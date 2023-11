Le Fourgon lève 10 millions d'euros pour livrer des produits consignés

Cette start-up française compte démocratiser le réemploi de bouteilles et de contenants alimentaires pour limiter la production de plastique.

Spécialiste de la livraison de boissons et de produits alimentaires consignés, Le Fourgon annonce lever 10 millions d'euros ce 15 novembre auprès d'Id4 & Teampact, de La Poste Ventures ainsi que de plusieurs business angels. Un tour de table qui vient conforter une ambition : démocratiser dans tous les foyers de France le réemploi de bouteilles et de contenants alimentaires consignés.

Créée il y a deux ans et demi, cette start-up est désormais implantée dans 19 agglomérations françaises, ce qui lui permet de livrer près de 2 000 villes. Avec un processus relativement simple : "Un livreur passe chez le client déposer les bouteilles pleines et récupérer les bouteilles vides déjà livrées. Celles-ci sont ensuite nettoyées puis reremplies", détaille Charles Christory, CEO et cofondateur. Les bouteilles et les emballages sont ainsi réutilisés une quarantaine de fois. A noter que les produits livrés varient selon les agglomérations pour s'adapter aux spécificités locales.

A ses débuts, Le Fourgon, qui propose ses services via une application, s'est concentré sur la livraison aux particuliers. Aujourd'hui, les professionnels font également partie de la clientèle, que cela soit des start-up ou des entreprises pour la livraison d'apéritifs ou de petit-déjeuners, ou même des bars et des hôtels qui veulent ajuster leurs stocks. "Nos clients apprécient notre flexibilité. Tous nos services sont digitalisés. On utilise d'ailleurs des algorithmes pour optimiser le trajet des livreurs".

Au total, Le Fourgon a permis d'économiser "plus de 10 millions de bouteilles et contenants à usage unique", ce qui correspond "à plus de 300 tonnes de plastique". La levée de fonds devrait permettre de faire gonfler ces chiffres et "d'améliorer la rentabilité des entrepôts, de couvrir de nouveaux territoires et d'élargir la gamme de produits livrés", explique le CEO.

Un dernier point essentiel pour Charles Christory : "On livre déjà des boissons et quelques produits alimentaires comme des biscuits apéro. Nous allons essayer de proposer davantage de nourriture à la livraison et d'ajouter des produits d'hygiènes et des produits ménagers". Avec à l'horizon un objectif bien précis. "Il y a zéro plaisir à aller au supermarché. On a l'ambition qu'une famille demain fasse ses courses, hors produits frais, chez nous".