IOTA : la cryptomonnaie dédiée à l'IoT réactivée après un piratage

Le réseau est remis en fonction ce mardi 10 mars 2020, après 26 jours d'arrêt. Il a été suspendu le 12 février dernier, en raison d'une attaque qui a causé la perte de près de deux millions de dollars.

[Mise à jour le lundi 9 mars 2020 à 17h53] Après une suspension de 26 jours en raison d'une attaque ayant causé la perte de près de deux millions de dollars, une mise à jour a été effectuée et le réseau doit être réactivé ce mardi 10 mars. Le cofondateur de la cryptomonnaie IOTA, David Sønstebø, a confirmé qu'il indemniserait les 46 victimes du piratage survenu le 12 février dernier avec ses propres actifs. Au total, 1,97 million de dollars leur seront versés. L'attaque avait ciblée le registre partagé de la fondation et les hackers s'étaient emparés des mots de passe et identifiants de 46 utilisateurs, récupérant leurs avoirs. La fondation, qui avait suspendu le réseau le jour même, a expliqué que le vol résultait d'une faille sur le kit de développement logiciel (SDK) de Moonpay, une application tierce intégrée au portefeuille Trinity et permettant d'échanger des jetons IOTA contre de la monnaie-fiat.

IOTA est à la fois un protocole de communication open-source qui permet d'effectuer de manière sécurisée et décentralisée des échanges de données entre les objets connectés et une cryptomonnaie (sous forme d'utility tokens).

La cryptomonnaie, lancée officiellement en 2017, permet ainsi d'effectuer des micropaiements sans frais de transaction, en introduisant une nouvelle manière de parvenir à un consensus. Il suffit à un utilisateur de valider deux transactions passées pour en envoyer une nouvelle, ce qui réduit considérablement le niveau de ressources nécessaires.

Contrairement aux cryptomonnaies les plus utilisées, IOTA ne repose pas sur la technologie blockchain, même si elle en reprend plusieurs fondamentaux : base de données décentralisée, réseau de pair à pair, mécanisme de validation. Elle dispose de sa propre architecture, nommée Tangle, qui repose sur un graphe acyclique orienté programmé en trinaire.

Il est possible d'acheter de l'IOTA sur de nombreuses plateformes comme Kraken, Poloniex ou encore Bittrex. Ce n'est là qu'une sélection des intermédiaires qui sont disponibles.

Quant au cours du jour ou en temps réel d'IOTA, il est accessible sur tous les principaux sites spécialisés, comme Coinmarketcap, Courscryptomonnaie ou Coingecko.

La cryptomonnaie IOTA est supervisée par la fondation qui porte le même nom et qui garantit qu'elle reste accessible à tout développeur sous licence libre. Membre de l'alliance Trusted IoT, la fondation IOTA se dédie au développement de la monnaie P2P et à la création d'une place de marché autour des données des objets connectés, en association avec des partenaires connus comme Microsoft et Samsung.

La fondation est composée de quelques dizaines de personnes, dont bien sûr les créateurs et les fondateurs originels d'IOTA : David Sønstebø, Dominik Schiener, Sergueï Popov, Gianluigi Popov et Sergey Ivancheglo. Elle accueille d'autres membres venus de l'extérieur et souhaitant contribuer à ses travaux : le mathématicien Samuel Reid, le spécialiste de l'e-santé John Halamka, la chef d'entreprise de Seedlab, Regine Haschka Helmer, etc.

La fondation a noué des partenariats avec Volkswagen, Fujitsu ou encore Engie pour mener des expérimentations avec IOTA, notamment pour assurer l'intégrité des informations. Aux Etats-Unis, la ville d'Austin, au Texas, s'est aussi associée à la fondation en mai 2019 pour favoriser l'interopérabilité entre différents systèmes de transport.