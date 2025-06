Comparatif des outils no code d'automatisation : n8n se détache

Face à Zapier et Make, il s'agit de l'outil le plus complet pour bâtir des workflows complexes. Il se révèle néanmoins plus ardu à prendre en main.

Make, n8n et Zapier sont les trois principaux outils d'automatisation no code taillés pour orchestrer des actions ou workflows. Il s'agit des technologies les plus souvent citées par les experts interrogés par le JDN dans le cadre de cet article.

Il existe d'importantes différences entre les trois outils, notamment en termes de profondeurs techniques. Et ce, même s'ils se réclament tous de la famille des solutions de développement sans code. Même s'il se positionne un peu différemment comparé à ses deux compétiteurs, force est de constater que n8n tire assez nettement son épingle du jeu.

Comparatif des outils no code d’automatisation Make n8n Zapier Date de lancement 2022 2020 2011 Modélisation de workflow X X X Interface gamifiée X Moteur d'IA X Manipulation native d'objets JavaScript ou Python X Logique avancée (conditions, boucles, branches multiples...) X X Hébergement sur site X Nombre d'intégrations 2 000 1 500 8 000

"Grâce à son interface graphique gamifiée, Zapier est un excellent outil pour les profils n'ayant pas d'expérience en automatisation", souligne Arthur Corré, no code ops & product builder au sein de l'agence Hyperstack. "Dans un premier temps, on commencera par connecter les différentes applications auxquelles on souhaite faire appel : Hubspot, LinkedIn, Airtable... Ensuite, l'environnement a été pensé pour que la programmation soit entièrement visuelle et chronologique. Un événement déclenchera une action." L'application est aussi pérenne. "J'observe des clients qui ont mis en place des automatisations via Zapier il y a trois ans, et qui les utilisent encore aujourd'hui." Autre point fort : la solution compte plus de 8 000 applications pré-intégrées. Un record dans ce secteur.

"Zapier propose des blocs pour les différentes applications à interconnecter en chaînant les actions. Il intègre également un module de contrôle d'erreurs, certes assez sommaire, mais qui a le mérite d'exister", complète Melinda Ferda, engineering manager au sein de l'agence Alegria.group.

Une logique plus avancée

Face à l'historique Zapier dont la sortie remonte à 2011, n8n s'est lancé en 2020. Il offre des automatisations plus poussées via une logique nettement plus avancée (conditions, boucles, gestion d'erreurs complexes...). Dans Zapier, la logique étant linéaire, il est nécessaire de modéliser autant de branches que nécessaire pour créer un workflow, ce qui pourra le rendre très vite illisible, là où n8n capitalise sur un moteur de variables pour identifier les branches à actionner. "Cela permet de développer des workflows factorisés qui seront plus simples à maintenir", argue Arthur Corré.

Et Melinda Ferda d'ajouter : "Contrairement à Zapier qui cible les citizen developers, n8n s'adresse plutôt à des développeurs au sens strict. On y retrouve certes une approche visuelle où positionner via glisser-déposer les blocs et nœuds (de workflows, ndlr). Mais dans le même temps, il donne accès à une logique plus complexe à appréhender. Il permet aussi d'exécuter du code JavaScript ou Python. Du coup, il s'agit aussi de l'outil qui nécessitera la courbe d'apprentissage la plus longue." Autre avantage de n8n sur ses concurrents : l'humain pourra intervenir dans les process pour valider une étape ou modifier des données.

"Suite à l'intégration de l'IA, la courbe d'adoption de n8n est devenue exponentielle depuis quelques mois"

Pour Arthur Corré chez Hyperstack, n8n est en train de rafler la mise grâce à son moteur d'IA apparu il y a quelques mois. "Son interface plus technique que Zapier peut certes rebuter. Mais sa capacité à invoquer des agents d'IA en fait un outil à l'état de l'art", insiste-t-il. n8n permet notamment d'importer des données depuis des fichiers, des sites web ou des bases de données, et de les faire ingérer par un LLM en vue de créer des scénarios automatisés. Il pourra s'agir d'intégrer au cœur du workflow un assistant conversationnel, un agent d'analyse d'e-mails, ou un chatbot via WhatsApp en mode RAG... "Suite à cette nouvelle intégration, la courbe d'adoption de n8n est devenue exponentielle", constate Arthur Corré. n8n intègre la bibliothèque LangChain offrant près de 70 nœuds dédiés à l'IA. Il permet de se connecter aux principaux LLM (OpenAI, Anthropic, Gemini) ainsi qu'à des modèles auto-hébergés.

Last but not least, n8n est disponible sous licence fair source. Ce qui permet de l'installer gratuitement en local là où Zapier et Make demeurent sous licence propriétaire et commercialisés uniquement en mode SaaS. Dans cette logique, il sera possible de lancer des commandes sur un serveurs n8n.

La gestion des variables

"Sorti en 2022, Make est comparable à n8n, mais en plus simple. Il peut également intégrer du code, mais de manière moins native", commente Melinda Ferda chez Alegria.group. Intégré à plus de 2 000 applications, il permet d'appliquer des variables en provenance du nœud précédent au sein d'un workflow. "n8n peut réaliser la même opération de manière plus intuitive", commente Arthur Corré. En revanche, dans les deux cas, il sera possible d'initier des variables. Ce qui reste infaisable dans Zapier.

Au final, Zapier sera un excellent outil pour une petite entreprise qui souhaite mettre un premier pied à l'étrier dans l'automatisation. A l'autre bout du spectre, Make et n8n ouvrent le champ des possibles en matière de personnalisation des automatisations, ce qui nécessite des compétences techniques. Dans le cadre du choix d'une solution pour un grand groupe, Zapier sera mis sur la touche à la différence de ces deux concurrents.