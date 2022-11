"Objenious annonce au Sido deux offres pour renforcer l'accès à l'IoT cellulaire"

La marque IoT de Bouygues Telecom renforce sa stratégie dans le cellulaire en proposant deux offres sans contrainte d'usage.

[Mis à jour le mardi 8 novembre à 8 heures] Le salon du Sido, showroom européen dédié à l'IoT, l'IA et la robotique, est le moment fort pour l'opérateur Objenious de communiquer ses nouvelles offres à l'écosystème. La marque IoT de Bouygues Telecom avait déjà choisi l'événement en 2021 pour annoncer le lancement de son réseau LTE-M. Cette année, elle présente au Sido Paris deux nouvelles offres d'IoT cellulaire : l'une, "Explore NB-IoT", pour tester le réseau NB-IoT pendant 12 mois, au prix de 10 euros, sans contrainte d'usage et avec l'ensemble des fonctionnalités disponibles, notamment les paramètres d'éveil permettant d'optimiser la batterie. La seconde, "LTE-M IoT Start 4G" pour expérimenter, aussi pendant 12 mois, l'offre combinée en LTE-M et 4G, avec 1 Go de données, pour un montant de 15 euros. "Avec ces offres, nous voulons renforcer notre stratégie de facilitateur d'accès à la technologie", indique Bernardo Cabrera, directeur de la business unit IoT chez Objenious, qui met en avant la flexibilité et la rapidité d'accès à la connectivité avec ces deux offres prépayées.

L'opérateur observe une forte demande pour l'IoT cellulaire sur les marchés de la mobilité, avec l'essor des bornes de recharge connectées de véhicules électriques, de l'éclairage intelligent dans les smart city et de la esanté. "Nous avons plus de connexions à l'étranger qu'en France, nous voulons aussi faire reconnaître notre capacité d'accompagnateur sur les marchés internationaux", ajoute Bernardo Cabrera. Objenious échange notamment avec l'entreprise anglaise d'éclairage intelligent Urban Control, qui a conçu un module d'éclairage en LTE-M et NB-IoT fait pour les déploiements à grande échelle. "Nous sommes dans une période charnière car les choix de connectivité dans les projets à grand volume se font maintenant", souligne Bernardo Cabrera en conclusion.

Qu'est-ce qu'Objenious ?

Objenious est la marque IoT de Bouygues Telecom, créée en février 2016 pour conquérir le secteur des objets connectés. L'opérateur IoT revendiquait fin 2018 plus de 100 000 objets connectés à son réseau.

Objenious Spot

Piloter et assurer la mise à jour de ses objets connectés est indispensable pour les industriels. Objenious propose pour cela sa propre plateforme de device management et de data visualisation. Dénommée Spot, cette dernière permet une gestion de capteurs, quelle que soit leur volumétrie, et fonctionnant avec tout type de réseau.

Objenious et LoRa

Bouygues Telecom a été l'un des membres fondateurs de l'alliance LoRa. Le groupe a lancé en juin 2015 son premier réseau LoRaWAN, après avoir réalisé une série de tests à Grenoble avec ses partenaires Semtech, Sagemcom, Eolane, Adeunis et Kerlink. L'opérateur a déployé plus de 4 300 antennes pour couvrir 95% du territoire. Une stratégie qui lui a permis de séduire plus de 400 clients parmi lesquels Renault, Auchan Retail et SNCF, et de réaliser, fin 2018 alors que déjà plus de six millions de messages LoRA circulaient sur sa plateforme, un chiffre d'affaires de près de 4 millions d'euros (le CA n'est plus dévoilé depuis, ndlr).

Son réseau LoRaWAN sera cependant arrêté en décembre 2024, l'opérateur misant à l'avenir sur l'IoT cellulaire (lire notre article Objenious arrête son réseau LoRaWAN).

Objenious Starter

A partir de cette plateforme Spot, Objenious a conçu à l'été 2018 une offre Starter, qui donne accès aux outils en ligne pour permettre aux entreprises de créer et gérer leur propre solution IoT sur la base d'un abonnement fixé à 20 euros par capteur et par an. L'offre Objenious Starter ne pourra plus être souscrite, ni renouvelée, à partir du 1er septembre 2022.

Objenious et le LTE-M

La stratégie d'Objenious est de s'affirmer comme un opérateur IoT multi-technologie. Pour cela, un réseau LTE-M est déployé en France depuis 2021, avec l'ambition de couvrir tout le territoire fin 2022.

Objenious et le NB-IoT

Un mois après le lancement du LTE-M, Objenious a annoncé opérer son propre réseau NB-IoT. L'opérateur devient ainsi le premier en France à faire bénéficier ses clients des deux réseaux LPWAN en cellulaire. Lors de l'annonce le 23 novembre 2021, 1 400 communes étaient déjà couvertes. Les équipes d'Objenious ont commencé les expérimentations il y a plus d'un an. "Notre objectif avec le NB-IoT, comme avec le LTE-M, est de proposer une couverture nationale fin 2022", souligne Bernardo Cabrera, directeur d'Objenious, qui entend se positionner pour 2024, date à laquelle le LTE-M et le NB IoT représenteront 50% des nouvelles connexions, selon les anticipations d'Objenious.

Objenious dans la smart city

Pour Objenious, le bus connecté est un point clé dans l'essor des villes intelligentes. Pour accentuer son expertise dans ce domaine, la marque IoT de Bouygues a renforcé son partenariat avec l'opérateur de wifi public QoS Telecom, avec lequel les premières collaborations remontent à 2014. Ensemble, ils ont équipé de routeurs plus de 1 200 bus d'exploitants dans toute la France au premier semestre 2021. "Nous prévoyons une croissance du parc de bus connectés de 200 véhicules par an", indique Jean-Luc Volcovici, directeur général de QoS Telecom.

Selon les deux partenaires, l'intérêt pour une collectivité de se doter de bus connectés est double : d'une part cela permet la mise en place de nouveaux services quant aux applications métiers embarquées – billettique, systèmes d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs, vidéo protection, comptage, etc. D'autre part, le confort des utilisateurs en est accru et les villes gagnent en popularité auprès de ses citoyens. "Les Français consomment de plus en plus de données mobiles lors de leurs déplacements, en regardant des vidéos notamment. Utiliser le wifi du bus plutôt que les données de leur forfait représente un net avantage qui peut les encourager à prendre les transports en commun plutôt que leur véhicule", estime Jean-Luc Volcovici.

Objenious IoT SIM XXL

Après les débuts dans les petits objets connectés basse consommation, Objenious cible les appareils consommateurs de data, comme les drones, les caméras de vidéosurveillance ou les bornes de recharge de véhicules électriques. Pour cela, l'opérateur IoT a mis sur le marché le 15 juin 2021 un nouveau forfait cellulaire incluant la 5G, appelé IoT SIM XXL. Grâce à la mutualisation, ce nouveau forfait va permettre aux partenaires et aux clients finaux de simplifier leurs déploiements, de mieux gérer les éventuels pics de consommation et surtout d'éviter des coûts supplémentaires. Ainsi, les objets ayant communiqué un volume de données exceptionnel bénéficieront des gigas restants des objets qui en consomment moins. "Ce forfait mutualisable montre à la fois notre capacité et notre volonté de nous adapter aux nouveaux usages", a réagi Bernardo Cabrera, directeur d'Objenious, en ciblant la smart city et le smart building. Avec ce forfait, qui comprend 60 Go mutualisables, 100 SMS et un forfait voix, Objenious met en avant sa carte SIM dédiée à l'IoT et propose une offre à prix réduit de trois mois sans engagement.

Tarif

Les offres tarifaires dépendent de la volumétrie d'objets à connecter et des cas d'usages. Des kits dédiés à la smart city et à l'industrie sont proposés aux acteurs de ces secteurs. Ils comprennent des capteurs, leur connectivité, l'accès au portail de visualisation et un accompagnement pour une durée de 6 mois.