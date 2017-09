Réforme du travail (Loi Travail) : ce que les ordonnances vont changer

Lucas Jakubowicz JDN Mis à jour le 07/09/17 11:34

Voulue par Emmanuel Macron, la réforme du travail, suite de la Loi Travail, entrera en vigueur fin septembre. Les ordonnances ont été présentées le 31 août. Voilà ce qu'elles changent pour vous.

11:34 - Philippe Martinez réagit aux révélations du Canard enchaîné Dans son édition du 6 septembre, le Canard enchaîné a révélé que le gouvernement avait mené des négociations parallèles avec FO et la CFDT, deux syndicats qualifiés de réformistes. Ces derniers se seraient engagés à ne pas manifester contre la réforme du travail. Un épisode sur lequel est revenu Philippe Martinez interrogé par Public Sénat le 7 septembre. Pour le secrétaire général de la CGT : "on s’est rendu compte hier, alors qu’ils nous avaient dit que tous les syndicats seraient traités de la même façon, qu’il y a eu des concertations officielles et apparemment d’autres concertations". Celui-ci a ironisé sur la méthode de Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO : "chacun son style et sa façon de discuter. Il a plus d’expérience que moi peut-être". 11:23 - Philippe Martinez annonce de nouvelles manifestations Pour le moment, deux manifestations sont prévues pour dénoncer la réforme du Code du travail par ordonnances : une manifestation syndicale le 12 septembre, et une "journée de protestation contre le coup d’Etat social" organisée par La France insoumise. Invité de Public Sénat le jeudi 7 septembre, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a déclaré qu’une seconde démonstration de force syndicale était en préparation : "Nous avons effectivement un planning de manifestations. Derrière le 12 septembre, il y en aura une autre, on est en train d’y réfléchir". Aucune date n’a pour le moment été arrêtée. Seule certitude, ce sera une manifestation syndicale qui aura lieu avant le 23 septembre. 10:50 - Benoît Hamon participera au défilé de la France insoumise Invité de la matinale d’Europe 1 le jeudi 7 septembre 2017, l’ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon a déclaré qu’il participera à la journée de mobilisation organisée par la France insoumise le 23 septembre : "Je veux l’unité. Je trouve ridicule quand les mots d’ordre sont les mêmes, de ne pas se retrouver sur les mêmes combats (…). Ne pas dialoguer avec Jean-Luc Mélenchon ou ne pas considérer le poids politique qui est le sien serait de l’aveuglement politique". Pour autant, cette participation ne signifie pas forcément alliance politique entre les mélenchonistes et le mouvement fondé par Benoît Hamon (le M1717) : "Cela ne veut pas dire que l’on s’aligne sur sa stratégie". 10:40 - Des policiers prêts à manifester le 12 septembre C’est la tradition lors des manifestations : les syndicalistes défilent, les policiers assurent le service d’ordre. Pour la journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail par ordonnances, les choses pourraient être différentes. De fait, un syndicat policier (le VIGI) appelle les policiers à manifester en tête de cortège contre "la destruction du Code du travail", tout en "protégeant les manifestants contre les délinquants et les criminels infiltrés". Dans une interview accordée à BFMTV, Alexandre Langois, secrétaire général du syndicat explique cette mobilisation par un devoir de vigilance et de solidarité : "Cette réforme, on la fait d’abord dans le privé. Ensuite ce sera de même dans le public (…). Une fois le Code du travail cassé, on n’aura plus l’exemple du privé pour faire valoir nos droits". 10:23 - Quelles instances peuvent encore modifier les ordonnances ? Le 31 août, lors de la présentation officielle des ordonnances visant à réformer le Code du Travail, le premier ministre Edouard Philippe a indiqué que le contenu du texte pouvait évoluer "à la marge" d’ici le 20 septembre après consultation "auprès d’organismes de consultation qui vont rendre un avis". Ces organismes sont les suivants : Commission nationale de la négociation collective (CNNC), Conseil d’orientation des conditions de travail (Coct), Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (Cnefop), Conseil supérieur de la prud’homie et Conseil supérieur de l’égalité professionnelle. 10:16 - Le Conseil constitutionnel juge conforme la loi d’habilitation pour réformer le droit du travail Dans une décision prononcée le jeudi 7 septembre, le Conseil constitutionnel a publié une décision qui déclare que le gouvernement peut en toute légalité utiliser les ordonnances pour réformer le Code du Travail : "Le Conseil constitutionnel juge que ni les délais d’examen de la loi dans le cadre de la procédure accélérée régulièrement engagée par le gouvernement conformément à l’article 45 de la Constitution, ni les conditions concrètes du déroulement des travaux au Parlement n’ont méconnu les exigences constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires". Début août, 60 députés insoumis et socialistes avaient déposé un recours devant les Sages Conseil constitutionnel. 06/09/17 - 16:12 - Mélenchon souligne le silence du FN sur la réforme du travail Interrogé le 5 septembre sur le rôle du FN dans le cadre de la réforme du Code du Travail par ordonnances, Jean-Luc Mélenchon a pointé le silence des députés du parti dirigé par Marine Le Pen : "Ils n’utilisent aucun de leurs droits de parlementaires. Ils pourraient intervenir sur tous les amendements, sur tous les articles de la Loi Travail. On ne les a jamais entendus. Ce sont des gens qui ne servent à rien. Ils ont renoncé à leur tâche de représentation politique". Soulignons que Marine Le Pen sera invitée au 20h de TF1 le jeudi 7 septembre avant de tenir un meeting à Brachay dans la Haute Marne le samedi 9 septembre. A ces occasions, elle devrait donner sa position à l’égard de la Loi Travail. 06/09/17 - 15:22 - Un meeting unitaire prévu le 9 septembre contre la loi Travail Le samedi 9 septembre un meeting unitaire des mouvements de gauche est prévu pour contester la réforme du Code du Travail par ordonnances. Il est organisé à Paris dans la salle Hénaff. Plusieurs personnalités de gauche prendront part à l’événement. Parmi elles Clémentine Autain et Eric Coquerel députés insoumis de Seine-Saint-Denis, Olivier Besancenot du NPA, le socialiste Gérard Filoche ou encore l’économiste Frédéric Lordon. Il s’agit du premier mouvement de contestation contre la Loi Travail. Le 12 septembre aura lieu une journée d’actions et de manifestations syndicales. Enfin, le 23 septembre La France insoumise organisera une "Marche contre le coup d’Etat social". 06/09/17 - 13:39 - CGT et Mélenchon : la rencontre Ce mercredi 6 septembre, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez et une délégation de la CGT doivent rencontrer le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée nationale. Le but est notamment d’établir une stratégie de lutte contre la réforme du Code du Travail par ordonnances. Si une journée de mobilisation syndicale est prévue le 12 septembre, La France insoumise organise pour sa part une journée de contestation le 23 septembre, le lendemain de la présentation des ordonnances en Conseil des ministres. Pour le moment, LFI a appelé ses militants à venir manifester le 12 septembre. En revanche, Philippe Martinez a indiqué qu’il ne serait pas présent le 23. Il a également sous-entendu que Mélenchon pourrait manifester, mais pas se placer en tête de cortège. 06/09/17 - 11:00 - Le Canard enchaîné révèle des réunions secrètes entre l’exécutif FO et la CFDT Selon l’édition du 6 septembre du Canard enchaîné, "alors que les discussions entre le gouvernement et les syndicats étaient officiellement closes, le patron de FO Jean-Claude Mailly, a secrètement rencontré Macron le 28 août au petit matin à l’Elysée. Puis le soir, toujours aussi secrètement, il s’est rendu chez Muriel Pénicaud en compagnie, cette fois, du secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, pour une réunion tout aussi secrète. D’après le palmipède, l’exécutif "inquiet du pouvoir de nuisance de la CGT et de Mélenchon" voulait être certain que Mailly et Berger "tenaient leur base". C’est le cas, puisque FO et la CFDT n’ont pas appelé à manifester le 12 septembre. Cependant, la colère gronde chez FO et certaines fédérations ont appelé à la mobilisation dans les rues. 06/09/17 - 10:34 - Loi Travail : une pétition dénonce l’atteinte au droit des femmes Le mercredi 6 septembre, une pétition publiée dans Médiapart dénonce les conséquences de la réforme du travail pour les femmes. Selon les signataires : "les salariés les plus touchés sont ceux travaillant en CDD ou dans des petites entreprises. Deux catégories où les femmes sont surreprésentées (…). Le gouvernement affaiblit les outils de l’égalité professionnelle en entreprise (…) Emmanuel Macron, Marlène Schiappa, votre grande cause commence mal. Changez de cap, ne bradez pas les droits des femmes aux exigences du Medef". La sénatrice PCF Laurence Cohen, la présidente de l’Unef Lila Le Bas ou encore la militante Caroline de Haas font partie des pétitionnaires. 06/09/17 - 10:19 - Martine Aubry dénonce une réforme d’arrière garde Figure historique de l’aile gauche du PS et ancienne ministre du Travail, Martine Aubry ne pouvait rester silencieuse face à la réforme du Code du Travail par ordonnances. Elle a dévoilé sa position lors d’une interview accordée à France inter le mercredi 6 septembre. Selon elle, Emmanuel Macron "reprend les recettes du patronat des années 80 (…). C’est croire qu’en précarisant les salariés et en accroissant le pouvoir unilatéral de l’employeur, on rendra les entreprises plus compétitives. C’est une vision du passé". A cause de cette réforme qu’elle qualifie "d’arrière garde", le droit du travail va profondément muter : "Je suis désolée que le droit du travail ne soit plus un droit pour les salariés, mais un droit pour les entreprises (…). Désormais, il n y a plus de droit, plus de protection pour les salariés". 05/09/17 - 16:47 - Loi Travail : le canard sera bavard Dans l’édition du Canard enchaîné qui paraîtra le 6 septembre, l’hebdomadaire satirique va sortir un article sur des entretiens secrets entre le gouvernement, la CFDT et FO. De quoi expliquer la relative discrétion des deux syndicats sur les ordonnances ? DEMAIN DANS LE CANARD

Ordonnances : les entretiens secrets Berger-Macron-Pénicaud-Mailly — @canardenchaine (@canardenchaine) 5 septembre 2017 05/09/17 - 13:35 - Le roi des forains contre la loi Travail Le mouvement de contestation contre la réforme du Code du Travail par ordonnances vient de trouver un nouveau champion : Marcel Campion, surnommé "le roi des forains". Dans un appel publié sur le site Lundi matin, il appelle ses pairs à manifester contre la loi Travail : "Nous viendrons tels que nous sommes, avec nos grandes gueules, nos semi-remorques, nos cœurs en bandoulières et nos poings fermés. Nous viendrons pour défier les bien-pensants aux côtés des travailleurs". Dans sa tribune, il appelle à bloquer les villes de Paris, Lyon, Marseille et Le Havre. Il en profite également pour dénoncer la volonté de la mairie de Paris de stopper le marché de Noel dans la capitale. 05/09/17 - 12:33 - Pour Mélenchon tout le monde est le bienvenu à la manifestation du 23 septembre Le leader de La France insoumise était l’invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC le mardi 5 septembre 2017. L’occasion pour lui de revenir sur la manifestation contre la loi Travail que son mouvement va organiser le 23 septembre dans toute la France. Selon le député des Bouches-du-Rhône : "tout le monde est le bienvenu. Ce n’est pas la manifestation de Jean-Luc Mélenchon. Qu’on arrête avec ça. C’est comme si l’on disait que le 12 septembre était la manifestation de Philippe Martinez". Il a assuré que l’heure était à la convergence des luttes contre les ordonnances. C’est pourquoi il "n y a pas de compétition avec la CGT". D’ailleurs, il espère la présence de la CGT dans le cortège : "je trouverais ça magnifique (…). Il faut ce jour-là montrer que nous défendons l’ordre social que vos pères, vos mères, vos grands-pères et vos grands-mères ont construit depuis un siècle". 05/09/17 - 11:27 - Charles Beigbeder se réjouit du plafonnement des indemnités prud’homales Interrogé par Les Echos le 5 septembre 2017, l’entrepreneur Charles Beigbeder se réjouit de la réforme du Code du Travail par ordonnances. Ce proche de François Fillon apprécie notamment le plafonnement des indemnités prud’homales qui "met fin aux incertitudes" et qui "peut être de nature à favoriser les embauches". Selon lui, la situation actuelle était un frein de taille au développement des PME et des TPE : "pour une petite boîte de dix ou quinze personnes, c’était deux trois ans de profits, donc d’investissement et développement mis à la poubelle car ça s’était mal passé avec un collaborateur. Maintenant, c’est fini et je pense que ce sera très positif pour l’emploi". 05/09/17 - 10:15 - Le député insoumis Eric Coquerel appelle les Français à manifester massivement Le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis Eric Coquerel était l’invité de la matinale de France info le mardi 5 septembre. L’occasion pour lui d’appeler les Français à manifester contre la Loi Travail le 12 septembre avec les syndicats et le 23 septembre avec son parti : "Il faut faire en sorte que la réforme ne passe pas (…). L’enjeu c’est qu’à partir du 12 septembre, c’est-à-dire l’appel à manifester des syndicats que nous soutenons, il y ait du monde dans la rue. Et que le 23, journée d’initiative proposée par la France insoumise contre ce que nous appelons le coup d’Etat social, il y ait aussi beaucoup de monde". L’élu espère également que les manifestations continueront après le 23 septembre. 05/09/17 - 10:06 - Loi Travail : le PS dévoile sa position officielle Le lundi 4 septembre au soir, le bureau national du parti socialiste a dévoilé sa position officielle à l’égard des ordonnances visant à réformer le Code du Travail. Durant le point presse, le porte-parole du parti Karim Bouamrane a déclaré que la direction du parti à la rose était "unanime pour stigmatiser les ordonnances". Le parti a indiqué apporter son "soutien" aux initiatives syndicales contre la réforme du travail. En revanche il n’a pas appelé à manifester le 12 septembre. En revanche, Rachid Temal, également membre du bureau politique, a déclaré que le parti "allait éditer un tract national contre la loi Pénicaud". 04/09/17 - 18:08 - Plafonnement des indemnités prud’homales : voici les montants C’est l’une des mesures phares de la réforme du Code du Travail par ordonnances : les indemnités prud’homales seront plafonnées en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Notre dossier sur la réforme des indemnités prud'homales dévoile les montants que les salariés toucheront lors d’un licenciement abusif. Cette mesure a été mise en place pour deux raisons : sécuriser les licenciements côté employeur et désengorger les tribunaux. En échange, le montant des indemnités de licenciement est en légère hausse. Soulignons également que la loi Macron de 2015 et la loi El Khomri de 2016 avaient tenté de mettre en place une barémisation des indemnités prud’homales. 04/09/17 - 16:29 - Manifestation du 12 septembre : ce que fera le PS S’opposer dans l’hémicycle et dans les médias uniquement ou se faire entendre dans la rue le 12 septembre ? Voilà le dilemme auquel est confronté le PS. Le parti doit donner sa position officielle d’ici lundi soir. Mais pour le moment les cadres sont divisés. Ainsi François Kalfon membre de la direction du parti à la rose a déclaré que "la place des socialistes est dans la rue au côté des salariés". Une position partagée par le MJS ou encore l’eurodéputé Guillaume Balas proche de Benoît Hamon (qui n’est plus au PS mais manifestera). En revanche certains députés socialistes ont indiqué qu’ils ne battraient pas le pavé. C’est le cas de Stéphane Le Foll ou encore de Boris Vallaud qui a déclaré : "le 12 septembre je travaillerai pour amender la loi de ratification". 04/09/17 - 15:47 - Benoît Hamon va manifester contre la Loi Travail L’ancien candidat socialiste à l’élection présidentielle Benoît Hamon va participer à la journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail prévue le 12 septembre. Cette annonce a été faite le lundi 4 septembre 2017. En revanche, il sera présent non pas en tant que membre du PS mais en qualité de membre du mouvement du 1er juillet (M1717). Précisons que l’ancien frondeur n’avait pas manifesté contre la loi El Khomri en 2016. Le M1717 précise également que "les membres du M1717 sont invités s’ils le souhaitent à se joindre aux cortèges qui manifesteront les 12 et 23 septembre sans exclusive". 04/09/17 - 14:17 - Pour le président du Sénat, les ordonnances vont dans le bon sens Le lundi 4 septembre sur Europe 1, le président du Sénat Gérard Larcher a donné son point de vue sur la réforme du Code du Travail. Selon lui, les ordonnances "vont dans le bon sens". Il apprécie notamment l’effort fait en faveur des TPE et des PME. Cela correspond aux attentes de cet élu LR : "ce qui est présenté, c’était les projets des candidats à la primaire de la droite". Il relève toutefois une carence : "un certain déséquilibre entre l’accord d’entreprise et l’accord de branche". Selon lui la ratification définitive de la réforme ne devrait pas poser d’immenses difficultés. 04/09/17 - 14:17 - Les jeunes socialistes manifesteront contre la Loi Travail Le mouvement des jeunes socialistes (MJS) a annoncé officiellement qu’il prendra part à la journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail prévue le 12 septembre. L’aile jeune du PS dirigée par Benjamin Lucas a indiqué : "au cœur du mouvement social et de la gauche, nous saurons faire entendre la voix de notre génération et des socialistes". CGT, Sud, Solidaire, l’Unef et une partie de FO ont également annoncé participer aux manifestations. De son côté, le PS n’a pas encore officiellement tranché la question. Il doit arrêter sa position officielle ce lundi 4 septembre 2017. Mais de nombreux élus ont déjà annoncé qu’ils ne descendraient pas dans les rues. 04/09/17 - 13:31 - Muriel Pénicaud : La rue ne fera pas plier le gouvernement Dans un entretien accordé au journal le Parisien le 3 septembre, la ministre du Travail Muriel Pénicaud est revenue sur la réforme du Code du Travail par ordonnances qui a été présentée officiellement le 31 août. Si elle a affirmé ne pas "avoir de boule de cristal" pour déterminer l’ampleur des manifestations du 12 septembre et du 23 septembre, elle a reconnu que le gouvernement ne céderait pas face à la rue : "cette Loi Travail a été annoncée de manière très précise durant la campagne présidentielle. Je pense sincèrement que ce serait trahir nos concitoyens de ne pas aller au bout de ce que l’on a dit". 04/09/17 - 10:08 - Le torchon brûle entre FO et la CGT Réformiste pour l’un, contestataire pour l’autre. FO et CGT ont choisi leur posture dans le cadre des négociations sur la réforme du Code du Travail. Ainsi, si le syndicat dirigé par Philippe Martinez sera en tête des cortèges lors de la journée de contestation du 12 septembre, FO a choisi de ne pas manifester. Une situation justifiée par Jean Claude Mailly, secrétaire général de FO. Dans une interview accordée à Dimanche Politique sur France 3 le dimanche 3 septembre, il a déclaré : "n’avoir aucune leçon à recevoir de la CGT" qu’il accuse de "n’avoir assisté qu’à 6 ou 7 réunions pendant l’été" tandis que son syndicat "n’a pas arrêté de travailler pendant tout l’été pour rendre la réforme plus acceptable". 01/09/17 - 15:13 - Les Français plutôt hostiles à la réforme du Travail Atlantico et RMC ont commandé un sondage sur la réforme du Code du Travail par ordonnances à l’institut Harris Interactive. Publié le 1er septembre, il a été réalisé après la publication des ordonnances. Et le verdict est sévère : 58% des Français sont opposés aux ordonnances sur la réforme du travail. Les électeurs de la majorité présidentielle sont 82% à approuver la réforme. En revanche, la proportion tombe à 51% chez les électeurs LR. Sans surprise, c’est chez les sympathisants du FN et de la France insoumise que le mécontentement est le plus important. La mesure qui recueille le plus d’hostilité est l’encadrement des indemnités prud’homales (59% d’avis défavorables). 01/09/17 - 10:08 - Ce qu’il faut retenir de l’interview d’Edouard Philippe sur France 2 Le 31 août a été une journée chargée pour le premier ministre. Après avoir présenté les ordonnances visant à réformer le Code du Travail par ordonnances à midi, Edouard Philippe était l’invité du journal de 20h sur France 2. D’après lui, le texte de 160 pages peut encore changer : "il peut être modifié à la marge, en fonction des avis formulés par l’ensemble des organismes appelés à donner un avis sur le texte et dans lequel toutes les organisations syndicales sont représentées". Il a ajouté qu’une loi de ratification ayant pour but de pérenniser les ordonnances sera présentée au Parlement d’ici fin 2017. Selon lui, "il faut aller vite, ce texte va transformer le droit du travail". Toutefois cette réforme n’est selon lui qu’une brique. 31/08/17 - 16:03 - Ordonnances : voici la réaction du Medef Le Medef a pris connaissance du contenu des ordonnances visant à réformer le Code du Travail. Et la satisfaction semble être au rendez-vous. Ainsi, le président du mouvement Pierre Gattaz tient à saluer une "étape importante et intéressante". Pour le patron des patrons qui a pris la parole au siège du Medef: "les ordonnances peuvent améliorer la confiance des chefs d’entreprise. Elles permettront de faire bouger les lignes pour le bien des salariés et de notre pays. Il s’agit d’un changement de philosophie qui redonne de la place à une négociation de terrain dans les branches et les entreprises, ce qui nous convient". 31/08/17 - 15:35 - CDD : ce que veulent changer les ordonnances Pour le moment, les caractéristiques des CDD sont fixées par la loi. Les ordonnances proposent une rupture de taille : désormais, les modalités de ces contrats de travail seront déterminées par la branche. Ainsi, la loi n’aura plus son mot à dire sur des éléments tels que la durée du CDD, le nombre de renouvellement ou encore le délai de carence. Pour la plupart des opposants aux ordonnances il s’agit d’un véritable chiffon rouge qui risque d’accentuer la précarité des contrats de travail. 31/08/17 - 14:50 - Le contenu des ordonnances disponible en PDF La réforme du Code du Travail prend la forme de 5 ordonnances qui font au total 160 pages. La première ordonnance porte sur le "renforcement de la négociation collective", la seconde est "relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales". Une troisième ordonnance est consacrée à "la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail". Les deux dernières sont intitulées "ordonnance portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective" et "ordonnance relative au compte professionnel de prévention". Elles sont téléchargeables sur le site officiel du gouvernement.

Elu à présidence de la République le 7 mai 2017, Emmanuel Macron souhaite aller plus loin que la Loi Travail et effectuer une vaste réforme du code du travail. Il compte procéder à une réforme par voie d'ordonnance dès cet été afin de faire adopter une Loi Travail 2. L'entrée en vigueur de cette nouvelle loi est espérée pour l'automne 2017. Emmanuel Macron et son gouvernement ont prévu dans un premier temps rencontrer les représentants des organisations patronales et syndicales. En effet, la loi Larcher de 2007 relative à la modernisation du dialogue social, impose une phase de consultation avec les partenaires sociaux. Les premières rencontres ont commencé le 23 mai 2017 et se sont terminées le 24 août. Elle est menée par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud.

Plusieurs mesures sont au cœur de cette Loi Travail 2. Elles sont détaillées dans 5 ordonnances mises en ligne sur le site du gouvernement le 31 août 2017. Intitulé "Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social", le projet comporte 36 grandes mesures visant à instaurer une flexisécurité à la française et à juguler le chômage de masse. Voici les principaux points à connaître :

CDD, bouleversements en vue : Pour le moment, les caractéristiques des CDD sont fixées par la loi. Les ordonnances proposent une rupture de taille : désormais, les modalités de ces contrats de travail seront déterminées par la branche. Ainsi, la loi n'aura plus son mot à dire sur des éléments tels que la durée du CDD, le nombre de renouvellement ou encore le délai de carence. Pour la plupart des opposants aux ordonnances il s'agit d'un véritable chiffon rouge qui risque d'accentuer la précarité des contrats de travail.

Fusion des instances représentatives du personnel : Dans les entreprises de plus de 50 salariés, une instance unique nommée "comité social et économique" (CSE) remplacera et fusionnera le comité d'entreprise, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel. Selon Muriel Pénicaud, cette instance sera "un lieu pour discuter l'économique et le social". Le but de cette mesure est également de supprimer les "effets de seuil". Aujourd'hui certaines entreprises préfèrent ne pas embaucher plutôt que de dépasser un seuil qui impose la création d'instances.

Plafonnement des indemnités prud'homales : Le plafonnement des indemnités prud'homales est une mesure phare de la réforme du travail. Cette réforme avait été proposée à l'été 2015 par un certain... Emmanuel Macron, alors à la tête de Bercy. La mesure avait été retoquée par le Conseil constitutionnel (les sommes versées n'étaient pas les mêmes en fonction de la taille de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a donc considéré qu'il s'agissait d'une rupture d'égalité des citoyens devant la loi). Les ordonnances portant sur la réforme du Code du Travail proposent une fois encore un plafonnement des indemnités prud'homales. Les modalités sont les suivantes : lors d'un licenciement abusif, les indemnités seront plafonnées à 3 mois de salaire jusqu'à deux ans d'ancienneté. Elles augmenteront jusqu'à un maximum de 20 mois de salaire à partir de 30 ans d'ancienneté. En cas de harcèlement ou de discrimination, le plafonnement n'existera pas.

Hausse des indemnités légales de licenciement : Actuellement, le délai de recours aux prud'hommes est d'un an pour les licenciements économiques et de deux ans pour tous les autres motifs de licenciement. Les ordonnances prévoient de limiter le délai de recours à un an dans tous les cas de figure.

Délai de recours aux prud'hommes raccourci : Actuellement, le délai de recours aux prud'hommes est d'un an pour les licenciements économiques et de deux ans pour tous les autres motifs de licenciement. Les ordonnances prévoient de limiter le délai de recours à un an dans tous les cas de figure.

Vers une rupture conventionnelle collective : Si le licenciement peut pour l'instant être collectif, ce n'est pas le cas de la rupture conventionnelle qui ne peut qu'être individuelle. Une situation qui pourrait changer d'après la conférence de presse de Muriel Pénicaud : "la réforme crée une rupture conventionnelle collective. Cette négociation basée sur les départs volontaires pourra être homologuée par l'administration".

Réforme du compte pénibilité : Une usine à gaz. Voilà comment le patronat considère le compte pénibilité. Message entendu par le gouvernement qui consacre une ordonnance entière au compte pénibilité désormais nommé compte professionnel de prévention. La déclaration des facteurs de pénibilité est supprimée. Selon Muriel Pénicaud, cette réforme n'aura pas de conséquences pour les salariés.

La négociation des primes : A l'heure actuelle, les primes se négocient au niveau des branches ou des conventions collectives. La réforme du Code du Travail permet de négocier les primes directement au niveau des entreprises. Comme l'a mentionné Muriel Pénicaud lors de sa conférence de presse du 31 août : " les salariés comme l'employeur pourraient décider de négocier une prime de garde d'enfant plutôt qu'une prime d'ancienneté par exemple".

La négociation dans les PME sans syndicat : 96% des TPE n'ont pas de délégués syndicaux. Désormais, dans les entreprises de moins de 20 salariés, il sera possible de négocier avec un employé non mandaté par un syndicat. Cette mesure vise à renforcer le dialogue social dans les entreprises de petite taille. Soulignons que dans les entreprises comprenant entre 20 et 50 salariés, la négociation pourra avoir lieu avec un élu du personnel non mandaté.

Le droit à l'erreur de l'employeur : Concernant les licenciements dans les TPE et PME, Muriel Pénicaud a évoqué la mise en place d'un "droit à l'erreur". Le but est de faire en sorte que les "vice de forme de bonne foi, ne pénalisent plus les entreprises" parfois condamnées à payer de lourds dommages et intérêts.

La loi Travail a pour objectif d'instaurer une flexisécurité à la française. Son but est d'assouplir le code du travail pour permettre aux entreprises d'embaucher et de faire face à la conjoncture économique de manière plus agile. Pour cela la Loi Travail a instauré plusieurs dispositions : facilitation du licenciement économique, début d'inversion de la hiérarchie des normes au profit du dialogue social, référendum d'entreprise…

Dans le même temps, des droits supplémentaires sont donnés aux salariés ou aux personnes en recherche d'emploi: droit à la déconnexion, compte personnel d'activité (CPA), congés payés facilités, extension de la Garantie Jeunes…

Enfin, la Loi Travail ne touche pas à deux totems du code du travail. La durée légale du travail reste de 35 heures. Les salariés ne peuvent recevoir un salaire en dessous du Smic.

Le contenu intégral de la Loi Travail est téléchargeable sur Légifrance depuis le 8 août 2016. Son contenu est très complexe et la lecture de la loi peut-être difficile pour le grand public. Le dossier Loi Travail du JDN a pour but de résumer les principaux points qui touchent les salariés et les entrepreneurs.

La Loi Travail prévoit de simplifier le licenciement économique. Pour cela, elle définit les critères qui pourront autoriser les entreprises à avoir recours à ce type de licenciement. Il s'agit de la baisse des commandes et de la baisse du chiffre d'affaires. Concrètement, l'application de ces critères dépend de la taille de l'entreprise. Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016 :

Entreprises de moins de 11 salariés : Un trimestre de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises entre 11 et 49 salariés : Deux trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises de 50 à 299 salariés : Trois trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises de 300 salariés ou plus : Quatre trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

L'article 2 de la Loi Travail fait partie des points les plus critiqués du projet de loi. Il prévoit qu'un accord d'entreprise puisse remplacer les dispositions d'un accord de branche, même si l'accord d'entreprise est moins favorable aux salariés. Les opposants à la loi dénoncent une inversion de la hiérarchie des normes et un immense recul social.

Cet article a finalement été adopté et publié au Journal Officiel. Toutefois, il ne correspond pas à l'article 2 mais à l'article 8.

L'employeur et les syndicats peuvent par accord d'entreprise, modifier la durée du travail (sur une période limitée dans le temps), le mode de rémunération des heures supplémentaires, le nombre de jours de RTT… En cas d'accord, ces changements s'imposent dans le contrat de travail du salarié. Refuser les modifications pourra être un motif de licenciement économique. Attention, ces accords ne peuvent se mettre en place que dans les entreprises où existent des représentants syndicaux. Le gouvernement s'est inspiré de l'Allemagne où cette mesure a permis d'augmenter la compétitivité et de sauver des nombreux emplois dans le secteur industriel.

La loi est on ne peut plus claire. La durée légale du travail est toujours de 35 heures. Malgré les demandes d'une partie de l'opposition, le gouvernement n'est pas revenu sur la loi Aubry. Toutefois, quelques changements sont à prévoir. Pour le moment, il est possible de travailler 44 heures par semaine sur 12 semaines suite à un accord de branche ou un décret. Avec la loi El Khomri, un simple accord d'entreprise permet de travailler 46 heures sur 12 semaines. En revanche, l'idée d'augmenter la durée légale du travail des apprentis n'est pas mentionnée dans la loi (elle se trouvait pourtant dans le premier avant-projet de loi présenté en mars 2016).

Autre point, en cas de circonstances exceptionnelles propres à l'entreprise, il est possible de porter la durée de travail hebdomadaire à 60 heures contre 48 heures actuellement. En revanche, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail en plus de l'accord d'entreprise. Soulignons que la loi ne définit pas la notion de circonstances exceptionnelles. Notons que le projet de Loi Travail 2 ne prévoit pas non plus le retrait des 35 heures qui restent la durée de référence.

Les majorations restent les mêmes c'est-à-dire 25% pour les huit premières heures 50% pour les suivantes. Mais cette hausse peut être limitée à 10% suite à un accord entre la direction et les représentants syndicaux. Mais pour cela, aucun accord de branche ne doit s'y opposer.

Le texte prévoit une première dans le droit du Travail : la mise en place de référendums dans les entreprises. Ces derniers sont initiés par des syndicats représentants moins de 30% des salariés. Pour qu'il soit validé, le référendum doit être approuvé par plus de 50% des suffrages exprimés par les salariés. Les syndicats majoritaires ne peuvent pas s'opposer au résultat.

Pour le gouvernement, la mise en place du compte personnel d'activité(CPA) est la grande réforme sociale du quinquennat. La Loi Travail souligne que ce compte regroupe le compte personnel de formation (CPF), le compte pénibilité ainsi qu'un nouveau compte qui fait son apparition : le compte d'engagement citoyen (CEC) qui valorise les activités bénévoles.

C'est une première dans le droit Français : la Loi Travail reconnaît un droit à la déconnexion. Elle dispose que les entreprises doivent mettre en place des mesures visant à assurer le respect des congés payés et du temps de repos. Ces mesures sont négociées directement dans l'entreprise entre les représentants du personnel, les représentants syndicaux et la direction. Toutefois, le législateur ne prévoit aucune sanction à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas cette obligation.

Pour des raisons écologiques et dans un but de simplification, la loi autorise les employeurs à remettre à leurs salariés un bulletin de paie électronique. Mais le salarié est en droit de s'y opposer. Pour le moment, l'employeur doit adresser au salarié une demande pour avoir recours à ce type de bulletin de paie.

La loi autorise les entreprises à inscrire dans les règlements intérieurs des "dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés".

Une visite médicale d'embauche a longtemps été systématique lors du recrutement d'un salarié. Avec la loi El Khomri, ce n'est plus une obligation exceptée pour des postes à risques. Les autres salariés passeraient une visite d'information et de prévention dispensée par un professionnel de la santé qui ne serait pas forcément médecin (il peut d'agir d'un infirmier). Pour de nombreux médecins, il s'agit d'un coup très dur porté à la médecine du travail.

Les contrats saisonniers sont pour le moment moins protégés que les CDD traditionnels. Un élément que la Loi Travail compte changer progressivement. Désormais, les entreprises qui emploient des travailleurs saisonniers sont dans l'obligation de "négocier d'une saison sur l'autre la reconduction des contrats à caractère saisonnier et de prendre en compte l'ancienneté des salariés" (ainsi les saisonniers pourront obtenir une prime d'ancienneté). Cette mesure est en vigueur depuis l'été 2017.

L'extension de la Garantie Jeunes fait partie du volet social de la loi. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Ce dispositif à l'origine expérimental vise à aider les 18-25 ans en situation de chômage ou de décrochage scolaire. Ce sont les missions locales qui conduisent au quotidien ce dispositif.

Pour le moment, le congé pour événement familial d'un salarié en cas de décès d'un enfant est de deux jours. Il estporté à cinq jours depuis un décret d'application entré en vigueur le 1er janvier 2017. Concernant la mort d'un frère, d'une sœur, d'un parent ou d'un beau parent, le congé pour événement familial passera de un à deux jours. Ces dispositions s'imposeront aux conventions collectives qui pourront toutefois accorder des jours supplémentaires (certaines le font déjà).