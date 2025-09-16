Workday lance sa plateforme agentique et prend le virage de l'IA

L'éditeur de San Francisco s'oriente vers un nouvel environnement d'intelligence artificielle mis au service de ses deux fonctionnalités historiques : la gestion RH et la gestion financière.

Lors de son événement mondial Rising US qui se tient du 15 au 18 septembre à San Francisco, Workday lève le voile sur Workday Build. Un environnement de développement no code / low-code taillé pour développer des applications intelligentes basées sur sa plateforme historique de gestion RH et financière. Il s'intègre à Workday Extend, le service de plateforme (PaaS) du groupe. Au cœur de la solution figure Workday Flow Wise, une brique conçue pour générer et déployer des agents d'IA.

Issu du rachat de la société éponyme, Flow Wise se présente sous la forme d'un assistant intelligent permettant de développer des agents en mode vibe coding. Typiquement, le développeur se contente de décrire l'application qu'il souhaite. Celle-ci est ensuite automatiquement générée. "Il pourra s'agir par exemple de mettre en œuvre un agent d'IA de gestion de la reconnaissance des salariés", explique Mark Woollen, chief product officer chez Workday.

En amont, quelques phrases suffiront pour que l'agent en question soit automatiquement créé. Une fois déployé, il déroulera l'ensemble du process : superviser l'atteinte des objectifs, vérifier le budget, demander l'approbation des managers, et, si celle-ci est accordée, déclencher une prime. "A partir de là, il sera facile de personnaliser le résultat en ajoutant par exemple une prime ponctuelle ou tout autre option", complète Mark Woollen.

MCP et Agent2Agent

Via le protocole Agent2Agent, l'agent de reconnaissance se connectera à des agents tiers, tels un agent de gestion de la performance RH pour faire le pont avec l'entretien annuel d'évaluation. En aval, une notification pourra être envoyée aux salariés concernés. Dans cette optique, l'agent s'interfacera par exemple avec la messagerie Slack ou Microsoft Teams en faisant appel à un serveur MCP (pour model context protocol). Un composant lui aussi intégré à Workday Flow Wise qui permettra en parallèle d'intégrer les agents Workday à Microsoft Copilot. En sens inverse, les agents de Microsoft seront également poussés dans la plateforme en utilisant le même canal.

Workday Build s'articule autour d'un environnement complet taillé pour développer des applications sur la plateforme Workday en mode no code / low-code, avec à la clé 3000 API SOAP et 1000 API REST disponibles. © JDN / Capture

Workday Flow Wise repose sur 9 000 modèles d'IA. "En termes de LLM, on utilise à peu près tous les grands modèles du marché. Du coup, les développeurs pourront choisir de multiples librairies", précise Pierre Gousset, vice-président avant-vente chez Workday. Les agents de Workday comme ceux conçus par les partenaires du groupe seront par ailleurs accessibles depuis la place de marché de la plateforme américaine. Mais également via un meta-agent, baptisé Ask Workday, qui permettra d'interagir avec eux. "Sur ce plan, notre vision à court terme est d'aboutir à une seconde interface graphique qui sera purement conversationnelle", annonce Pierre Gousset. L'agent System of Record vient compléter l'édifice en proposant une console de gouvernance et d'administration des agents Workday.

"Notre vision à court terme est d'aboutir à une seconde interface graphique qui sera purement conversationnelle"

Workday inaugure en outre un nouveau système de tarification adapté à Flow Wise. Baptisé Flex, il inclut un certain volume de crédits fongibles au sein des forfaits de base de l'éditeur. "Si un client souhaite opérer plus d'appels vers les agents ou les API, il achètera des crédits supplémentaires et disposera instantanément de nouvelles capacités", indique Mark Woollen. Un tableau de bord affichera les volumes consommés pour chaque agent et API, et permettra ainsi à l'utilisateur d'évoluer à son rythme.

En parallèle, le groupe californien annonce Workday Data Cloud. Il s'agit d'une data platform sur laquelle Workday Build et Flow Wise pourront se baser pour exécuter leurs applications. "Workday Data Cloud recouvre trois briques : un lac de données basé sur la plateforme open source Apache Iceberg, des API SQL pour effectuer des traitements en temps réel, ainsi que le composant Workday Prism pour gérer la gouvernance de l'ensemble", détaille Mark Woollen.

Principal avantage mis en avant ? Via une couche open source, Workday Data Cloud se veut ouvert sur un écosystème d'applications tierces. Sur ce point, trois premiers logiciels sont mis dans la boucle en s'adossant à des connecteurs ad hoc : Databricks, Salesforce et Snowflake. "Les données pourront circuler dans les deux sens sans réplication. L'objectif est de fournir la solution de gestion de data la plus flexible possible. Sachant que ces trois offres ne sont que les premières d'une longue liste", insiste Mark Woollen. Dans cette perspective, les solutions AWS Redshift et Google Cloud Storage sont déjà évoquées.

API REST, MCP, Agent2Agent, Apache Iceberg... Workday s'engage en faveur de standards ouverts et interopérables. Idem avec les langages de programmation. "Vous voulez écrire en Python, vous pouvez écrire en Python. Vous voulez écrire en Java, vous pouvez écrire en Java. Vous voulez écrire en C, vous pouvez écrire en C. Nous sommes interopérables avec les environnements applicatifs les plus utilisés", insiste Peter Bailis, directeur technique chez Workday. Cette stratégie d'ouverture constitue un virage dans la stratégie de l'éditeur qui se voulait jusque-là un acteur du SaaS très majoritairement propriétaire.

15 agents pré-packagés

Dernier volet de la série d'annonces réalisées à l'occasion de Rising US : le lancement de nouveaux agents d'IA pré-packagés. En 2024, Workday avait livré une première vague d'agents. Ils étaient centrés sur la gestion du recrutement, la gestion de la mobilité interne, la gestion des dépenses et l'optimisation des processus métier. A cette bibliothèque s'ajoutent désormais des agents taillés pour automatiser le support RH et des agents de terrain. Ainsi que des agents pour semi-automatiser la clôture d'exercice financier ou la gestion contractuelle. Au total, Workday propose désormais une quinzaine d'agents de gestion RH et financière sur étagère.

Et Pierre Gousset de résumer : "Nous souhaitons faciliter l'adoption de l'IA en fournissant l'outillage nécessaire à l'exploitation des données et le développement d'agents. Un outillage qui permette l'orchestration sur la base de notre plateforme via un modèle technologique et un modèle de tarification qui soit flexible de façon à débloquer les limitations." Pierre Gousset ajoute : "L'IA est évidemment une technologie que nos clients souhaitent adopter. Ils sont encore en quête de ROI sur ce terrain par le biais de métriques qui soient mesurables. Ce que nous leur apportons désormais via notre offre." Pierre Gousset conclut : "Nous ne positionnons plus Workday simplement comme un service SaaS qui délivre des applications pour le monde de la RH et de la finance, mais comme une plateforme ouverte d'IA à destination de ces deux fonctions".