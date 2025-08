Le Fion, Bitche, Vatan, Bourré...voici les noms de communes françaises les plus insolites

Certains noms de communes sont tellement drôles qu'ils permettent d'attirer des touristes.

Dans le Loir-et-Cher, le panneau "Bourré" déclenche régulièrement des arrêts inopinés de touristes pour le prendre en photo. Ceux-ci prennent la pose devant, sourire aux lèvres. Même phénomène à Bitche, en Moselle, où les Bitchois n'ont pas toujours ri des moqueries venues de l'étranger. En 2021, Facebook a supprimé la page de la municipalité car la plateforme a confondu le nom du village avec l'insulte américaine. Cela a porté préjudice à la mairie qui a dû utiliser son compte de secours intitulé Mairie 57230.

La France compte des centaines de communes aux noms étonnants, cocasses, voire franchement grivois. Le petit village de Vatan, dans l'Indre, l'a bien compris. Il fait même partie du Groupement des communes de France aux noms burlesques, pittoresques et chantants. Poil (Nièvre), Arnac-la-Poste (Haute-Vienne) ou encore Trécon (Marne) en font aussi partie. Ce groupement organise chaque année une rencontre nationale pour revendiquer haut et fort l'identité des communes qui le composent. Cette rencontre est aussi l'occasion pour les maires de ces villes et villages aux noms difficiles à porter de discuter de leurs expériences et d'en rire.

Toutefois, le nom peut déranger aussi. À Gland (Yonne), les habitants doivent souvent faire face à des plaisanteries douteuses. À Anus (toujours dans l'Yonne), le panneau d'entrée du village est si souvent volé que la commune a fini par l'installer sur un poteau en hauteur. Les habitants d'autres villages, comme Fion, n'en jouent pas trop, de peur de n'attirer que des mauvaises blagues. Même situation à Condom, dans le Gers, où il est souvent rappelé que le nom vient du latin condatomagos. Quant à la ville de Corps-Nuds, en Ille-et-Vilaine, qui fait partie du Groupement, son nom n'a rien à voir avec une quelconque nudité. Il vient simplement d'une déformation ancienne. A l'origine, cette commune s'appelait Cornut-les-Trois-Marie en raison de sa chapelle qui portait le même nom.

Il y a aussi ces hameaux minuscules, aux noms franchement invraisemblables : La Trique, Branlette, La Conne…Officiellement répertoriés sur les cartes de l'Institut national de l'information géographique et forestière, ces lieux attirent parfois plus de photographes et de curieux que de résidents. Désespéré, l'ancien maire de Froidcul, en Moselle, a failli renommer sa ville Sainte-Ségolène, du nom du lieu-dit agricole où elle se situe.

Et puis il y a Montcuq. Propulsé sur le devant de la scène par Daniel Prévost dans les années 70, ce village du Lot a depuis bâti sa notoriété sur l'autodérision. Jeux de mots en série, panneaux détournés, produits dérivés : Montcuq a su faire de son nom une marque. Mieux : un levier économique. Certains y viennent exprès pour envoyer une carte postale ou simplement dire qu'ils y sont allés, photo à l'appui.