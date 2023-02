LesBigBoss dévoile son programme pour 2023

Organisateur d'événements BtoB, LesBigBoss a dévoilé son programme pour l'année 2023. Autour des traditionnels Summer et Winter edition, l'entreprise innove avec de nouveaux formats et se place sous le signe de la RSE.

2022 s'est avérée particulièrement active pour LesBigBoss. En 2023, la scale up compte bien rester sur cette dynamique. Pour cela, elle prévoit l'organisation d'une trentaine d'événements autour des thèmes suivants : le-commerce, digital marketing, communication, cybersécurité, supply chain, datas, finance, ressources humaines et expérience client.

Le premier événement a lieu le 8 mars. Les professionnels du secteur de la distribution ont rendez-vous pour échanger lors d'un "dîner business". Et cette fois encore, l'année se terminera avec la Winter edition du 1er au 3 décembre. Entre ces deux événements, LesBigBoss a décidé d'innover en proposant de nouveaux formats. Parmi eux, on trouve la Matinée business, comme celle du 30 mars autour de la thématique Banque et Assurances. Autre nouveauté, le format 24 heures permet aux décideurs, porteurs de projets ou prestataires de solutions de se réunir pendant une journée entière (Expérience et Relations Clients les 20 et 21 avril et E-Commerce les 12 et 13 octobre). Enfin, avec le format Digital Leaders, les professionnels du digital peuvent échanger pour accélérer leurs projets, rencontrer leurs futurs partenaires technologiques et développer leur réseau (Tourisme et Loisirs les 23 et 24 mars, Communication et Marketing les 6 et 7 avril, Retail les 28 et 29 septembre).

A côté de ces innovations, LesBigBoss va continuer d'organiser ses formats habituels comme les dîners vip, les journées, les verticales, les opus et bien entendu le gala (23 novembre). Cette année, l'entreprise créée en 2011 tient particulièrement à montrer son attachement à la RSE. Fini les trajets en avion, les événements auront tous lieu en France. Hormis la Summer Edition 2023 (les 9,10 et11 juin) qui se tiendra au Club Med d'Opio, en Provence, tous se dérouleront à proximité de Paris. De manière générale, la thématique de la RSE sera abordée pendant de nombreux événements. Par exemple, lors de l'événement Tourisme et Loisirs, les discussions porteront notamment sur le tourisme durable.

Voir toute la programmation des BigBoss en 2023.