Faites ce test issu de Microsoft pour savoir si l'intelligence artificielle va vous remplacer au travail : il prend deux minutes

Votre métier est-il menacé par l'intelligence artificielle ? Une étude de Microsoft Research de décembre 2025 définit de nouveaux critères de remplaçabilité des IA. Découvrez comment les capacités cognitives des intelligences artificielles redéfinissent l'exposition des métiers à l'automatisation.

L'intelligence artificielle (IA) ne menace plus seulement les métiers qu'on imagine. C'est déjà une réalité : des tâches entières sont aujourd'hui accomplies par des modèles de langage, souvent mieux et plus vite qu'un humain. Mais les métiers les plus exposés ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Une équipe de Microsoft Research a analysé 200 000 conversations réelles entre des utilisateurs et une IA pour identifier les critères concrets qui rendent un métier remplaçable. Leur conclusion : ce n'est ni le salaire ni le diplôme qui comptent, mais la part de votre travail consacrée à chercher, rédiger, expliquer et communiquer de l'information. Plus cette part est élevée, plus l'IA sait faire votre travail. Traducteurs, rédacteurs, commerciaux, journalistes, service client se retrouvent tous en haut du classement, avec des scores d'exposition allant jusqu'à 49%, c'est à dire que 49% de leurs compétences sont totalement automatisables par une IA.

Nous avons traduit les résultats de cette étude en quiz interactif. En 10 questions sur votre quotidien professionnel et 2 minutes de temps passé, vous obtenez le score de remplaçabilité en pourcentage basé sur l'étude Microsoft ainsi qu'un horizon temporel estimé par nos soins via une IA. Répondez selon ce que vous faites réellement au travail.

Chacune des 10 questions correspond à une activité de travail identifiée par l'étude comme discriminante : recherche d'information, communication écrite, explication, formation, rédaction, travail sur ordinateur, analyse de données, créativité, travail physique et degré de routine. Les réponses sont pondérées par les scores réels mesurés par les chercheurs — c'est-à-dire le taux de réussite de l'IA multiplié par la fraction de l'activité qu'elle peut couvrir, issus de l'analyse des 200 000 conversations. Le travail physique agit comme facteur réducteur : plus votre métier est manuel, moins il est exposé.

Ce test donne une indication générale de votre niveau d'exposition à l'IA, pas un diagnostic individuel. L'étude source porte sur un seul outil (Bing Copilot), en contexte américain, sur la période 2024 — et l'IA évolue vite. Prenez votre score comme un point de départ pour réfléchir, pas comme une prédiction.