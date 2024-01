Votre téléphone vous écoute peut-être à votre insu, voici comment l'éviter

Les publicités personnalisées que nous voyons en ligne résultent souvent d'algorithmes très efficaces, mais l'écoute sur smartphone à l'insu des utilisateurs reste possible...

Vous avez parlé avec un proche ou un collègue d'un produit qui vous intéresse et vous le retrouvez en publicité sur votre smartphone pour la première fois dans la même journée ? Est-ce que l'algorithme de votre réseau social préféré peut vous connaître au point de deviner des besoins à peine formulé ou êtes-vous sur écoute ? En fait, les deux cas de figure sont possibles.

La précision avec laquelle les algorithmes sont capables de déterminer les besoins et les envies des personnes qui naviguent sur le web est étonnante. Les informations sur les intérêts de l'utilisateur sont collectées grâce à des traceurs comme les cookies qui permettent de créer des profils de plus en plus précis et de proposer de la publicité ciblée (ou personnalisée) sur les sites Internet qui diffusent de la pub, sur certaines applications et aussi sur les réseaux sociaux.

Certaines fois, il arrive cependant de remettre en doute la capacité des algorithmes à être aussi perspicaces. Quand le besoin exprimé uniquement au cours d'une conversation est nouveau, qu'il ne répond pas à nos habitudes de consommation, et que la première publicité survient dans la journée où nous en avons parlé la première fois, cela pose question.

Légalement, rien n'autorise l'écoute à notre insu sur notre smartphone pour nous proposer de la publicité ciblée. Toutefois, plusieurs spécialistes du sujet comme Daniel Markuson, chercheur et expert en protection privée pour l'entreprise NordVPN, concèdent que l'impression d'être espionné peut être une réalité. Certaines applications malveillantes peuvent en effet écouter leurs utilisateurs sans autorisation.

Pour limiter ce risque, il est conseillé de se rendre dans les paramètres de son iPhone ou de son téléphone Android pour faire le tri parmi ses applications, voir celles qui utilisent un micro, et enlever celles dont on se sert jamais. Autre geste simple : éteindre et redémarrer son smartphone de façon régulière pour effacer certains fichiers malveillants. Enfin, il existe des solutions abordables comme Eset Mobile Security sur Android à moins de 10 euros par an pour dresser un bilan de ce que font chacune des applications.

Dernier conseil : il faut également se montrer sélectif quand on choisit d'installer une application, en ne le faisant que si elle est utile et seulement depuis l'App Store ou le Play Store. Même si cette astuce n'est pas infaillible, les entreprises Apple et Alphabet (Google) qui gèrent ces bibliothèques d'applis font ouvertement la chasse aux applications espion. A ce sujet, Apple précise d'ailleurs que "chaque app de l'App Store est tenue de suivre des directives strictes en matière de confidentialité. Elle doit également vous fournir spontanément un résumé sur l'utilisation qu'elle fait de vos données. Et chaque app doit vous demander l'autorisation avant d'accéder à des éléments tels que vos photos ou votre position."