "traitements et salaires", d'autres catégories de revenus sont soumises à l'impôt sur le revenu : les pensions et les rentes viagères, les revenus des valeurs et capitaux mobiliers, les plus-values et gains divers, les revenus fonciers, les revenus des professions non-salariés ainsi que les rémunérations de certains dirigeants de sociétés (EARL et EIRL entre autres). A noter que tous les revenus ne sont pas à déclarer. Ceux qui font l'objet d'une exonération ne doivent pas figurer dans la déclaration de revenu.

Comment corriger sa déclaration d'impôt ?

Si vous avez rempli le formulaire papier, et avez déjà envoyé le document : vous devez envoyer un second formulaire rectificatif en cas de pépin. Sur Internet, c'est plus simple : vous pouvez apporter autant de corrections que vous le souhaitez jusqu'à la date limite. Chaque année, les contribuables commettent des erreurs. Et bien souvent, ce sont les mêmes qui reviennent. Pour commencer, avez-vous vérifié les informations préremplies par le fisc ? Celles-ci ne sont pas toujours exactes. C'est la raison pour laquelle il convient de vérifier que votre situation familiale est exacte, surtout si vous avez connu des changements (naissance, mariage, Pacs, divorce...). Même son de cloche avec vos revenus. Il faudra mettre la main sur votre fiche de paie de décembre 2022, si vous êtes salarié, et consultez le montant "net fiscal depuis le 1er janvier 2022". Ce même montant doit figurer en case 1AJ de la déclaration d'impôt.