Indemnité inflation : qui des retraités et intérimaires ?

Pour soulager les ménages face à l'inflation, Jean Castex a annoncé ce jeudi 21 octobre mettre en place une aide financière de 100 euros. Elle s'adresse aux Français qui touchent moins de 2 000 euros net imposable par mois.

[Mise à jour du mercredi 27 octobre à 14h25] Les contours précis de l'indemnité inflation sont toujours à l'étude, mais certaines précisions ont été apportées ces derniers jours. Ainsi, les retraités y auront droit s'ils touchent moins de 1 943 euros mensuels, et non 2 000 comme les autres Français concernés. Ce montant correspond à le plancher pour le paiement à taux plein de la CSG. Par ailleurs, des difficultés supplémentaires risquent de s'appliquer pour les salariés à employeurs multiples et les intérimaires : la question se pose de savoir qui devra payer la prime, et quel sera le salaire de référence retenu.

Présent jeudi 21 octobre sur le plateau du journal de 20 heures de TF1, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'une "indemnité inflation" d'un montant de 100 euros serait versée à une majorité de Français. Aucune démarche n'est à réaliser pour toucher cette indemnité de 100 euros, son versement sera automatique. Elle ne sera versée qu'une seule fois et son montant est unique.

Si cette mesure intervient dans un contexte de hausse des prix du carburant, ce qui avait laissé planer l'hypothèse d'un chèque carburant, le gouvernement a finalement préféré instaurer une aide financière moins spécifique. Invité sur France 2 vendredi 22 octobre, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, en a profité pour justifier ce choix : "Il y a des hausses de prix qui ne concernent pas que le carburant. Si l'aide était conditionnée au fait d'avoir une voiture, ce serait une usine à gaz." A noter que ce dispositif est cumulable avec le chèque énergie.

Qui va toucher la prime de 100 euros ?

La prime concerne tous les Français "qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois", soit 38 millions de personnes. Les conditions sont notamment :

Pour y avoir droit, une seule condition : gagner moins de 2 000 euros net par mois

L'indemnité est individualisée et n'est donc pas versée par foyer

Il n'est pas nécessaire d'avoir une voiture pour toucher cette "indemnité inflation"

Elle sera versée aux salariés, aux fonctionnaires, aux travailleurs indépendants, aux demandeurs d'emploi et aux étudiants.

Les retraités doivent tout de même remplir une condition supplémentaire, puisque leurs revenus ne doivent pas dépasser 1 943 euros, et non 2 000 comme le reste de la population. Ce montant correspond au plafond d'exonération de la CSG à taux plein. 70% d'entre eux seront concernés, a fait savoir le porte-parole du gouvernement. En revanche, il n'a pas été précisé si cette mesure prendra en compte le montant des retraites complémentaires dans son calcul.

Les salariés intérimaires et ceux travaillant pour plusieurs employeurs y auront également droit, à condition que le cumul de leurs revenus n'excède pas 2 000 euros. Le montant considéré pour déterminer l'éligibilité sera celui d'octobre 2021. Pour les travailleurs intérimaires, un lissage devrait être effectué sur les mois de janvier à octobre 2021.

Selon Gabriel Attal, les étudiants pourront être bénéficiaires de cette indemnité, à condition d'être "boursiers et autonomes fiscalement de leurs parents", ce qui représente environ les "deux tiers" des étudiants français. S'ils sont salariés, les apprentis – même mineurs – peuvent aussi être concernés par ce coup de pouce.

Quand sera-t-elle versée ?

Les premiers concernés seront les salariés en décembre, a indiqué le Premier ministre. Ils seront suivis par les fonctionnaires en janvier. Les retraités y auront droit au mois de février, tout comme les travailleurs indépendants et les retraités. Quant aux étudiants et aux apprentis, ils auront aussi vraisemblablement droit à ce dispositif en février.

Le versement de "l'indemnité inflation" sera automatique, a indiqué Jean Castex. Selon leur situation, les Français pourront recevoir cette aide de leur employeur pour les salariés, de l'Urssaf pour les indépendants, de Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, des MSA pour les agriculteurs, du Crous pour les étudiants et des caisses de retraite pour les retraités. Du côté des employeurs, ils auront "l'obligation, par la loi, de verser l'aide", a prévenu le gouvernement. Ils pourront bénéficier en retour d'une baisse des cotisations patronales. La question se pose pour les travailleurs intérimaires et des salariés ayant plusieurs employeurs de qui devra la verser. Il semblerait que chaque employeur devra contribuer au versement de cette prime, pour atteindre le total de 100 euros. Les modalités de répartition doivent encore être précisées.