Vuiz&Co dévoile les finalistes de La Nuit des Rois

Les dossiers ont été jugés selon deux critères principaux : l'innovation et la créativité d'une part, la performance et l'efficacité d'autre part.

Les finalistes de la treizième édition de La Nuit des Rois sont connus. A l’origine de l’événement, Vuiz&Co a dévoilé les projets retenus dans chaque catégorie. Le JDN est partenaire de ce grand prix, qui récompense les meilleurs projets digitaux, dispositifs marketing et campagnes de communication.

Pour rappel, les candidatures pouvaient être soumises par une grande variété d’acteurs, dès lors que les dispositifs intégraient une part de digital : agences, plateformes, marques, enseignes, régies, éditeurs… Les dossiers ont été jugés selon deux critères principaux : l’innovation et la créativité d’une part, la performance et l’efficacité d’autre part. Les candidatures ont été réparties sur une trentaine de catégories.

Pour chacune d'entre elles, entre deux et six projets ont été retenus. Au total, plus de 100 candidatures ont été désignées comme finalistes. On retrouve des projets portés par des acteurs provenant de multiples horizons comme Aroma-Zone (catégorie "Contenus"), le Toulouse Football Club (catégorie "Social Media & Influence – Business"), La Poste (catégorie "RH & Marque employeur"), Le Club Med (catégorie "Performance Marketing") ou encore Engie (catégorie "IA"). La liste regroupant l'ensemble des finalistes est disponible via ce lien.

Si les finalistes sont désormais connus, l'événement ne s'arrête pas là. Le jury doit encore attribuer les couronnes d’or, d’argent et de bronze pour chaque catégorie. Les vainqueurs seront dévoilés lors de la conférence des Révélations le 6 mai prochain de 14 heures à 18h30, au Club de l’Etoile (Paris). La remise des prix, quant à elle, se déroulera lors du dîner de gala de La Nuit des Rois, le 3 juin prochain, à la Salle Wagram (Paris) où près de 400 professionnels du secteur sont attendus.