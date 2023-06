Renouveler son passeport avant les vacances ? C'est encore possible grâce à ces deux astuces

Vous souhaitez renouveler votre passeport avant les vacances ? Voici deux astuces pour trouver un rendez-vous en mairie rapidement.

Vous avez réservé vos vacances d'été mais votre passeport est périmé et vous ne trouvez pas de place en mairie avant septembre ? Il n'est peut-être pas trop tard. La première étape pour obtenir votre passeport rapidement est de remplir une pré-demande en ligne sur le site officiel de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). C'est une condition exigée par certaines mairies. Comptez environ 15 minutes pour remplir le formulaire. Une fois cela fait, vous avez la possibilité de réserver un rendez-vous en ligne auprès de la mairie de votre choix. A ce stade, c'est souvent la panique, car la plupart des mairies ont des délais d'attente de plusieurs mois… Bien sûr, il existe une procédure accélérée pour obtenir un passeport en une journée, mais les vacances ne font pas partie des motifs éligibles.

Trouvez un rendez-vous rapidement

Pour obtenir un rendez-vous en mairie au plus tôt, le plus simple est de se tourner vers la plateforme Vite Mon Passeport. Elle facilite la recherche et recense des mairies qui n'ont pas leur planning enregistré sur le site gouvernemental de l'ANTS. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faudra probablement faire quelques kilomètres pour obtenir votre passeport. Si la ville de Paris est saturée par les demandes, dans l'Oise, le Loiret ou la Seine-et-Marne, on trouve plus facilement des rendez-vous début juin !

Ailleurs, comme en Normandie, Bretagne, Aquitaine ou encore en région PACA, on trouve aussi des disponibilités dans les prochains jours. Si vous ne trouvez aucun lieu ou créneau qui vous convienne, ne désespérez pas et lancez la recherche plusieurs fois par jour. Les désistements sont fréquents (car certaines personnes prennent plusieurs rendez-vous) et des places peuvent se libérer à la dernière minute. A noter que cette plateforme fonctionne également pour les cartes d'identité si vous prévoyez un voyage dans un des Etats membres de l'UE. Après votre rendez-vous en mairie, comptez au minimum trois semaines pour obtenir votre précieux sésame !

Dernier recours : les mairies non répertoriées

Une autre astuce, certes un peu plus chronophage mais parfois payante, est de contacter par téléphone les mairies qui ne disposent pas de module de prise de rendez-vous en ligne. Pour trouver la liste de celles habilitées à traiter les demandes de pièces d'identité, le plus simple est de faire une recherche par département sur Internet de type "Yvelines liste mairies passeport". En effet, toutes les mairies ne disposent pas de l'appareil permettant de recueillir les empreintes digitales. Le site de l'ANTS peut vous fournir cette information mais via une recherche par code postal, pas toujours adaptée aux cas d'urgence.