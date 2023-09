Reev lève 3 millions d'euros pour développer son assistance robotisée à la marche

Cette start-up toulousaine a développé deux produits : un capteur qui analyse la marche des patients et un exosquelette qui améliore leurs capacités motrices.

3 millions d'euros pour développer une orthèse motorisée et personnalisée et aider les personnes atteintes de troubles de la marche à être plus autonomes dans leurs déplacements quotidiens. Voilà l'objectif principal de la première levée de fonds conclue ce 14 septembre par Reev auprès de Polytechnique Ventures, IRDI Capital Investissement, Newfund et quelques business angels.

Cette start-up toulousaine allie ingénierie mécanique et intelligence artificielle pour aider ses patients, dont les troubles sont principalement issus d'un AVC, d'une sclérose en plaques ou d'une paralysie cérébrale. Reev a conçu deux produits. Son capteur, nommé Reev Sense, est relié à une application mobile qui analyse la marche du patient et fournit ainsi des bilans personnalisés aux professionnels de la rééducation. Ce capteur a déjà été testé par une dizaine de cliniques aux Etats-Unis et est désormais disponible en précommande.

Le deuxième produit est un exosquelette, nommé Dreeven, qui permet d'augmenter les capacités motrices de la jambe pathologique. Cet exosquelette, qui peut être associé au capteur Reev Sense, va être déployé aux Etats-Unis grâce à la levée de fonds : "Notre arrivée sur le marché américain reflète la pertinence de notre exosquelette et offre le potentiel de démocratiser son utilisation sur un marché où la réglementation est plus avancée qu'en Europe", s'enthousiasme Amaury Ciurana, cofondateur et CEO.

En outre, Reev va profiter de cette levée de fonds pour soutenir ses efforts en R&D, développer de nouveaux partenariats avec des hôpitaux et poursuivre ses études sur les patients. Avec un objectif à long terme ambitieux, celui d'aider quotidiennement des millions de personnes limitées dans leurs déplacements.