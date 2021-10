Canva intègre un outil pour réaliser des vidéos comme un pro

[CANVA GRATUIT] L'application taillée pour créer des contenus graphiques de qualité professionnelle accueille un éditeur audio / vidéo. L'ergonomie se veut simple et intuitive.

[Mis à jour le mardi 12 octobre 2021 à 19h43] Canva se lance dans la vidéo. La plateforme de création graphique intègre désormais un outil de montage conçu pour réaliser des vidéos de qualité professionnelle. Suivant la logique historique de Canva, Canva Video propose toute une série de templates taillées pour réaliser une vidéo TikTok, Twitch ou Youtube. Il offre des possibilités de captation et d'enregistrement d'écran pour créer soi-même une présentation vidéo. L'ergonomie se veut simple et intuitive. L'éditeur permet d'ajouter des animations, des transitions, des effets visuels... Canva Video est disponible dès la version gratuite de Canva.

Canva, c'est quoi ?

En imaginant leur service en ligne, les créateurs de Canva avaient une ambition claire : permettre à tout un chacun d’utiliser des outils de conception graphique jusqu’alors réservés aux professionnels. Autrement dit, l’objectif était de démocratiser et de faciliter l’accès aux techniques de graphisme. Au fil du temps, Canva s’est progressivement imposé comme un outil permettant de réaliser des visuels à imprimer ou destinés à être publiés en ligne, et ce, sans avoir de compétences préalables en matière de conception graphique.

Studio graphique 100% web, Canva permet à un novice de créer lui-même des flyers, des affiches, des bannières ou encore des cartons d’invitation en utilisant une palette d’outils de création. Pour accompagner les designers en herbe, un tutoriel court et pédagogique est proposé lors de chaque nouvelle inscription.

Pourquoi utiliser Canva ?

Canva propose plus de 250 000 modèles graphiques gratuits dans de multiples domaines : CV, affiche, logo, présentation, flyer, carte de visite, storie Infogram, infographie, vidéo, fonds d'écran, arrière-plan Zoom, brochure, rapport, site web... Il y en a pour tous les goûts, tous les secteurs d'activité et tous les besoins.

Une fois le modèle graphique choisi, Canva permet de le personnaliser en termes de texte, de polices de caractères, de couleurs, de photos, etc. Les outils de création graphique sont particulièrement intuitifs et faciles à prendre en main. Expliquées pas à pas, les étapes s'enchainent naturellement. En bout de course, Canva gère le partage des documents créés sur Facebook, Instagram, Twitter, ou par mail.

Canva compte 250 000 modèles graphiques gratuits. © JDN / Capture

Est-ce que Canva est gratuit ?

Canva propose un service d'entrée de gamme gratuit. Il donne accès à 250 000 modèles graphiques ainsi qu'à une bibliothèque de milliers de photos et illustrations. Il permet également d'inviter une équipe à collaborer et commenter le processus créatif. Principal point faible de cette offre, l'espace de stockage est limité à 5 Go. Pour débloquer cette limitation, il faudra évidemment passer à la version payante : Canva Pro.

Canva est un service disponible en ligne, mais aussi proposé sous la forme d'une application de bureau (pour Windows et Mac) et d'une application mobile (pour Android et iOS).

Existe-t-il des modèles de flyer Canva ?

Il existe plus de 300 modèles graphiques de flyer Canva gratuits. Flyer d'évènement, de promotion immobilière, de vente de produit, de publicité... Ils couvrent divers cas d'usage. De même que pour les autres templates, ils peuvent être personnalisés en termes de textes, de couleurs, de photos, de polices de caractères.... Il est aussi possible de sélectionner un format (A4, A5, recto-verso...).

Canva propose des centaines de modèles graphiques de CV personnalisables. Simple, moderne, créatif, académique, les styles proposés sont très divers. Là encore, il est possible de personnaliser les textes, les coloris, les polices et la mise en page. Pour accéder à ce service gratuit, il suffit de créer un compte sur le site de Canva. Voici comment créer un CV sur Canva :

Ouvrez la bibliothèque de modèles de CV Canva, Personnaliser le texte, les couleurs, les polices... Télécharger votre photo, puis retoucher là ci besoin, Enregistrer et partager.

Canva peut-il remplacer PowerPoint ?

Canva est une alternative gratuite à PowerPoint. Dans ce domaine, l'outil de création graphique offre plusieurs centaines de modèles gratuits. Présentation marketing, argumentaire commercial, présentation de produit, formation... Ces templates couvrent de nombreux cas d'usage. Là-encore, ils sont personnalisables en matière de textes, de colories, de polices, de photos.

En revanche, l'outil ne prend pas en charge les transitions (fondu-enchaîné, déroulement, effet de page tournée...). Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il est nécessaire d'importer les slides Canva dans une autre application de présentation offrant cette possibilité... comme PowerPoint par exemple.

Comme créer un slideshow avec Canva ?

Voici comme créer un slideshow avec Canva :

Ouvrez le site ou l'application Canva, Cliquer sur "Présentation", Sélectionner un modèle graphique, Personnaliser le texte, les couleurs, les polices... Télécharger ou choisissez des images dans la photothèque de Canva, Retoucher vos images, Enregistrer et partager, En haut à droite de l'écran, cliquer sur "Présenter" pour projeter le diaporama, Le menu propose un mode "Standard" ou un mode "Vue Présentateur" pour projeter tout en visualisant ses notes.

L'éditeur graphique de Canva permet de créer des présentations aux designs variés. © JDN / Capture

Quel est le prix de Canva Pro ?

Le prix de Canva Pro va de 11,99 euros par mois pour 5 personnes à 676,99 euros par mois pour 100 utilisateurs. Au-delà, Canva propose Canva Enterprise dont le prix d'entrée est de 2 700 euros par mois.

Si 250 000 modèles graphiques sont disponible gratuitement, Canva Pro ouvre accès à quelque 360 000 modèles premium en plus, aux côtés de quelque 100 millions de photos, vidéos et pistes audio. Pour créer une marque ou une campagne, l'offre inclut en outre 100 templates d'identité visuelle. Ils sont évidemment personnalisables en termes de logo, de couleurs, de polices... Au-delà des fonctionnalités de l'offre gratuite, Canva Pro s'étend à des possibilité de création graphique supplémentaires (détourage de photo, redimensionnement d'image à l'infini....). Enfin, il inclut 100 Go de stockage.

Quant à Canva Enterprise, il intègre en plus un environnement de travail collaboratif, comprenant notamment des workflows de création et de validation graphique. A cela s'joutent un système de gestion des droits de consultation et de modification alloués aux utilisateurs, un dispositif d'authentification unique (SSO), sans oublier une capacité de stockage illimitée. Enfin, Canva Enterprise donne accès à un service de support 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Canva Pro propose une période d'essai gratuite de 30 jours. Par ailleurs, Canva Pro est gratuit pour les organisations à but non-lucratif. En France, il s'agit des associations (loi de 1901) ou des fondations (la loi de 1987) inscrites au Journal officiel

Canva existe-t-il en en français ?

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L’outil de création graphique est disponible en français à la fois dans sa version web et dans déclinaison applicative (sur Windows, Mac, Android et iOS). Un même compte permet à l’utilisateur de se connecter à son espace et de récupérer l’ensemble de ses créations où qu’il soit, quel que soit le terminal.