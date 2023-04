Info JDN : Picard va lancer sa première collection de NFT

L'enseigne de surgelés va dévoiler à partir du 11 avril une collection de quatre NFT accessibles aux membres de son programme de fidélité Picard et moi. Objectif : rajeunir sa cible.

Les clients de Picard vont pouvoir gagner 1 200 NFT. L'enseigne spécialiste des produits surgelés va lancer à partir du 11 avril 2023 sa première collection de NFT réalisés par des élèves de l'Ecole des Gobelins. Après une phase de teasing, les clients membres du programme de fidélité Picard & nous auront entre le 14 et le 23 avril 2023 pour s'inscrire sur un mini site dédié. 1 200 d'entre eux seront tirés au sort le 24 avril 2023 et se verront remettre l'un des quatre modèles de NFT qui possèdent chacun un niveau de rareté différent.

Chaque NFT sera à l'image d'un des produits iconiques de la marque de surgelés. Picard a dévoilé une première création à l'image des haricots verts, le produit best-seller de l'enseigne. "Nous fêtons bientôt nos 50 ans, nous sommes une vieille dame qui avait besoin de modernité. Nous avons lancé notre plan de transformation fin 2020 dont deux points essentiels sont d'opérer notre transformation digitale en faisant de notre société une société moderne et de devenir séduisant auprès des jeunes", explique Cathy Collart Geiger, la PDG de Picard Surgelés.

Un projet d'acculturation dans l'entreprise

Pour Nathalie Jacquot, la directrice digital, e-commerce et omnicanal de Picard Surgelés, "l'objectif est de démocratiser les NFT en les rendant accessibles au plus grand nombre. Ces NFT sont gratuits et font partie d'une expérience que nous allons faire vivre à nos clients membres du programme de fidélité Picard & nous". Le projet a été réalisé en partenariat avec La Poste Solutions Business et l'agence Wagmi, spécialiste du Web3. "Au sein de nos équipes, nous souhaitions aussi qu'il s'agisse d'un projet d'acculturation sur le Web3 avec des personnes qui n'ont rien à voir avec le digital ", conclut Nathalie Jacquot.