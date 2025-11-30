"Entre 120 et 140 météores par heure" : la pluie d'étoiles filantes la plus intense de l'année aura lieu un samedi soir de décembre

L'arrivée du mois de décembre signifie que les Géminides vont envahir le ciel français. La date du pic est connue, ne la manquez pas.

C'est bien connu, en décembre tout s'illumine. Les guirlandes et décorations de Noël envahissent boutiques, rues et maisons de particuliers. A l'intérieur, les sapins brillent de mille feux et ravissent petits et grands. Dans ce climat festif, le ciel va également s'illuminer avec des étoiles filantes habituées de l'hiver : les Géminides. Ces dernières seront observables en continu entre le 4 et 17 décembre prochain. Cependant, une soirée en particulier promet d'être magique.

Le fait que les pluies d'étoiles filantes n'ont pas toujours la même intensité s'explique scientifiquement. "Elles viennent de comètes et d'astéroïdes, on va avoir des périodes d'éjections plus ou moins fortes, et ça va rester "gravé" dans l'anneau de poussière qui est créé autour du soleil et que la Terre traverse. On peut comparer ça à la fumée qui sort d'une cheminée : parfois on a un peu plus qui sort, parfois un peu moins", explique Kevin, propriétaire de la chaîne YouTube "AstroKevin, la Chaîne Espace et Astronomie", où il compte plus de 30 000 abonnés.

Cette année, la soirée à ne pas manquer sera celle du samedi 13 décembre. Dans la nuit du 13 au dimanche 14 décembre, des centaines d'étoiles seront visibles dans le ciel. "Certaines années c'est 90, d'autres 200... mais la majorité des années, on a entre 120 et 140 météores par heure. Les Géminides sont la pluie la plus intense actuellement, seules les Quadrantides en janvier et les Perséides en août rivalisent en intensité", décrit Kévin. Vous pouvez espérer voir plusieurs étoiles filantes par minute pendant cette nuit spéciale.

Et si vous n'êtes pas disponible le soir du pic, il est possible d'en apercevoir certaines autres soirées. "Dans les deux jours qui suivent et précèdent le 13, on peut espérer avoir un tiers à un quart de l'intensité maximale. Observer entre le 12 et le 15 reste clairement idéal, si on veut espérer en voir quelques-unes par heure", affirme Kévin. Ainsi, il vous sera possible de tester les différents points d'observation quelques jours avant pour sélectionner le meilleur le soir du pic.

Pour les observer avec succès, les Géminides obéissent aux mêmes règles que toutes les étoiles filantes. "Commencez par rechercher le meilleur ciel possible. S'éloigner des centres urbains et éclairages est un grand plus, et éviter absolument les éclairages directs dans votre champ de vision. Plus vous aurez un ciel pur sans lumières parasites, plus vous pourrez voir des étoiles filantes", conseille Kévin. Avantage aux Français de la campagne pour l'observation des Géminides.

Autre avantage, la Lune sera décroissante au moment du pic, ce qui signifie qu'elle ne va pas gêner l'observation des météores. L'arrivée de ce pic d'étoiles filantes un samedi soir à 2 semaines de Noël peut être l'occasion idéale d'en profiter avec des enfants. Et si vous êtes peu à l'aise pour expliquer l'origine scientifique des étoiles filantes, vous pourrez leur dire que le père Noël teste son traineau à l'approche de sa grande tournée de la fin du mois.