Vuiz&Co dévoile le palmarès de La Nuit des Rois

Les lauréats pourront récupérer leur récompense le 3 juin à la Salle Wagram (Paris) à l'occasion du dîner de gala où près de 400 professionnels du secteur sont attendus.

Les lauréats de la treizième édition de La Nuit des Rois ont été annoncés. A l’initiative de l’événement, Vuiz&Co a révélé les projets distingués dans chacune des catégories. Le JDN est partenaire de ce prix, qui met en avant les meilleurs projets digitaux, dispositifs marketing et campagnes de communication.

Pour rappel, les candidatures étaient ouvertes à une large diversité d’acteurs, à condition que les dispositifs comportent une dimension digitale : agences, plateformes, marques, enseignes, régies ou éditeurs. Les dossiers ont été évalués à partir de deux grands critères : l’innovation et la créativité d’un côté, la performance et l’efficacité de l’autre. Les projets soumis ont été répartis dans une trentaine de catégories.

Le 6 mai dernier, les lauréats ont été annoncés à l’occasion de la conférence des Révélations, organisée au Club de l’Etoile à Paris. Le jury a décerné des couronnes d’or, d’argent et de bronze pour récompenser les meilleures candidatures. Dans la catégorie "IA", le projet porté par Engie et Blue 449 est arrivé à la première place. Dans la catégorie "Performance Marketing", c'est la collaboration entre le Club Med et Dataventure qui a eu les faveurs du jury. L'ensemble du palmarès est disponible via ce lien.

A noter que cette treizième édition de La Nuit des Rois n'est pas encore terminée. Un dernier temps fort est prévu le 3 juin à la Salle Wagram (Paris) : près de 400 professionnels du secteur sont attendus pour assister à la remise des prix lors du dîner de gala.