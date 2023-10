On retrouve cette faute de français partout : faut-il écrire 2e ou 2ème ?

Lorsqu'il s'agit d'écrire deuxième en chiffre, de nombreuses personnes choisissent indifféremment d'écrire 2e ou 2ème, pourtant seule une de ces deux abréviations est correcte…

Lorsqu'il s'agit d'écrire "premier" de façon abrégée, tout le monde écrit "1er" sans se poser trop de questions. En revanche, dès qu'arrive le chiffre 2, l'exercice se corse. En effet, il n'existe qu'une seule abréviation officielle de "deuxième". Malgré cela, les formes "2e" et 2ème sont très utilisées, à tel point qu'il est difficile de savoir laquelle est la bonne.

En effet, les adjectifs numéraux sont utiles dans de nombreux domaines. On les retrouve aussi bien dans des contenus scientifiques et juridiques que littéraires. Dans la vie de tous les jours, ils sont utilisés pour désigner les arrondissements des grandes villes (2e ou 2ème arrondissement de Paris), pour annoncer des évènements (10e ou 10ème festival, journée de portes ouvertes, marathon...) et sont donc omniprésents dans la presse. Un petit tour dans le moteur de recherche de Google permet d'ailleurs de le vérifier. On peut par exemple y retrouver les titres suivants :

La Dépêche : "Prayssac. Belle réussite pour le 2 e Forum des métiers"

Forum des métiers" L'Equipe : "Jasper Philipsen remporte la 2 e étape du Tour de Turquie"

étape du Tour de Turquie" Ouest France : "Ocean Race. Une 2 e édition européenne en août 2025"

édition européenne en août 2025" Toujours sur Ouest France : "1 Lego acheté, le 2 ème offert"

offert" RMC Sport : "[Podcasts] 2 ème période de Rennes-PSG"

période de Rennes-PSG" Site officiel du gouvernement : "Contrôleur des Finances de 2ème classe"

L'abréviation des adjectifs numéraux semble donc être une source d'erreur, même chez les profils littéraires, mais l'Académie française a tranché : fini les excès de zèle ! Si sur son site officiel, l'institution fait preuve de compréhension en expliquant que les abréviations des adjectifs numéraux sont souvent allongées, par souci de lisibilité, mais "plus que nécessaire", elle indique aussi clairement qu'il faut écrire 2e et non 2ème. On note néanmoins qu'elle oublie les plus audacieux qui s'essayent à un 2eme sans accent, mais l'on comprend bien que cette ultime proposition n'est pas recevable.

En effet, après "1er" ou "1re" (et non 1ère pour la forme féminine !), il est précisé que toutes les autres formes s'abrègent en "e". Cette règle s'applique donc à troisième, quatrième, vingt-cinquième, centième… qui doivent être abrégés ainsi : 3e, 4e, 25e, 100e. Enfin, histoire de balayer une fois pour toute ce piège de la langue française, l'Académie confirme que pour second et seconde, on n'écrit pas 2nd et 2nde, mais 2d et 2de (sans "n" donc). Là encore, la forme la plus courte est celle qu'il faut retenir !