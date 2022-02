Objenious arrête son réseau LoRaWAN

Le réseau LoRaWAN de Bouygues Telecom et les services associés d'Objenious ne seront plus assurés au-delà de décembre 2024.

Les clients d'Objenious ont reçu une notification de taille ce vendredi 25 février : l'annonce de l'arrêt du réseau LoRaWAN de Bouygues Telecom et des services associés d'Objenious à partir de décembre 2024. L'offre Objenious Starter ne pourra quant à elle plus être souscrite, ni renouvelée, à partir du 1er septembre 2022.

Pour Objenious, les réseaux LTE-M et NB-IoT répondent mieux, selon lui, "aux besoins principaux des clients IoT d'aujourd'hui"

L'opérateur justifie cet arrêt par "sa volonté de proposer à ses clients des services adaptés aux évolutions technologiques du marché". Les réseaux LTE-M et NB-IoT répondent mieux, selon lui, "aux besoins principaux des clients IoT d'aujourd'hui et de demain, en France et à l'international". Cette stratégie avait été amorcée fin 2021 : Objenious a annoncé le lancement de son réseau LTE-M en septembre 2021 et son réseau NB-IoT en novembre 2021, avec l'objectif de couvrir le territoire national avec ces deux réseaux d'ici fin 2022.

"Nous nous en doutions depuis le lancement du NB-IoT. Nous avons de nombreux objets en LoRaWAN chez Objenious, l'annonce nous concerne directement et nous aimerions davantage d'informations sur les offres NB-IoT, notamment sur les tarifications, pour faire la transition", témoigne Clément Arnaud, fondateur de Capteur.co, entreprise française qui fournit des solutions IoT pour le monitoring de la chaîne du froid.

Cette annonce intervient alors que de nombreux projets IoT ont été suspendus avec le réseau 0G de Sigfox, en attendant les évolutions quant à la procédure de redressement judiciaire. Pour Clément Arnaud, cela conforte sa stratégie, axée sur le NB-IoT : "Nous utilisons aussi Sigfox et LoRaWAN avec Orange et Helium. Néanmoins, le NB-IoT est l'avenir. Nous l'utilisons en Espagne et en Belgique, où le réseau domine, et nous avons pu observer qu'avec des milliers de capteurs en intérieur, il est plus fiable que LoRaWAN. Objenious s'en rend compte. Peut-être que d'autres opérateurs comme Orange s'y mettront aussi."