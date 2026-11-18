Les recettes nettes du marché publicitaire progressent de 4,1% sur les neuf premiers mois de l'année, grâce au digital, mais ce dernier ralentit, selon le dernier Bump dévoilé mercredi 18 novembre

Les recettes publicitaires nettes des médias en France atteignent 13,237 milliards d’euros les neuf premiers mois de l’année, en progression de +4,1% sur un an, selon le Baromètre unifié du marché publicitaire (Bump), dévoilé ce mercredi 18 novembre par France Pub, l’Irep et Kantar. "Cette dynamique est portée quasiment dans son intégralité par le digital à +10,2%", précisent les auteurs du Bump.

Bien que de loin le premier moteur de la croissance de la publicité, le digital accuse lui aussi une décélération : sa croissance passe de +12,3 % au premier semestre à +10,2 % sur les neuf premiers mois. Il reste par ailleurs marqué par une forte concentration des investissements : 3% des 58 027 annonceurs répertoriés par le Bump sur ces environnements réalisent à eux seuls 80% des investissements. Les 20% restants sont éparpillés entre tous les autres annonceurs (97 %), une longue traîne où deux sur trois n'utilisent qu'un seul levier.

Le digital des médias historiques, à savoir presse, TV et radio, continue sa progression, avec +8,5% sur la période comparé à il y a un an. Pas de quoi empêcher en revanche le recul des recettes totales, offline compris : de 5,7% pour la télévision, de 4,8% pour la radio et de 5,6% pour la presse. "Dans la continuité du premier semestre, les médias sont en recul sur les 9 premiers mois de l’année malgré l’apport de la Coupe du Monde de la FIFA, qui a permis de limiter la baisse des recettes publicitaires de la télévision. La radio marque le pas, touchée par le repli des investissements du secteur de la distribution. La presse poursuit sa tendance baissière (structurelle, ndlr)", précise le Bump.

Parmi les secteurs ayant le plus levé le pied sur cette période, on retrouve la télécommunication (-7%), l’automobile (-4%), la distribution généraliste (-3%) et la mode (-2%). Les secteurs les plus dynamiques sont : banque & assurance (+15%), hygiène et beauté (+12%) et ameublement & décoration (+11%). De janvier à septembre 2026, 69 060 annonceurs ont été actifs sur au moins un des 11 leviers mesurés par le Bump, offline compris, contre 74 919 sur la même période en 2025, soit une baisse de près de 8% , sur un périmètre qui a toutefois changé d'une année à l'autre..

La prévision de croissance du marché revue à la baisse

Le Bump revoit à la baisse la prévision de croissance du marché de la communication dans son ensemble pour 2026, en tablant désormais sur +1,3% au lieu de +1,7% lors des dernières prévisions publiées en septembre. Ce faisant, la prévision perd, en moins de trois mois, de 100 millions d’euros sur une enveloppe globale de 35,7 milliards. Un recul expliqué par la dégradation conjoncturelle constatée dans l’économie française au troisième trimestre, traduite par un PIB en recul de 0,1% et qui augure d’un dernier trimestre publicitaire plutôt morose.

"Au regard des tensions sociales actuelles et de la quasi-stagnation de l’économie, l’érosion des 5 médias (-4,1%) devrait se poursuivre. Le digital, toujours aussi dynamique, porterait le marché, avec +8,2%. Pour les autres médias, les tendances resteraient inchangées : baisse structurelle du marketing direct, stagnation de l’activité promotionnelle, progression de l’évènementiel soutenue par le parrainage sportif et les relations publiques", concluent les auteurs du Bump.

Sur les neuf premiers mois de l’année, les investissements en communication atteignent 26,4 milliards d’euros, en progression de +1,5%. Le digital gagne plus de deux points de part de marché dans le mix média.

Si on se souvient qu’en début d’année ces mêmes auteurs estimaient un 2026 à +2%, on peut conclure que l’année en cours ne devrait pas tenir sa promesse.